Boca Juniors, líder de la Liga Profesional y dueño de un invicto de doce fechas, volverá a jugar en Junín luego de más de siete años este miércoles ante Sarmiento, que se aseguró la permanencia, en el duelo más relevante del inicio de la jornada 25.





A falta de tres fechas para el final y con el partido pendiente ante Gimnasia La Plata, el Xeneize lidera el campeonato con 45 puntos, uno más que Racing Club y Atlético Tucumán, sus inmediatos perseguidores.



El equipo de Hugo Ibarra dio un nuevo e importante paso hacia el título tras un trabajado triunfo sobre Aldosivi en La Bombonera.



El capitán Marcos Rojo volverá a ser titular luego de cuatro partidos ausente por lesión muscular. La vuelta del experimentado zaguero se produce por una urgencia, ya que Gabriel Aranda sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y Nicolás Figal, que estaba listo para retornar, se resintió del traumatismo en la rodilla derecha.



A eso se suma que el delantero Luca Langoni está en duda por un cuadro febril y si no llega será reemplazado por Luis Vázquez, quien formará dupla de ataque con Darío Benedetto.



Con el partido en Junín, Boca -que no pierde desde la fecha 11, cuando cayó 3-0 ante Patronato en Paraná- afrontará tres compromisos seguidos de visitante. El próximo domingo 16, el equipo de Ibarra viajará a Rosario para enfrentar a Newell's Old Boys, que pelea por entrar a las Copas; y luego, el miércoles 19, completará los minutos pendientes contra el Lobo en el Bosque.

Sarmiento ya consiguió el objetivo de permanecer en la máxima categoría y la duda pasa por el experimentado Lisandro López, con una molestia muscular.



El equipo de Israel Damonte ahora sueña con clasificar a la Copa Sudamericana, aunque quedó a cuatro puntos de la zona de acceso con nueve en juego.



En la ciudad bonaerense hay una gran expectativa por el partido que se jugará desde las 16.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Eva Perón de Junín, y el club puso a la venta una tanda de entradas para no socios con un valor de 5 mil pesos.

River busca su boleto en la Libertadores

River Plate recibirá a Platense en busca de un triunfo que le asegure un boleto para la próxima edición de la Copa Libertadores, en otro encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Liga Profesional.

El Millonario se ubica cuarto con 41 puntos y lleva tres victorias consecutivas, la última de visitante ante Patronato de Paraná, su verdugo en la Copa Argentina.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo cuentan con chances matemáticas de pelear por el título, aunque esto poco probable dado que restan nueve puntos por jugarse.



El objetivo principal de River, entonces, es lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, algo que sellará en caso de conseguir una victoria ante el Calamar.



Gallardo volverá a tener a disposición a Santiago Simón y Lucas Beltrán, quienes recibieron el alta médica tras haberse recuperado de sus respectivas lesiones.



El "Muñeco", además, tiene una duda con Enzo Pérez debió abandonar el campo frente a Patronato debido a una molestia en su tobillo derecho. El mediocampista de 36 años será evaluado por el cuerpo médico y la intención es esperarlo hasta último momento, al igual que al defensor Paulo Díaz, al que le tuvieron que dar cinco puntos de sutura en la rodilla izquierda.



Platense, por su parte, tiene 31 unidades y no le vendría mal sumar para engrosar un poco más su promedio. El técnico Omar De Felippe podría incluir al experimentado Gonzalo Bergessio, en reemplazo del juvenil Vicente Taborda.



El partido se jugará desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Más Monumental, ubicado en el barrio porteño de Núñez.



San Lorenzo va al Bosque

Luego de los hechos de violencia que provocaron la suspensión del partido contra Boca Juniors y dejaron como lamentable saldo la muerte de un hincha, Gimnasia La Plata recibirá a San Lorenzo, en su vuelta al Bosque, por la fecha 25 de la Liga Profesional.



Por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), sólo podrán concurrir los socios con cuota al día; además, la Policía Bonaerense fue apartada del operativo de seguridad, que estará a cargo de las fuerzas especiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.





Menos de una semana después de los graves hechos de violencia producidos por las fuerzas policiales en las inmediaciones del estadio de 60 y 118, el Lobo volverá a jugar un partido clave ante su público, pero con el dolor latente de la muerte de César "Lolo" Regueiro.



La vorágine del fútbol argentino no le permitió al equipo de Néstor "Pipo" Gorosito procesar lo sucedido, el sábado tuvo que volver a jugar contra Banfield, donde pudo retornar al triunfo luego de tres fechas sin ganar, y sigue con chances de pelear por el título pese a estar sexto con 40 puntos, ya que todavía debe disputar 81 minutos del partido que fue suspendido contra el líder Boca Juniors, además de asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores.



San Lorenzo está de racha, lleva tres partidos sin perder y tiene chances matemáticas de meterse en la Copa Sudamericana, aunque tiene tres equipos por encima de la zona de acceso.



El entrenador Rubén Insúa está en condiciones de repetir el equipo que derrotó agónicamente a Vélez Sarsfield en el estadio Pedro Bidegain.



El partido se disputará desde las 16.30 (TV: TNT Sports) en el estadio de la capital bonaerense Juan Carmelo Zerillo.



Independiente recibe al Guapo

Independiente intentará volver a la victoria luego de dos derrotas consecutivas cuando reciba este miércoles desde las 19 (TV: ESPN Premium) a Barracas Central, por la jornada 25 de la Liga Profesional.







Con nuevo presidente, pero sin chances de clasificarse a las Copas internacionales, el Rojo se ubica en 17° con 30 unidades. El entrenador Julio César Falcioni podría implementar una línea de cinco defensores para recibir al Guapo.



Barracas Central, por su parte, se ubica en la vigésima posición con 29 unidades. El entrenador Rodolfo De Paoli haría una sola modificación respecto del equipo que paró en la igualdad ante el Verde juninense: el ingreso de Juan Manuel Vázquez por Neri Bandiera en ataque.



Aldosivi y la ilusión de seguir en Primera

Aldosivi recibirá desde las 14 (TV: ESPN Premium) a Banfield en el estadio José María Minella de Mar del Plata, partido que abrirá la fecha 25 de la Liga Profesional y al que el local llega muy comprometido con los promedios y con la obligación de ganar, si quiere aferrarse a la ilusión de mantener la categoría.







El apremiado Tiburón marplatense llega con 16 puntos, y sin margen en la tabla de promedios, ya que está a 7 puntos de distancia de Arsenal, su rival más cercano, cuando quedan sólo 9 por jugar, por lo que en caso de ser derrotado quedaría directamente sentenciado al descenso, a falta de dos fechas por jugar.



De su lado, Banfield tendrá el estreno del segundo ciclo del DT Javier Sanguinetti, quien asumió el último lunes luego del alejamiento de Claudio Vivas.



En sus primeras horas al frente del equipo, Sanguinetti comunicó su decisión de separar del plantel a Enrique Bologna, Nicolás Domingo y Jesús Dátolo.