Este jueves 13 de octubre se cumplen 50 años de la Tragedia de los Andes, el accidente aéreo que conmocionó al mundo en 1972. A lo largo de estos años la historia se contó en varios formatos -tanto libros como películas- y ahora tiene una nueva versión en camino, La sociedad de la nieve, a cargo del cineasta español Juan Antonio Bayona y producida por Netflix, que llegaría a la plataforma de streaming en 2023.

Basada en el libro homónimo escrito en 2008 por el periodista uruguayo Pablo Vierci, la producción brinda una nueva perspectiva del accidente aéreo del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que cayó con 45 personas a bordo en medio de la Cordillera de los Andes, sobre el Valle de Las Lágrimas, en el límite entre Argentina y Chile. Sólo sobrevivieron 16 pasajeros, después de pasar 72 días perdidos.

Y repasa las vicisitudes que tuvieron que afrontar los miembros del equipo de rugby Old Christians Club, de Montevideo, quienes viajaban junto a familiares y amigos a Santiago de Chile a disputar un partido contra un equipo inglés. "Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida", indica la sinopsis.



Junto a Bayona -que también estuvo a cargo de películas como Jurassic World, Lo Imposible y El Orfanato-, trabaja el cineasta y guionista mendocino Alejandro Fadel, colaborador en el guión de varias películas de Pablo Trapero y director de Muere monstruo muere (2018).



"Más de diez años después de haber leído La sociedad de la nieve, mi fascinación por la novela permanece intacta. Estoy feliz de afrontar este reto: contar uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX, con toda la complejidad que implica un relato que da tanta relevancia a los supervivientes como a aquellos que jamás regresaron de la montaña", dijo Bayona.



El elenco de La sociedad de la nieve

Una de las mayores curiosidades del film es que uno de los sobrevivientes de la tragedia, Carlos Páez, formará parte de la película, pero no como él mismo sino como su padre. “Es el papel que me tocó. Fue fuerte tener que interpretarlo”, sostuvo.

El elenco de actores se completa con Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura y Jerónimo Bosia.

¿Cuándo se estrena La sociedad de la nieve en Netflix?

La película La sociedad de la nieve aún no tiene fecha de estreno en Netflix. No obstante, se espera que llegue a la plataforma de streaming en 2023. No sería a principios de ese año, ya que la plataforma aún no informó la finalización del rodaje.

La primera etapa de la filmación terminó a fines de abril, tras cinco meses de grabación en Granada, España. La segunda culminó a fines de julio, tras filmar en Uruguay y en el mismísimo Valle de las Lágrimas, locación real donde sucedió la historia. A principios de agosto, viajaron a Madrid para grabar la escena del accidente.

Otras películas sobre la Tragedia de los Andes

El recordado hecho ya fue llevado al cine en dos oportunidades. El primer filme, Supervivientes de los Andes (1976), de origen mexicano, se basó en el libro Survive, de Clay Blair Jr., mientras que Alive (1993), de Frank Marshall, tomó como referencia el mega best seller ¡Viven!, de Piers Paul Read.

