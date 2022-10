Este miércoles en el Congreso se dió dictamen favorable al proyecto de Ley Alcohol Cero al Volante elaborado e impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte. Los diputados de la Comisión de Transporte esperan que la semana que viene sea aprobado por la Comisión de Seguridad Interior y así pueda entrar al recinto.

El proyecto propone que ninguna persona que conduzca un vehículo motorizado pueda hacerlo con una graduación de alcohol en sangre superior a cero. “Las estadísticas marcan que de cada 4 siniestros viales que terminan con fallecidos en al menos 1, estuvo el alcohol presente”, indicó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Actualmente la ley vigente permite manejar con hasta 0.5 de alcohol en sangre, pero 11 provincias y más de 40 municipios del país tienen una normativa de alcohol cero. “Es fuertísimo el cero, en aquellas provincias que ya se lleva a cabo son muchas más las personas que no tomaron alcohol. No hay positivos, la gente no toma si maneja”, declaró Carignano.

Un estudio del Ministerio de Salud, asegura que más del 15,2% de los argentinos admite manejar, al menos una vez por mes, tras haber ingerido alcohol. También señala que 1 de cada 4 conductores siniestrados declararon haber consumido bebidas alcohólicas en las horas previas al accidente.

El dictamen consensúa 16 proyectos para establecer "alcohol cero" a las y los conductores de vehículos en todas las rutas nacionales del país.

La iniciativa lleva un trabajo de más de 10 años en el que participaron además familiares de víctimas, la UBA, la OMS, entre otras entidades y según el director, estas aseguran que incluso en concentraciones de 0.1 o 0.2 el riesgo de estar implicados en un siniestro es 3 veces mayor a que si no se tomó nada.

“Lo que sucede hoy es que el 0.5 hace que las personas especulen pensando que con una birra, dos copas de vino o un solo whisky pueden zafar un control y no el hecho de los problemas que se pueden generar”, remarcó Carignano.

Por su parte, Jimena López, vicepresidenta de la Comisión de transportes, que hoy le dio el dictamen favorable, dijo que “llegar hoy a un dictamen fue un reconocimiento a la lucha y cómo se viene trabajando a conciencia con la ciudadanía”.

“Creo que hay un consenso transversal -añadió- en diferentes espacios que conforman la Cámara de Diputados para que este proyecto de ley salga”. Además, aseguró que están intentando que la Comisión de Seguridad Interior, la semana que viene, dé el dictamen a favor para conseguir la media sanción en el Congreso.