Tras un informe publicado este miércoles por La Rioja 12, el Gobierno provincial intervino en el conflicto de tierras en el departamento General Felipe Varela y declaró al lugar como zona de procesamiento.

A partir de esta medida se ordenó un plazo de regulación de posesiones y saneamiento de títulos en la zona en conflicto que abarca a unas 20 mil hectáreas lindantes con Aicuña. En los últimos días, vecinos de Aicuña avanzaron con notificaciones aduciendo ser propietarios de dichas tierras.

La medida se dictó este miércoles por la mañana y fue firmada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria; el intendente del departamento Felipe Varela, Yamil Sarruff; los diputados provinciales Hugo Páez, Oscar Chamía, la diputada Maricel Muñoz y la secretaria de Tierras, Irene Zárate.

Desde el Gobierno provincial y a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y autoridades del Departamento Felipe Varela, destacaron que la medida apunta a "defender los intereses de más de mil pobladores y productores de subsistencia minifundista ante el avance de particulares sin derechos consolidados y sin que medie orden judicial alguna". "Mientras dure el plazo determinado por el Estado, se trabajará para certificar posesiones y realizar el saneamiento de títulos", anunciaron desde la Casa de las Tejas.

La respuesta oficial llegó luego de un informe de La Rioja 12 en el que se expuso el conflicto en torno a las tierras de El Cardón y que afecta a los pobladores de la zona. En el pueblo hay una creciente preocupación porque los vecinos tienen una posesión ancestral de las tierras y ahora un particular -una familia de apellido Ormeño y oriunda de Aicuña- reclama la propiedad esos territorios que hoy ocupan los vecinos. A partir de este avance de un particular, a 20 familias del pueblo le llegaron citaciones policiales para que concurran a la dependencia a demostrar su propiedad sobre las tierras que ocupan. Sin embargo, nadie concurrió.

En este marco, Puy Soria se refirió al conflicto de tierras en el oeste provincial y dijo que la medida dispuesta por la Provincia se tomó en base a una ley provincial y es sobre la zona de la vieja estancia de Aicuña. "Es una región del Valle del Bermejo con orígenes ancestrales. En los últimos días, particulares sin derechos consolidados, avanzaron con citaciones policiales injustificadas sobre los pobladores que viven en la zona desde hace mucho tiempo y poseen economías de subsistencia en minifundios agrícolas”, sostuvo el funcionario.

Puy Soria dijo además que "no existe conflicto ni orden judicial alguna que determinen estos procederes". "Por eso se toma esta medida, que significa que en esta zona, que abarca los parajes de El Cardón, Los Tambillos, Puerto Alegre, Aicuña, Piedra Pintada y otros parajes del oeste provincial, mientras dure la zona de procesamiento, no pueden llevarse a cabo modificaciones físicas ni jurídicas que alteren la situación de los inmuebles, esto es, no se puede comprar, vender, no se pueden correr alambrados o realizar picadas y solamente, con autorización estatal, se puede avanzar en algunos trabajos”, aseguró.

El titular de la cartera de Vivienda informó que se llevó a cabo una reunión por videoconferencia entre autoridades provinciales y los pobladores. "En esa reunión les explicamos las medidas que estamos tomando y les dijimos que vamos a hablar con las autoridades policiales para que cesen esas notificaciones, que no corresponden y alteran la paz”, comentó.

En este punto, Puy Soria adelantó que el próximo 28 de octubre, personal del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social estarán en la zona "para interactuar con las familias, certificar la posesión y así avanzar en el saneamiento de títulos”. "En La Rioja la tierra es un bien social y de producción, no de especulación ni renta financiera. En base a esos principios y teniendo como norte el desarrollo armónico de los pueblos del interior, vamos a defender esos valores y principios", afirmó.

A su vez, el Ministro dijo que los campos comuneros van a estar inscriptos a nombre del Estado “para que nadie se haga dueño para uso particular de estas tierras”.

En tanto que el intendente Sarruff habló sobre la familia que reclama la posesión de esas tierras. "La familia Ormeño de Aicuña es la que dice ser dueña de casi todo el departamento y es algo ilógico, que no tiene sustento jurídico, las legislaciones han tirado por tierra con todo lo que venía de las épocas del Mayorazgo. En esa zona viven unas mil personas y ya en el momento en el que se hizo el juicio de titularidad del Parque Nacional Talampaya no pudieron demostrarlo", señaló.