Dolor entre los hinchas millonarios. El 13 de octubre será un día recordado por todos los fanáticos de River: tras ocho años al frente del equipo, Marcelo Gallardo anunció que dará un paso al costado una vez que termine, en dos fechas, la Liga Profesional, luego de un ciclo que alcanzó récords imbatibles, por caso el más destacado haya sido la victoria ante Boca por 3 a 1 en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid, en 2018.



“En diciembre finaliza mi contrato y no seguiré más en el club. Es una decisión difícil y sé que me costará mucho expresarme. Solo quiero agradecer a quienes confiaron en mi", anunció el técnico más exitoso de River, que no pudo contener algunas lágrimas en la conferencia de prensa.

Los números del ciclo histórico de Marcelo Gallardo

Gallardo, que había apostado al silencio durante los últimos días, se va del club luego de ocho años en el cargo, en los cuales obtuvo 14 títulos y un sinfín de hitos que quedarán sellados a fuego en la historia del equipo millonario.

Los números de Gallardo son abrumadores: el Muñeco dirigió en total 422 partidos. Cosechó 789 puntos. Más de la mitad de los partidos, 226, fueron triunfos para los Millonarios.

Con el 7-0 de este año ante Sarmiento por la LPF, Gallardo se convirtió en el DT que más triunfos obtuvo con siete o más goles y ninguno recibido. En total, fueron cuarto: contra Wilstermann en la Libertadores 2017, ante Binacional en la Copa 2020, versus Central Norte en la Copa Argentina y contra Sarmiento.

Gallardo se convirtió a principios de octubre en el DT con más goleadas en el club, es decir, ganando por tres goles o más. Con el 0-3 ante Argentinos llegó a las 75 goleadas, superando las 74 de Ángel Labruna y las 73 de José María Minella.

Durante el Torneo de la Liga Profesional de 2021, River llegó a estar 18 fechas invicto, una racha clave para ser campeón con tanta antelación y sacándole 14 puntos al segundo. Sin embargo, en 2018 el Millonario llegó a los 32 partidos sin perder, la mayor racha invicta en los 117 años de historia del club, contemplando todas las competiciones.

En 2021, además, logró cosechar 8 victorias consecutivas. Si bien no pudo superar el récord de nueve victorias alcanzado por el equipo de Ángel Labruna, sin duda es un hito que los hinchas no pasan de largo.

Al frente de River, Gallardo ganó 14 títulos: en 2014 la Copa Sudamericana; en 2015 la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Suruga Bank; en 2016 la Copa Argentina; en 2017 la Copa Argentina y la Supercopa; en 2018 la Copa Libertadores; en 2019 la Copa Argentina y la Supercopa Argentina; finalmente, en 2021 la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Es el DT más ganador de la historia del club.

También Gallardo será recordado por su buen desempeño en los torneos internacionales, con 7 ganados. Pero sobre todo, por su gran desempeño en cada cruce con Boca, al que dejó en 5 ocasiones fuera de carrera y frente al que se impuso en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid, por 3 a 1, tras los incidentes en inmediaciones del Monumental.

Dentro de sus triunfos, además, se puede destacar que Gallardo es el único en River Plate en ganar la Copa Libertadores como jugador y como DT.