Las olas del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales que finalizó el 10 de octubre en San Luis llegaron desde las sierras puntanas hasta el Parque Colón de la Casa de Gobierno en Buenos Aires, donde la profesora Ayelén Mazzina juró ayer “por la patria y por los derechos conquistados y los que faltan conquistar” como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Ministra lesbiana visible y orgullosa, 32 años y con experiencia en gestión en el área, al frente de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis.

“A pesar de todo les hicimos el encuentro, qué momento”, “Plurinacional y con las disidencias”. Fueron dos años de luchas intensas para abrir el encuentro a la inclusión y despejar las nubes de un pequeño sector conservador del feminismo que rechaza la pertenencia de las disidencias sexuales al sujeto político del feminismo, y de un partido que sujetó durante años su lectura de los feminismos a la lente de este pequeño sector conservador y al cálculo sobre contener dentro del movimiento de mujeres a sectores religiosos con posiciones antiderechos (por el afán de guiar políticamente a campesinos y obreros católicos y pentecostales). Estos sectores tutelaron durante muchos años el Encuentro. En San Luis se rompió esa continuidad.

NUEVO MARCO PLURIDISIDENTE

A partir de 2015 (Ni Una Menos, Paro Internacional de Mujeres, movilizaciones con más de dos millones de personas por el derecho al aborto) el feminismo que incluye los feminismos populares, los feminismos interseccionales y los transfeminismos rebasó el movimiento de mujeres. Esta situación permeó los encuentros. Y a partir de 2018 en el 33 Encuentro de Trelew emergieron los reclamos de comunidades indígenas, de mujeres y diversidades afrodescendientes y migrantes para que se considere el carácter Plurinacional del Encuentro. En La Plata en 2019 el reclamo fue masivo. Así fue como el Encuentro dejó de ser solamente Nacional de Mujeres para abrir el horizonte al Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales.

Durante dos años y casi hasta la fecha de octubre de 2022, la organización del Plurinacional sufrió toda clase de ataques para impedirlo. Y que permaneciera sin modificaciones como Nacional de Mujeres.

Intentaron bajar el Plurinacional acusando de “radicalizadas” a sus defensoras. Pero no funcionó, porque las condiciones estaban maduras para el encuentro inclusivo y sin tutelas partidarias.

Como no funcionó acusar a las “pluri” de “radicalizadas”, el nuevo ataque fue por el financiamiento del encuentro. Y empezaron a acusarlas de “corruptas” y de no respetar el autofinanciamiento que por principio deben tener los encuentros.

Lo cierto es que el 35 Plurinacional San Luis tuvo que empezar con la caja desde cero, porque el 34 La Plata no rindió ni entregó la caja. Para garantizar transparencia en la gestión del dinero del encuentro, el 35 Plurinacional constituyó una asociación civil. Ya no se usarían cuentas individuales. ¿Qué monotributista o asalariade común está en condiciones de usar su cuenta personal para ingresar el dinero de un encuentro donde van a asistir como mínimo 100 mil personas? Pero no en todos los encuentros se usaron cuentas individuales, en Rosario se empleó la cuenta de una organización de mujeres del partido político que acusó al Pluri por constituir asociación civil. Señalada esta cuenta que se usó en Rosario, se acallaron las críticas por finanzas al 35 Plurinacional.

AGUA Y ACEITE

El último intento de hacer naufragar el Plurinacional (y con las disidencias) fue la exhortación a la unidad con el Nacional (y con las transodiantes). El objetivo de la comisión organizadora del Nacional era dilatar los tiempos hasta noviembre, y en el camino muriera el Pluri y quedara solamente el formato viejo. En el medio, las solicitudes de unidad realizadas por feministas por fuera de las comisiones organizadoras fueron absurdas. Imposible unir exclusión con inclusión.

El sector feminista y transfeminista independiente de la comisión organizadora del Plurinacional se puso firme, pudo explicar las maniobras de la comisión organizadora del Nacional para embarrar la cancha, y el gobierno de San Luis comprendió la situación y dio luz verde para el “Pluri” con fecha 8 al 10 de octubre. Y el Pluri fue un éxito en todo sentido: asistencia (más de 100 mil personas), participación, amplitud e inclusión, ingreso de dinero para la provincia. Los bares y restaurantes en el área del encuentro colapsaron, les encuentreres desbordaron el personal de cocina. Se agotó la provisión de pan. El alojamiento se agotó mucho tiempo antes. Las empresas de micro de larga distancia no paraban de agregar servicios hacia y desde la terminal de San Luis, muchas empresas partían con servicios completos cada media hora.

Muchos comercios adhirieron al Encuentro con etiquetas en sus vidrieras. Otros se dejaron llevar por los rumores de que las feministas les iban a destrozar los negocios. Hubo un grupo de 8 taxistas mujeres heroicas que transportaron a las encuentreres durante los tres días. Otras y otros taxistas se dejaron llevar por los rumores de que les encuentreres eran algo parecido a las hordas de Atila y perdieron mucho dinero.

Hubo muchos intentos de boicotear el encuentro desde espacios de mujeres sindicalistas y militantes políticas y universitarias que buscaron generar descontento y caos, de manera tal que el Plurinacional se saliera de cauce y el gobernador Alberto Rodríguez Saa pagara el costo político por haberlo apoyado. Son sectores que apuestan a que el diputado nacional Claudio Poggi del Frente Unidos por San Luis (antes, senador por Cambiemos) gane las elecciones provinciales el año próximo.

Esta es una lista de las maniobras de boicot que el feminismo y el transfeminismo independientes lograron neutralizar antes y después del Pluri: comunicados enrevesados desde la comisión organizadora que en realidad iban en contra del Plurinacional, reducción de la lista de talleres para provocar la bronca de los sectores que quedaran excluidos (provocaciones dirigidas especialmente a lesbianas y a masculinidades trans), un diagrama de marcha enrevesada de 130 cuadras que colapsara la salida de la ciudad (especialmente la salida hacia la terminal de ómnibus el domingo a la noche), un mapa del recorrido de la marcha donde no figuraba el paso por la catedral (para generar bronca por impedir la protesta frente a la Iglesia católica, habitual en los encuentros), correr la voz de que la policía había liberado toda el área del encuentro y que había hombres robando a diestra y siniestra, sustraer las conclusiones de los talleres para editarlas y cuando llegara el momento de leerlas en el cierre se generara el caos al escuchar que fueron modificadas.

PROVOCAR A LAS LESBIANAS NO FUNCIONA

Las provocaciones recayeron sobre todo en el taller de activismos lésbicos (que primero iba a ser impedido, pero el boicot interno al Pluri no pudo). El taller desbordaba de asistentes que precisaban más aulas. El sector saboteador no permitía usar las aulas vacías que ya habían sido dispuestas para los talleres de lesbianismos. A las lesbianas y lesbianes que precisaban ir al baño les decían que no había agua en los sanitarios, para que abandonaran la escuela donde se hacía el taller. Las lesbianas tienen mucha experiencia en organización, no permitieron que las provocaciones prosperaran y al finalizar el encuentro reportaron lo sucedido.

Frutilla del postre: el sector boicoteador fue sorprendido reteniendo las conclusiones que indebidamente pasaron a retirar por los talleres, armó un acting con gritos y una mujer llorando, para subirlo a instagram y victimizarse. Hubo talleres que advirtieron la maniobra porque las y les coordinadores ya participaron en muchos encuentros y saben que cada une debe guardar la conclusión para leerla en el cierre. En estos casos, el sector saboteador recibió solamente una copia o un papel con un escrito ilegible.

Todo esto para contar lo difícil que fue organizar este Plurinacional exitoso y la entrega de les compañeras y compañeres de San Luis que lo cuidaron y dejaron todo por marcar este hito histórico para el feminismo latinoamericano y esta vuelta de página hacia los nuevos encuentros plurinacionales e inclusivos. Las compañeras lograron vencer todos los obstáculos.

Y para finalizar, la elección de sede en Bariloche 2023 para el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales como respuesta al ataque de las fuerzas represivas contra mujeres y niños mapuche, 96 horas antes de comenzar el encuentro. La aclamación de Bariloche como sede selló la nueva y verdadera unidad del Encuentro Pluridisidente, que dejó atrás la perspectiva del Encuentro Nacional de Mujeres, ya estrecha frente al movimiento de masas feminista, transfeminista y antipatriarcal.