Marcelo Gallardo ya anunció que no continuará en River el año que viene: su contrato finaliza en diciembre de 2022 y no lo renovará. Desde que el propio Muñeco confirmó la noticia en conferencia de prensa, se comenzaron a barajar los nombres de los candidatos para sucederlo en el cargo.



El ciclo de Marcelo Gallardo en el banco de River comenzó en agosto de 2014 y finalizará en diciembre de 2022. La derrota 2 a 1 ante Rosario Central de este domingo fue su último partido como director técnico de River en el Monumental, al menos en esta etapa. Se despedirá en su visita a Racing del próximo domingo, justo ante el rival que le pelea el torneo mano a mano a Boca.

Todo lo que ganó Gallardo como DT de River

Más de ocho años estuvo Gallardo al frente del primer equipo del Millonario, toda una rareza para el fútbol argentino y sobre todo para uno de los grandes. Si bien tuvo momentos complicados y sufrió algunas derrotas muy duras, el ciclo está repleto de éxitos, entre los que se destaca la victoria en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a su clásico rival. En total, son 14 títulos los obtenidos por River con el Muñeco como DT.

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2015

Copa Libertadores 2015

Copa Suruga Bank 2015

Recopa Sudamericana 2016

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

Quién va ser el próximo DT de River: los candidatos

Los candidatos que suenan para reemplazar a Gallardo son Martín Demichelis —actual DT del Bayern Múnich II—, Ricardo Gareca —exDT de Vélez y Perú—. Eduardo Coudet (exDT de Racing y ahora de Celta de Vigo), Hernán Crespo —exDT de Banfield, Defensa y Justicia, San Pablo y ahora de Al-Duhail—, Pablo Aimar —DT de la selección argentina sub-17— y Matías Almeyda —ya dirigió a River—. Todos ellos tienen pasado como futbolistas del club. Los nombres de Gabriel Heinze —exVélez y Atlanta United entre otros— y Marcelo Bielsa también dieron vueltas, pero lo cierto es que aún no hay información oficial.

La despedida de Marcelo Gallardo: discurso y resumen de sus 8 años

Una vez finalizado el encuentro ante Rosario Central, Gallardo fue recibido en el centro de la cancha por el conductor Matías Martin y rodeado de los 14 trofeos que ganó durante su gestión. "Jamás soñé con vivir así y si lo soñé era algo muy mío. Y están ahora con un nudo en la garganta, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado, más de lo que podía creer", expresó Gallardo, embargado por la emoción.

En ese instante, la hinchada de River frenó su discurso con una nueva canción, donde le pidió que no deje el club. "Tengo muchos recuerdos encima, demasiado fue el camino recorrido y quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida y que debe estar orgullosa en un algún del cielo, en un lugar de privilegio, feliz día a todas las madres", dijo el Muñeco en recuerdo de su fallecida madre, Ana María Maidana.

"A la mía la recuerdo con cariño y amor. Me esperaba en cada entrenamiento, me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue ella se sentaba en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Gracias vieja en algún del cielo por darme la vida", expresó Gallardo en uno de los picos máximos de emoción en una noche donde hubo lágrimas y una mezcla de tristeza y agradecimiento.

La dirigencia de River, con el presidente Jorge Brito y los vices Matías Patanian e Ignacio Villarroel, lo agasajó con una plaqueta y los jugadores le dedicaron una carta que también tuvo la participación de algunos socios, leída por el colombiano Juan Fernando Quintero. Además, Gallardo observó un video que se proyectó en la pantalla gigante del Monumental, con un repaso de su carrera que contabilizó los 14 títulos.