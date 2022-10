El exintendente de Villa San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, y el dueño de la empresa El Montañez, Sergio Armando, están siendo juzgados por fraude a la administración pública y peculado en la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Ángel Amadeo Longarte y Javier Araníbar y la jueza María Gabriela González.

El juicio comenzó el 3 de octubre y está previsto que se extienda hasta el 3 de noviembre. La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, sostiene la acusación contra Gonza y Armando como autores de dos hechos de fraude en perjuicio de la administración pública.

Además, el exintendente está acusado por peculado de servicios en calidad de autor, mientras que Armando se le imputa este delito en calidad de partícipe necesario.

La acusación que sostiene la Fiscalía se sustenta en que Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa El Montañez que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando, para la contrucción de una alcantarilla sobre la calle Belgrano de San Lorenzo y casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.

El primer testigo en el juicio fue el ahora ex intendente Federico Parra, quien asumió al concluir la gestión de Gonza.

Parra brindó detalles de las cuentas del municipio y las circunstancias en las que encontró la intendencia al asumir, los reclamos de sanlorenceños por los defectos en la construcción de la alcantarilla de la calle Belgrano y en las casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.

Además, contó que al día siguiente de asumir, descubrieron que en el último día de la gestión de Gonza se habían librado varios cheques para ser cobrados a la nueva gestión. En el juicio también declararon las personas beneficiarias de las casillas.

El expresidente del Concejo Deliberante, Juan Dávalos, es uno de los denunciantes en varias causas contra Gonza, quien además indicó que los informes del organismo sirvieron para que la Fiscalía investigue.

Dávalos explicó que en diciembre de 2011, en el último día de mandato de Gonza, se "liberaron cheques a una supuesta empresa El Montañez que hizo un puente (la alcantarilla), para vaciar la municipalidad". Indicó que se presentaron a cobrar cheques endosados el hermano del exintendente, Aldo Gonza, y el entonces secretario de obras públicas, Rodolfo Armando, y también las parejas de ambos. Dávalos consideró que "se los debería haber imputado" y también al exsecretario de hacienda, Rogelio Guaymás.

Sergio es el dueño de la empresa El Montañez, que supuestamente "hizo las obras". Aunque Dávalos señaló que "se hizo un puente y 20 casillas", pero "con mano de obra y servicios municipales, no por la empresa".

El expresidente del Concejo contó que no hubo un proceso legal de contratación de la empresa El Montañez, "no hubo llamado a licitación, ni a concurso". Explicó que recién asumido Parra lo convocó a él y a quien ahora es el actual intendente, Manuel Saravia, que conformaba su equipo, para informarles lo que estaba pasando, y decidió sacar la plata de la cuenta municipal y transferirla a otra cuenta. "Sergio Armando denunció que no había fondos en las cuentas", recordó.

Dávalos dijo que ante esa denuncia, Sergio Armando queda involucrado en la causa, porque al intervenir la Fiscalía, detectó la irregularidad. "Se les vuelve en contra la denuncia a Armando y para Kila Gonza", y terminaron imputados.´

Más causas

Además de este trámite judicial, Dávalos explicó que "hay 5 causas más con elevación a juicio, en la que están imputados Rodolfo Armando, Guaymas y Aldo Gonza". Entre esas causas, explicó que una tiene que ver con una moratoria que dio Gonza "supuestamente para que la gente pague más barato" los impuestos pero no fue rendida al Concejo ni autorizada.

También dijo que otra de las causas tiene que ver con irregularidades con los carnet de conducir. Explicó que en la gestión de Gonza (2015-2019) tenían dos facturas, "una trucha y una real". "Al cliente o al vecino le cobraran lo que valía el carnet, pero en la contabilidad interna decía 0, 01 centavos", detalló. Ante ello, dijo que hay un faltante "de más de 2 millones en un año". Indicó que las siguientes rendiciones del municipio no le fueron aprobadas al intendente porque "no estaban bien".

Sumado a esto, hay otra causa, por "los áridos" de Minera Santa Rita. Indicó que esto es por rendiciones irregulares de $6.000.000 (seis millones) sin la factura correspondiente, "no estaban los comprobantes, ni a quien se entregó el árido".

Dávalos explicó que también Gonza fue denunciado por el entonces auditor Gustavo Ferraris por "corrupción y falta de rendición" de cuentas.

Asimismo, el intendente Manuel Saravia "denunció que la municipalidad funcionaba más o menos como una financiera. Había vales erogados a Aldo Gonza, por más de un millón de pesos, estaba la firma y sello del secretario de Hacienda", explicó Dávalos.

Gonza cumplió tres mandatos como intendente de San Lorenzo. El primero fue en 2003, hasta 2007. El segundo, de 2017 hasta 2011. En 2011 perdió la elección contra Federico Parra. Éste último gobernó desde el 10 de diciembre de 2011 hasta el 9 de diciembre de 2015.



En 2015, Gonza volvió a ser electo intendente, y estuvo en el cargo hasta el 9 de diciembre de 2019. Luego perdió las elecciones y asumió Manuel Saravia.