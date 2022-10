En el mes de la identidad, se llevó a cabo la inauguración de distintos espacios del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que contemplan la remodelación de la planta baja del organismo y la construcción de un nuevo Archivo Nacional de Datos Genéticos, que será nombrado en homenaje a Víctor Penchaszadeh.

“El Banco es un faro de la ciencia aplicada a los Derechos Humanos, es el legado de las Abuelas”, expresó durante el acto la Directora General Técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero. Luego agregó: “El archivo fue nombrado en homenaje a Víctor porque desde el 2015, cuando empezamos el trabajo de traslado del Banco, él ha sido una compañía invalorable".

Penchaszadeh es un médico especializado en pediatría, genética médica, salud pública y bioética. Conoció a las Abuelas en 1982, mientras ellas recorrían el mundo en busca de alguna metodología científica que permitiera probar el vínculo biológico con sus nietas y nietos. Es uno de los impulsores del trabajo científico que, junto a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, culminó con la invención del Índice de Abuelidad y la posterior creación del Banco.

Participaron de la actividad la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y Vera Jarach; el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; entre otros funcionarios.

En su intervención, Filmus afirmó que el acto “significa una emoción enorme", y agegó: "Como algunos recordarán me tocó ser miembro informante en el Senado en el marco del debate parlamentario sobre si el Banco debía mantenerse en la órbita de la Ciudad o pasar a depender de la Nación. No fue una discusión fácil, y no se votó por unanimidad sino por mayoría, tanto en Diputados como en Senadores, porque nos decían que lo queríamos politizar pero nosotros sosteníamos que debía pasar a Nación porque corresponde a todo el país. En las reuniones informativas, las palabras de Estela [de Carlotto] jugaron un papel importantísimo”.

El Ministro de Ciencia destacó “el trabajo de Madres y Abuelas que son las que nos enseñaron a transformar el amor en coraje. Ellas enfrentaron a la Dictadura en los momentos más difíciles; justamente el apelativo de ‘locas’ tenía que ver con que era imposible hacer lo que ellas estaban haciendo, y lo hicieron. Me tocó con Estela, también, presentar a las Abuelas para el Premio de la Paz en la UNESCO y lo que más valoró la UNESCO a la hora de otorgar el premio fue el aporte que realizaron con el Banco Nacional de Datos Genéticos y con la idea de derecho a la identidad que es un aporte no solo para la Argentina sino también para el mundo”.

Sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos

El BNDG es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Se ocupa de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

Además, el BNDG viabiliza la búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas que fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres; y auxilia a la justicia y a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.