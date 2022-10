La actriz Drew Barrymore, la nena de la película "E.T., el extraterrestre", se manifestó en contra de las cirugías plásticas, a las que la industria de Hollywood empuja, según ella, por el deseo de "beber de la fuente de la juventud".

"Nunca me he metido nada en la cara. No quiero luchar contra la naturaleza”, comentó cuando entrevistaba a su colega Jamie Lee Curtis, en el programa que conduce, The Drew Barrymore Show. “Estoy criando a dos hijas, y considero que nos criamos en una industria en la que se deseaba beber de la fuente de la juventud, algo a lo que nunca me suscribí", continuó.

En la conversación con su colega, Barrymore, de 47 años, dijo que "ver a tantas mujeres torturándose a sí mismas para verse de cierta manera puede convertirlas en personas miserables". Y agregó: "Vamos a envejecer, las cosas van a ir mal, y está bien, es parte de la vida”, sostuvo.

En febrero del año pasado, la actriz de Los ángeles de Charlie y Como si fuera la primera vez, reveló que otro factor que la motiva a evitar el retoque estético es que teme volverse adicta y terminar arruinando su apariencia. "Lo que me importa y siento que todavía es relevante para mi vida es la cara. Me conozco. Soy una persona altamente adictiva", comentó.

Y agregó: “Me siento más humana y más vulnerable cada año de mi vida, pero también sé apreciar cada año más”.



Drew Barrymore y su opción por no tener sexo

Este martes, en un posteo de blog donde hablaba de sus relaciones amorosas, aseguró que “necesitaba permanecer célibe y honrada y en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta”.

La actriz se separó en 2016 del consultor de arte Will Kopelman, con quien tuvo dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8. Antes estuvo casada con Jeremy Thomas en 1995 y con Tom Green en 2001.



La exestrella infantil explicó que "buscó toda su vida" para comprender la diferencia entre el sexo y el amor, y finalmente se dio cuenta con la ayuda de su terapeuta de que "¡el sexo no es amor! Es la expresión del amor”. Y sostuvo que está "en un lugar completamente diferente en su vida y tal vez en un futuro cercano tenga una relación".

“Así que, para que conste, ¡no odio el sexo! Acabo de llegar a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo”, escribió la actriz.



Hace unos meses, también había asegura que en la actualidad tiene “sentimientos muy diferentes sobre la intimidad” a lo que tenía en su juventud. Y que podía pasar "años" sin tener relaciones sexuales y que no lo consideraba "necesario".

De hecho, aseguró que no tiene sexo desde hace seis años. "No pienso tener sexo hasta que esté en una relación seria", dijo. “Mantener una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí durante mucho tiempo", agregó.

“Tengo dos niñas pequeñas y no quiero traer gente a casa. Creo que me llevaría mucho tiempo conocer a alguien y conocerlo antes de poder presentarle a mis hijas”, aclaró.

