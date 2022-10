La diputada bonaerense por el Frente de Todos María Teresa García le reclamó al exministro de Finanzas macrista Luis "Toto" Caputo que salga a brindar explicaciones sobre las transferencias millonarias que un fideicomiso vinculado a su familia le hizo a Jonathan Morel, el líder de la agrupación Revolución Federal, quien fue detenido este jueves.

En declaraciones a Mediodía 750, por AM750, García apuntó a Caputo, quien hasta ahora no fue imputado en la causa judicial que avanza bajo secreto de sumario: “Señor, aparezca en la tele y dé explicaciones”. Este jueves, sin embargo, fue allanada la sede de la firma Grupo Caputo, en avenida Santa Fe al 1300.



“Hay conexiones que no se pueden dejar pasar. Lo que más me preocupa no es su detención (de Morel), sino que no hable nadie de la oposición, sector al que pertenece Caputo. En su lugar, yo estaría dando explicaciones en todos los medios de comunicación. El contraimperio de lo que se ve. Sin embargo, hay un silencio espantoso en la oposición”, expresó García.



Además, explicó que por las características de la carpintería — “una carpintería menor que barrial, donde es imposible el acopio del material y de alguien que aprendió por un tutorial— es inverosímil la contratación por parte de “uno de los grupos económicos más importantes de Argentina”.

El propo Morel había hablado de su vínculo con Caputo. “El trabajo sabía que era para un fideicomiso. Fue lo que nos ayudó a superar la quiebra. Yo agradezco a esa decoradora que confió en nuestro pequeño negocio”. A su vez, aseguró que lo primero que le pidió a su abogado fue presentarse ante la Justicia: “Siempre estoy a disposición”.



La detención de Jonathan Morel y los integrantes de Revolución Federal

La Policía detuvo este jueves a Jonathan Morel el jóven de 23 años que fundó la violenta agrupación Revolución Federal, armó una carpintería aprendiendo a través de videos de YouTube y recibió pagos millonarios de un fideicomiso vinculado a la familia del exministro de Finanzas de Cambiemos, Luis “Toto” Caputo.



La investigación, llevada adelante por el juez Martínez de Giorgi, ahonda sobre las amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y las sospechas por los vínculos de esa agrupación con el intento de magnicidio. Por la causa se hicieron más de once allanamientos, dos de ellos a las oficinas de los fideicomisos de Caputo Hermanos, y se detuvo a tres personas.

En concreto, Morel y su pareja recibieron entre diciembre de 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 7 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos. Si bien la empresa se presentó ante la Justicia y negó haber financiado a la agrupación, no hubo explicaciones públicas que desmientan los pagos admitidos por el propio Morel.