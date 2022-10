El intendente Pablo Javkin volvió a quejarse por los problemas de seguridad y control de la calle que padece la ciudad. Fue horas después de dos hechos que dejaron sus marcas: el paso del ministro de Seguridad Rubén Rimoldi por la Cámara de Diputados de la provincia y la vandalización de la Rambla Catalunya, que el miércoles amaneció pintada con los colores de Rosario Central en las horas previas a la decisión del Ministerio de que el último partido del torneo en el Gigante se juegue a puertas cerradas, cosa que finalmente no ocurrirá.

El intendente dio ayer entrevistas radiales. Se hizo eco del paso del ministro de Seguridad por Diputados, pero sobre todo de quien lo acompañó, la secretaria de Coordinación y Administración financiera de esa cartera, Ana María Morel, a quien los legisladores habían citado especialmente para que rindiera cuentas del uso de recursos de la ley de emergencia en seguridad y de las partidas del presupuesto anual y criticaron muy duro por su actitud y por el manejo de la información contable.

"No puede ser que la directora de Logística del Ministerio de Seguridad, con tanta liviandad, explique que tardaron ocho meses en comprar algo. Yo de esto no hago una cuestión política, porque esto lo padecen tanto el gobernador como el ministro. Es el mundo del revés, es gente que ni conoce Rosario. No puede ser que tengamos funcionarios de Seguridad que no entiendan que hoy la prioridad es Rosario", dijo Javkin.

Insistió: "Si yo tengo una persona que se encarga de las cuestiones logísticas, es para ayudar al secretario. No puede ser que la persona que está a cargo de invertir y gastar en estos temas se demore". "Hay que tratar mejor a Rosario. Lo que padece esta ciudad son las consecuencias de esta demora y es algo muy grave como para que se comente con una chicana en la Cámara de Diputados", se quejó en relación a que la funcionaria admitió que se ejecutó un porcentaje muy bajo y que el problema es que tuvieron dificultades para que adquirir patrulleros y chalecos antibalas que llegarán desde acá a noviembre.

Los cruces y modos con el que Morel se dirigó a la Legislatura rsepercutieron en la Casa Gris. La ministra de Gobierno Celia Arena dijo que lo que ocurrió "no representa claramente la metodología de trabajo del gobernador, en cuanto a la claridad, las expresiones, en los números. Eso no nos puede hacer perder el foco en todas las cosas que se están haciendo, que son muchísimas”.

Cabe recordar que Morel mantuvo una relación muy conflictiva con el ex ministro Marcelo Sain, quien logró que la desplazaran. La acusaba de frenar y condicionar los recursos que se requerían para cumplir las órdenes del ministro. Volvió al cargo en diciembre de 2021 y de nuevo hubo fuertes cortocircuitos con el entonces ministro Lagna. La historia se repite con el actual ministro Rimoldi, que hace dos semanas pidió la renuncia de Morel sin resultados. El miércoles ambos fueron a la interpelación legislativa, en la que el ministro prácticamente no habló. Y cuando al final el diputado Pullaro le preguntó si le iba a pedir la renuncia a Morel dijo: "Es una situación que vamos a evaluar con el gobernador".

Javkin insistió en que esas situaciones repercuten en las calles. Y lo vinculó con otra pregunta que se repitió en los reportajes, relacionada con la vandalización de la Rambla Catalunya. "Necesitamos que las luces azules vuelvan a verse en la ciudad. Tuvieron horas para vandalizar el espacio público con total impunidad", cuestionó el intendente de Rosario cuando fue consultado sobre las pintadas que vandalizaron la Rambla Catalunya y un sector de silos abandonados de Puerto Norte. En ese contexto justificó la fuerte inversión de la ciudad en cámaras de alta tecnología y reiteró que la ciudad va a poner a disposición del Ministerio de Seguridad y del MPA toda la información de forma instantánea para que actúen.