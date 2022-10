Carlos Tevez está satisfecho con lo hecho por el equipo en Liga Profesional y le quita atención al partido del lunes con Colón, en la despedida del equipo de su gente. Porque no solo que ayer suspendió la práctica para darle descanso a los jugadores sino que además evalúa no concentrar el domingo para quedar a la espera del juego con el sabalero. No está claro en Arroyito si Tevez no concentra por decisión personal o a causa de los problemas económicos que atraviesa el club. De cualquiera forma, para recibir a Colón pasado mañana a las 16.30 el equipo sería el mismo que viene de vencer a River. De no hacer cambios será la primera vez que el entrenador de Central juega dos encuentros seguidos con la misma alineación. De esta manera el once probable para el lunes con Servio; Martínez, Báez, Almada, Blanco; Infantino, Ortiz, Tanlongo, Malcorra; Buonanotte; Veliz.