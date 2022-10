Sergio Massa participó de una entrevista con el streamer Luquitas Rodríguez, en la que habló de su gestión, se puntuó como funcionario -se puso un 7-, aseguró que "hay una presión familiar de que hagamos cosas menos expuestas" y que sus hijos le pidieron "no seguir en política y ahí estamos con un compromiso de mirar la cosa más de afuera".

Massa estuvo con su hijo Tomás -a quien le dicen Toto-, en el programa "Paren la mano", de Vorterix, y reveló que hubo una “discusión extensa” cuando decidió asumir al frente del Ministerio de Economía. "¿Cuánto más? ¿Cuánto sacrificio más?”. "Lo veo siempre cansado, con ojeras. Tengo 17 años y siempre fue lo mismo", contó su hijo.



"Cuando pasó la última crisis, que el gobierno decidió la unificación de los ministerios económicos y que yo me haga cargo, en casa hubo un combate fuerte con ellos. Malena menos, que es más compañera, pero ellos me plantearon más. Fue una discusión extensa", aseguró Massa, por los planteos de sus dos hijos, Tomás y Milagros, que tiene con Malena Galmarini.

"Fue una charla", definió Massa, intentando restarle trascendencia. "El planteo es elegir un momento para la intimidad familiar”, definió el ministro.



Eso llevó a cómo había impactado el ataque a la vicepresidenta, Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre: "¿Te das cuenta de que te podría haber pasado a vos?", fue el planteo de Tomás en ese momento. A lo que su padre le respondió con un "Sí". “En el momento genera conmoción, pero uno sabe que hay que seguir, que hay una responsabilidad, una tarea, y que hay gente esperanzada”, continuó el funcionario.



También esquivo la polémica desatada entre la Presidencia y el reality "Gran Hermano" por las declaraciones de uno de sus participantes, Alfa. "Estoy totalmente afuera de eso. Cuando estaba en la cámara de Diputados estaba más al día de la cosa política, la pelea. Pero ahora en el Ministerio te sambullís a resolver quilombos o te caen en la espalda. No resolver un problema le cae a la gente, a las empresas, a los laburantes", dijo.



Qué dijo sobre su candidatura 2023

Sergio Massa esquivó definirse sobre el 2023, año en que serán las elecciones presidenciales. "El destino es el destino", respondió. Y agregó que la opinión de la familia pesa en cualquier decisión. "Quiero también cuidarlos a ellos, tratar de ayudarlos a que ellos terminen de consolidar sus pasos", respondió. También dijo que "del 1 al 10" su vida en este momento "viene 2".

En cuanto a su labor en Economía, Massa sostuvo que el país está "un poquito mejor" que cuando tomó el cargo. "Está más estabilizado, pero todavía está complicado", admitió. Y contó que “el esfuerzo más grande” está puesto en la falta de dólares que tiene el país y la suba de precios, en lo cual, "cada día es un combate".



"Tenemos que bajar de a poquito la inflación. Al asumir, arrancamos con un 7,5%, luego, en el primer mes fue 7% y después 6,2%", repasó. "Tenemos que seguir dando pasitos para reducirla porque es el peor impuesto que tiene una sociedad", definió.

"Soy un alumno 7"

"No soy un alumno 10 porque todavía no terminamos de acomodar los problemas que tiene la Argentina. Soy un alumno 7", calificó.

Sobre su gestión con el FMI, definió: "Es como ir al banco, estar debiendo la tarjeta, sentarte y decir 'tengo que pagar de otra manera'".

"Hay que gastar lo que se produce. No hay ninguna ciencia. Si tomás una deuda la tenés que pagar. Se puede ordenar, es dificil porque tenemos muchos en una situación social delicada, muchos pibes en pobreza, gente con laburo que no le alcanza. Pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito", comentó en otro momento de la entrevista.



"Si no creyera que se puede solucionar me iría a casa", dijo el minsitro. "Podrías", volvió a chicanearlo su hijo. "¿No te copa que sea político?", le preguntaron. "Tiene sus cosas buenas, las divertidísimas y las que son una paja. Esperemos que dentro de poco se termine", lanzó Tomás.



Elon Musk y la teoría conspirativa favorita de Massa

Massa reveló que le gustaría conocer al multimillonario, Elon Musk, CEO de la automotriz Tesla y de SpaceX: "Me gustaría conocer un Musk, o alguno de esos locos, que generó mucho cambio en el mundo".

"Para lo que somos viejos es muy interesante ver cómo va cambiando todo con la tecnología. Con mi mamá tenía que ir de la mano a comprar zapatillas, este tipo (por Tomás, su hijo) mira y lo hace en el teléfono", agregó.

También lanzó que una de sus teorías conspirativas favoritas es si el ser humano llegó a la Luna o no. "¿Llegó el hombre a la Luna?", preguntó y no quedó claro si en broma. "¿En serio no creés?”, le repreguntaron. "Y... dejame dudar", respondió con una sonrisa enigmática el ministro.

"Tu hijo me está puteando en Twitter"

En un momento de la entrevista, Tomás Massa reveló que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, había llamado a su padre por unos posteos suyos en las redes sociales. "Me está reputando tu hijo en Twitter", le habría dicho el titular del fútbol argentino.



Fue luego de que Tigre -club del que es hincha la familia Massa- perdiera en la final del ascenso 2021 ante Barracas Central, el equipo de Tapia. A quien Tomás lo llamó "Cheque Tapia" por Twitter. Massa reveló que le pidió a su hijo que bajara el tono. "Ni bola me dio, le tuve que pedir a Malena", contó el ministro. Y reveló que desinstaló la aplicación de su teléfono para evitar cualquier exabrupto. "En algún momento fue para quilombo", dijo.