Las conversaciones para conformar un frente de centroizquierda entre los principales referentes de los partidos Igualdad y Solidaridad, el Frente Social y Popular, Libres del Sur, Solidaridad e Igualdad, un sector del radicalismo y otro del socialismo, tomaron un fuerte impulso en vistas a las próximas elecciones provinciales. La apuesta por una tercera alternativa que pueda aglutinar a quienes no comulgan con el frente de frentes armado por un sector de la UCR y Juntos por el Cambio, más aquellos que no se sienten completamente identificados con la gestión provincial, va tomando forma y espera su momento para salir a competir. "Vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo electoral para las próximas elecciones, pero lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo en las ideas y en los principios que vamos a sostener, que en definitiva son los que hemos sostenido a lo largo de estos años", dijo a Rosario/12 la ex diputada provincial Alicia Gutiérrez, referente de Solidaridad e Igualdad. "La idea fundamental es la de no bajar esas banderas, no rendirnos ante el neoliberalismo, incluso del que está disfrazado de nacional y popular como lo constituye Perotti. Por eso queremos constituir una fuerza que rescate todas esas banderas", agregó.

El referente de Igualdad y Solidaridad, Rubén Giustinani; Carlos del Frade, del Frente Social y Popular; Gabriela Sosa, de Libres del Sur, Fabián "Palo" Oliver, de un sector del radicalismo; junto a Gutiérrez, y los referentes de Bases, el sector del socialismo que integran Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué, mantienen encuentros periódicos para intentar acercar posiciones.

"Venimos conversando desde hace bastante tiempo con algunos partidos y espacios con quienes tenemos un pasado importante en común, que en algunos casos se remonta a los 90 cuando luchábamos en contra del neoliberalismo y pudimos lograr cosas importantes. En el caso de nuestro grupo constituimos el Frepaso, mientras los otros espacios constituyeron después otros partidos de centroizquierda. En su momento, muchos integramos el Frente Progresista Cívico y Social, y seguimos manteniendo esas ideas, sumados a los de otros compañeros y compañeras que hicieron otras experiencias", apuntó Gutiérrez.

Hasta las últimas elecciones, el partido Solidaridad e Igualdad participó en el Frente Progresista. "Lo que pasa es que son acuerdos electorales, el Frente Progresista no existe por fuera de eso. Pero hoy ya algunos de sus ex integrantes están con Cambiemos y nosotros de ninguna manera vamos a estar . Si combatimos las políticas neoliberales de los 90, no vamos a participar de nada en lo cual esté involucrado Cambiemos", argumentó la ex legisladora provincial.

"Y por supuesto, con aquellos compañeros y compañeras que seguimos manteniendo ideas, pensamientos, luchas, la esencia de eso, con ellos estamos conversando, inclusive se hizo una actividad convocada por Bases donde participamos algunos de los integrantes de los partidos, sumado a otros que se acercan y a lo mejor no participan permanentemente. La confluencia se va a dar por ideas y principios, después veremos cuando sea el momento de salir a la palestra pública", manifestó Gutiérrez.

Frente a un escenario polarizado, la referente de Solidaridad e Igualdad señaló: "Creemos firmemente que podemos ser una opción porque hay una cantidad de gente que en la provincia votó al Frente Progresista que hoy no lo votaría cercano a Cambiemos, y hay mucha gente que en su momento votó a Perotti y que tampoco votaría esa opción. En ese sentido, también mantenemos conversaciones con compañeras y compañeros del campo nacional y popular con quienes tenemos ideas en común, pero ellos decidieron participar dentro del Partido Justicialista".

"Vamos a tratar de que esto se haga realidad y se concrete, hay todavía tiempo y lo vamos a aprovechar para seguir buscando puntos en común. También tratamos de acercarnos a movimientos sociales. En definitiva pienso que se trata de una remake de lo que pasó en los 90 y el 2000 cuando luchábamos contra el neoliberalismo que buscábamos conformar una tercera opción, se trata de lo mismo, buscar opciones que nos permitan pararnos ante esa bipolaridad", subrayó Gutiérrez.

También dijo que a nivel nacional apoyarán al Frente de Todos, tal como lo hicieron en la elección anterior. "No queremos que en el país vuelva a instalarse una posibilidad de políticas neoliberales, y más con los anuncios que están haciendo algunos de sus integrantes, sobre todo el ex presidente Mauricio Macri, con lo que piensa hacer él o quienes integran ese espacio en caso de tomar el poder. Todo lo que sea menoscabar los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y aumentar la pobreza y la decadencia de este país, nosotros no lo vamos a apoyar", afirmó.

Consultada por la renuncia a la dirección de Derechos Humanos municipal el pasado septiembre, dimisión que mediante una carta dirigida al intendente Pablo Javkin mencionó que fue por razones personales, Gutiérrez señaló: "Fui convocada por el intendente Javkin cuando él integraba el Frente Progresista Cívico y Social, él tuvo un gesto muy importante; más que un gesto, una decisión política muy importante como fue la de crear la secretaría de Género y Derechos Humanos y Memoria, algo que no había sucedido nunca en Rosario. Para mí, como militante política y de Derechos Humanos fue un hecho no menor y conformé un grupo muy pequeño pero con mucha cohesión y decisión, armamos un proyecto muy importante que aún hoy se sigue llevando adelante en la Dirección, ahora a cargo de Cecilia Vallina. Creo que cumplí una etapa, por eso le agradecí al intendente; y sí, son cuestiones personales que también hacen a lo político".