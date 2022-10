Todas las miradas estarán puestas en la reunión que mantendrán hoy a la mañana en el Ministerio de Trabajo nacional los representantes de las cámaras de empresas de transporte y los secretarios generales del interior del país de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lanzaron un paro de 72 horas para mañana, pasado y el jueves ante la falta de respuestas al reclamo de igualdad salarial entre los trabajadores del interior y los del AMBA. La decisión del gobierno nacional de incrementar los subsidios de 66 mil a 85 mil millones de pesos como piso para el Presupuesto 2023, puede analizarse como una señal de cara a la discusión salarial del próximo año, pero a su vez le otorga al sector empresario las certezas que estaba reclamando. Esto podría ayudar a un acuerdo corto para llegar hasta diciembre, que es lo que vienen pidiendo los choferes nucleados en UTA, y de esa manera podría desactivarse la medida fuerza dispuesta para esta semana.

El pasado martes, y tras participar de una reunión en la que no se produjeron avances en la pretendida igualdad salarial para los choferes del interior, la UTA anunció la medida de fuerza. "No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias. Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior", indicaron en un comunicado.

"Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir", agregaron. Los choferes del AMBA ganan 165 mil pesos y a fin de año cobrarán 200 mil a partir del acuerdo alcanzado, mientras que los choferes del transporte urbano de pasajeros del interior ganan 165 mil pesos y continúan reclamando ganar los mismos salarios.

El anuncio de la medida de fuerza de la UTA fue realizado con la suficiente anticipación como para seguir dialogando y encontrar una solución. El acuerdo del gobierno nacional con los gobernadores para sumar 20 mil millones de pesos a lo que estaba dispuesto en el Presupuesto 2023 a los subsidios al transporte del interior es una señal que seguramente sobrevolará las negociaciones que retomarán empresarios y trabajadores hoy a las 11 en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Producto de esa modificación del Presupuesto 2023, que si bien no es lo que queríamos es algo; y alguna promesa, no a nivel oficial, de que habría fondos de acá a fin de año, podría haber algún elemento para que acuerden pero depende de ellos", indicó el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, para luego señalar que es "correcto el reclamo de los trabajadores del transporte del interior, porque si le dieron el 35% a los trabajadores de Buenos Aires tienen que darle lo mismo".

Además, el funcionario sostuvo que los empresarios deberán tener en cuenta que "van a perder tres días de recaudación, que ahora está impactando ya que están en el 85% de lo que tenían pre pandemia. Veo una situación distinta a la de una semana atrás, habrá que ver si llegan a un acuerdo". Miatello dijo que "más allá del planteo de UTA, la presión por un aumento salarial se está instalando en general, no me parece que se pueda frenar, sobretodo con gremios con poder de presión como en este caso".

"Si bien la definición de la semana pasada que se va a refrendar esta semana con la votación del Presupuesto no tiene estrictamente que ver con la de coyuntura si no que opera sobre el año próximo, entendemos que es un buen mensaje, fundamentalmente porque demuestra la decisión del gobierno nacional de no dejar librado a su suerte al sistema de transporte del interior del país", consideró el legislador nacional del Frente de Todos, Eduardo Toniolli.

El diputado nacional, integrante de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, consideró además que el incremento de los subsidios es "un buen punto de partida para la discusión del largo plazo que es la de una ley de reparto federal de los fondos, una discusión que todavía no hemos saldado en la comisión, pero que a partir de la decisión y el debate de la semana pasada creemos que se va a dar".

Con respecto a la coyuntura, Toniolli dijo tener la expectativa de que pueda haber un acercamiento de posiciones en estos últimos días, previo al conflicto, y que de alguna manera eso pueda llegar a destrabarlo. "Debería ser un aliciente para lo que resta del año, para el próximo la señal ya está dada", subrayó.

"Además, el hecho que se saldara planteando los 85 mil millones de pesos como piso, que da cuenta también explicitar la voluntad del gobierno nacional, frente a eventualidades como la que vivimos en estos momentos, de aumento de los insumos, del salario de los trabajadores y de todos los componentes del sistema, podamos contar con un Estado nacional presente", sostuvo el diputado nacional.

Por otra parte, Toniolli consideró que en un momento de restricciones presupuestarias en otras áreas, que "haya un incremento en el porcentaje para los subsidios, bastante por arriba incluso de la inflación estimada, para nosotros al menos es una buena señal con respecto a las respuestas a las necesidades del transporte del interior".