Carlos Tevez detectó talentos pero no les enseñó a jugar en equipo. O al menos no le alcanzó en sus meses de trabajo en Arroyito para lograr algo diferente a sus antecesores. En el último partido de la temporada, el canaya ayer se despidió de su público sin entregar mayores emociones. Logró empatarle a Colón por su perseverancia para salir de la adversidad. Pero los méritos fueron individuales, algún rato de Buonanotte, el gol de Martínez, y nada para resaltar en el rubro colectivo. Y en verdad no fue derrota porque Abila estuvo negado en todas las jugadas, incluso en algunas frente a Servio. El equipo dejó la cancha con indiferencia, la misma con la que el equipo transitó toda la temporada.

Descompensado y sin orientación táctica, Central sufrió todo el primer tiempo. No solo porque al minuto de juego Colón se puso en ventaja sino porque la visita estuvo muy cerca del gol cada vez que pisó el área canaya. De hecho, en la primera combinación de pases Abila abrió a Perlaza y por el segundo palo acompañó Pierotti para empujar la pelota al fondo al recibir el centro atrás. Abila y la Pulga Rodríguez jugaron a gusto. El goleador sabalero lo perdió ante Servio y el talentoso diez lo intentó con remate apenas desviado por arriba del travesaño.

Lo de Central fue correr y empujar, pero sin ideas en la creación de juego. Buonanotte tomó pelotas lejos de los últimos metros y las intenciones se desvanecían en las corridas de Malcorra o Blanco. Y el diez canaya, en su impotencia, fue amonestado por una infracción desde atrás.

El hincha esperó lo mejor para el segundo tiempo. Más aún cuando llegó el empate, a los pocos minutos, en buen pase de Buonanotte para la definición de Martínez, con ángulo cerrado, pero fuerte y alto al primer palo. El entusiasmo creció en el Gigante cuando Saralegui, al rato, sacó a Perlaza, sin dudas el mejor jugador del sabalero.

Pero el equipo de Tevez perdió fuerza en sus ataques y solo con algunos centros logró llevar peligro al área de Chicco. La más clara ocasión de gol estuvo en los pies de Buonanotte, en diagonal que sacó con pelota al pie y gambetas pero su remate llegó a ser desviado por Goltz, en un desesperado esfuerzo.

En cambio Colón tuvo todo para ganar en Arroyito. El problema fue que cada una de esas jugadas terminaron en los pies de Abila y el delantero no hizo una bien. Porque cuando no quedó en posición adelantada definió a las manos de Servio o le erró a la pelota al momento del remate.

La jugada polémica de la tarde fue una infracción de Servio afuera del área a Abila que el árbitro no cobró y Colón protestó. Pero al sabalero, de mala campaña, el empate no le cayó mal y se retrasó en su campo para aferrarse al punto. Los canayas hicieron un último intento con algunos pelotazos, nada que preocupara a Chicco. Y el final dejó a Central resignado y a Tevez decepcionado, al igual que todo el estadio.

1 Central

Servio

Martínez

Báez

Almada

Blanco

Infantino

Tanlongo

Ortiz

Malcorra

Buonanotte

Veliz

DT: Carlos Tevez

1 Colón

Chicco

Nardelli

Garcés

Goltz

Delgado

Pierotti

Picco

Bernardi

Perlaza

Luis Rodríguez

Abila

DT: Marcelo Saralegui

Goles: PT: 1m Pierotti (C). ST: 4m Martínez (RC),

Cambios: ST: Desde el inicio Ramírez por Infantino (RC), 14m Chicco por Perlaza y Alvarez por Pierotti (C), 19m Mac Alister por Tanlongo y Frías por Malcorra (RC), 30m Taborda por Picco (C) y 41m Moreyra por Rodríguez (C).

Arbitro: Franco Acita

Cancha: Central