“El balance de nuestro trabajo en Central es bueno porque agarramos un equipo que no venía bien. Pero en lo futbolístico pasamos desapercibidos porque este es un año político en el club”, consideró ayer Carlos Tevez tras el empate de Central con Colón. Sobre su continuidad dejó en claro que está sujeta a la llegada de refuerzos: “La idea es continuar en Central pero hay que ver qué manera. Estos 15 días van a ser importantes. Si la Comisión Directiva logra los refuerzos sigo, si no es difícil. Ya tuvimos muchas reuniones con los dirigentes por los jugadores que quiero y los que necesito que renueven. Porque acá hay que armar un equipo competitivo”, recalcó Tevez. Respecto al rendimiento en el empate con el sabalero el entrenador sorprendió con sus declaraciones al minimizar la relevancia del juego: “Fue un partido complicado y donde ambos tuvimos situaciones de gol. Tuvimos jugadores que estaban pensando en otra cosa (en referencia a los que se quedan libres), es difícil jugar estos partidos que no interesan".