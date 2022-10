Cines

1982 LA GESTA



Documental. Dir: Nicolás Canale.

Hoyts: Cas: 20.00 hs.

AMSTERDAM



Con Christian Bale y Margot Robbie. Dir: David O. Russell. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.00, 19.20 hs.



ARGENTINA 1985



Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.00, 17.40, 19.30, 20.40 hs.

Cine El Cairo. Vie y sáb, a las 18 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs.

BLACK ADAM

Acción. Con Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.30 hs

Cinépolis: 4D Cas: *14.00, 16.45, 19.30. 4D Sub: 22.15. 2D Cas: *14.30, *15.00, *15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.45, 22.45, 23.10 (*solo sáb y dom). 2D Sub: 21.15

Hoyts: XD DBOX Cas: 12.30, 15.30, 21.30, *tras 00.10. XD DBOX Sub: 18.30. 2D DBOX Cas: 12.50, 15.50, 18.50, *tras 00.40. 2D DBOX Sub: 21.50. 2D Cas: 13.10, 13.30, 14.00, 16.10, 16.30, 17.00, 19.10, 19.30, 20.00, 22.50. 2D Sub: 22.30 (*solo sáb).

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.00, 17.00, 18.45, 19.40, 22.30. Sub: 17.30, 21.30 hs



Showcase: Cas: *12.45, *13.25, 14.05, 15.30, 16.10, 16.50, 18.15, 18.55, 19.35. 21.00, 21.40, 22.20 (*Solo sáb y dom) Sub: *13.05, 14.25, 15.50, 16.30, 17.10, 18.35, 19.15, 19.55, 21.20, 22.00, 22.40 (*Solo sáb y dom)

CRÓNICAS DE UN AFFAIR



Romance. Con Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13



Cines del Centro: Sub 17.50

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS



Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Cinépolis: Cas: *14.10, 16.30, 18.45 hs. (*solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 12.20, 14.50, 17.15 hs.

Showcase: Cas: 12.35*, 15.00, 17.25 hs. (*Solo sáb y dom)

EL PERRO SAMURAI



Animación. Dir: Mark Koetsier, Rob Minkoff y Chris Bailey. ATP.

Showcase: Cas: *12.15, 14.40 hs. (*solo sáb y dom)

EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA

Drama. Con Jhonny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura. Dir. Andrew Levitas. SAM 13

Cines del Centro: Sub. 15.10, 20.20

Nuevo Monumental: Sub: 20.00 hs (excepto sáb)

Showcase: Sub. 14.10, 19.30

EL SUPLENTE

Drama. Con Juan Minujín y Bárbara Lennie. Dir. Diego Lerman. SAM 13

Cinépolis: Cas: 18.00, 20.30

Hoyts: Cas: 19.20, 22.00, tras sáb 00.50

Showcase: Cas: 14.45, 19.25, 21.55

ESCALERA AL INFIERNO



Con Elisha Cuthbert y Eoin Macken. Dir: Brendan Muldowney. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.40, 15.00 hs

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL



Con Jamie Lee Curtis y Andi Matichak. Dir: David Gordon Green. SAM 16 años.

Cinépolis: 2D Cas: 20.00, 22.45 hs.

Hoyts: 2D Cas: 19.40, 22.20, tras sáb 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 17.35, 20.05 hs. Sub: 22.35 hs.

LA CHICA NUEVA

Drama. Con Mora Arenillas y Rafael Federman. Dir: Micaela Gonzalo. SAM 13

El Cairo: Jue 27, a las 18. Sáb 29, a las 22.30

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN



Con Isabelle Fuhrman y Julia Stiles. Dir: William Brent Bell. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 17.30, 22.10; tras sáb, a las 00.30 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 15.20, 17.40, 20.00, 22.15 hs

MISERY

Drama, terror. Con Kathy Bates y James Caan. Dir: Rob Reiner. SAM 16 años

Cine El Cairo: Jue 27, a las 22.30 hs

NO TE PREOCUPES CARIÑO



Con Florence Pugh y Harry Styles. Dir: Olivia Wilde. SAM 16 años.

Showcase: Sub: 16.45, 22.05 hs.



PASAJE AL PARAÍSO



Con Julia Roberts y George Clooney. Dir: Ol Parker. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 16.55, 22.10 hs.



PRINCESA POR ACCIDENTE



Animación. Dir: Thomas Bezucha. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

SONRÍE



Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: *14.30, 17.00, 19.30, 22.30 hs. (*solo sáb y dom)

Hoyts: 2D Cas: 13.10, 16.00, 18.40, 21.20, 22.40; tras sáb, a las 00.20 hs



Showcase: Cas: 14.00, 16.35, 19.10, 21.50 hs. Sub: 17.05, 19.45, 22.30 hs.



TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA



Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.



Cinépolis: Cas: *15.00 hs. (*solo sáb y dom)



Hoyts: Cas: 13.00, 15.10, 17.15 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 15.20, 17.30, 19.30 hs

Showcase: Cas: 12.10*, 14.20, 17.25 (*Solo sáb y dom)

UNA ESCUELA EN CERRO HUESO

Drama. Con Mara Bestelli y Pablo Seijo. Dir: Betania Capatto. SAM 13 años

Cine El Cairo: Jue 27, a las 20.30 hs

UN CRIMEN ARGENTINO



Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Sáb, a las 20.30 hs

Showcase: Cas: 19.50, 22.25 hs.



VISTA POR ÚLTIMA VEZ



Con Gerard Butler y Jaimie Alexander. Dir: Brian Goodman. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 17.30 hs. (*Lun, a las 16 hs)

Música



ANFITEATRO MUNICIPAL

Chano. El ex líder de Tan Biónica adelanta los temas de su nuevo trabajo discográfico. Sáb 29, a las 21 hs.

AUTÓDROMO

Av. Jorge Newbery y García del Cossio

Abel Pintos. El cantautor argentino regresa a Rosario para presentar un concierto donde recorre los grandes éxitos de su carrera. Vie 4 de nov, a las 21 hs

Joan Manuel Serrat. El cantante confirmó a la ciudad en su tour de despedida El vicio de cantar. Sáb 5 de nov, a las 21.30 hs

BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes.

Ale Leiva. El músico rosarino presenta canciones de su disco Mares Calmos. Hoy, 20.30 hs



BIBLIOTECA ARGENTINA

Pasaje Álvarez 1550

Homenaje a Arturo Zeballos. Cholo Montironi y Martín Tessa, en la última presentación del ciclo homenaje al destacado guitarrista. Vie, a las 18 hs.

BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Ezequiel El Brujo. El cantante presenta Fiesta Embrujada. Sáb, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS



Mitre 645.

Miguel Alcacer. Presenta Renacer, un espectáculo de canciones propias y prestadas, con clásicos del jazz, blues, folclore, baladas. Vie, a las 21 hs.

Merienda Amélie. Banda tributo a Yann Tiersen y Amélie soundtrack, vuelve a Rosario. Sáb, a las 20.30 hs



Orquesta Sinfónica Juvenil "Proyecto Joven". Con dirección del Maestro Fernando Ciraolo. Sáb, a las 13.30 hs

CULTURAL DE ABAJO



Entre Ríos 579.



Julián Venegas y José Santucho. Presentan “Ambulantes”, Un repertorio de canciones creado y dedicado a lxs trabajadorxs callejerxs. Vie de oct, a las 21 hs.



EL CÍRCULO



Laprida y Mendoza.

Marcela Morelo. La artista celebra 25 años desde el inicio de su carrera discográfica. Vie 4 de nov, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES



Güemes 2985.



Juana Molina. La artista se presenta con un renovado show, acompañada por Diego López de Arcaute en batería y percusión. Sáb, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Luciano Pereyra. El cantante presenta nuevo álbum y nuevo show con su Tour "De hoy en adelante". Vie y Sáb, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN



Mendoza 1085.

Martín Reinoso y el Witral + Cumbia Chévere. Hoy, a las 21 hs.



Octeto rosarino. La banda local presenta "Transversal", su primer álbum. Mañana, a las 21 hs.

VORTERIX



Salta 3519.

Coti. El artista estará acompañado de su banda “Los Brillantes”. Sáb, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Alejandro Dolina. La venganza será terrible, el programa de radio de Dolina. Sáb 5 nov, 21.30 hs

CARAS Y CARETAS



Corrientes 1518.

La razón blindada, de Aristides Vargas. Con Nico Terzaghi y Dany Lopez. Dir: Héctor Ansaldi. Sáb 5 nov, 21.30 hs

C. C. PARQUE DE ESPAÑA



Sarmiento y el río.

Todavía no, lo importante de acordarse. Obra de Laura Copello y Felipe Haidar. Vie y sáb, a las 20.30 hs.

La consagración de la primavera. Obra con intérpretes de la Compañía Rosarina de Danza Contemporánea. Jue 3 nov, 21 hs.

CULTURAL DE ABAJO



Entre Ríos 579.

Cenizas en las manos. Obra dirigida por Fran Alonso, con Claudia Simón, Nicolás Terzaghi, Patricio Pietri. Sab, a las 22 hs



Concéntricos. Obra teatral musical de Soledad Otero y Diego García Soler. Dom de oct, a las 20 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Danza en Pie: De Agua y Viento. Grupo: Compañía de Danza Arbol Azul. Dramaturgia y dir: Diego García y María Inés Vitanzi. Sáb, 21 hs.



Trastorno. Versión libre sobre la obra "El pasado" de Florencio Sánchez. Dir: Hugo Cardozo. Jue de oct, a las 20.30 hs.

El fabuloso mundo de la Tía Betty. Obra dirigida por Aldo El-Jatib con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Vie de oct, a las 21 hs.

EL CÍRCULO



Laprida y Mendoza.

Salustiano. La drag queen presenta un espectáculo de música, humor corrosivo, poesía y transformismo para reír y llorar. Vie, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO



Catamarca 3624.

Hamlet. Una versión escrita y dirigida por Ricardo Arias, sobre la tragedia de William Shakespeare. Dom de oct, a las 19 hs.



LA COMEDIA

Mitre 958.

Cabaretango. Ciclo Teatro Vermú. Vie, a las 18 hs



Frágil. El segundo unipersonal escrito y protagonizado por Sebastián Wainraich. Sáb 5 nov, 21 hs

Radojka. Con Patricia Palmer y Cecilia Dopazo. Dir: Diego Rinaldi. Vie 11 nov, a las 21 hs.



LA ESCALERA

9 de julio 324.

Ensayo sobre la nada. Obra dirigida por Alejandro Leguizamón, con Cindi Grüssi, Florencia Martin Asinari, Esteban Ameriso. Sáb, a las 21 hs.

Sala Desespera. La sala de espera de un instituto médico será escenario de los más disparatados encuentros entre personajes. Dir: Germán Mazzetti. Vie de oct, a las 21.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN



Sarmiento y Mendoza.

El Caso Arena, Rodrigo contra la danza contemporánea. De Rodrigo Arena. Hoy, 21 hs.

Salón Burlesque -Bumps and Tease- Propone un recorrido sobre la artista Burlesque local Yani Giovannetti. Sáb, 21 hs.