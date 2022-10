El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, habló en público tras su expulsión del organismo por violaciones éticas y económicas, y curiosamente acusó a Argentina de haber jugado en su contra para ser corrido del organismo. En una entrevista radial aseguró que "Argentina tuvo desde el primer día un empeño grande para sacarme", y agregó que "la región ha cambiado políticamente. El empeño de ciertos gobiernos, como el de Argentina, que no trabajó en construir sino en destruir".

Vale decir que Carone tenía trabados, por cuestiones políticas, los créditos del BID para Argentina, que se destrabaron con la llegada de Sergio Massa a Hacienda. En ese contexto, también le pegó duro al Presidente Alberto Fernández: “En los años en que trabajé con Alberto Fernández, nunca tuve una conversación con él para ver cómo crear empleo en el país, siempre fue cómo conseguirle empleo a (Gustavo) Beliz… ¿Y si ponemos ese mismo empeño en crear empleo para los millones de argentinos?”. Y siguió mencionando que "cuando salí elegido, quise promover a una persona de finanzas de Argentina. Seguían empeñados con Beliz. Lo llamé a Alberto Fernández. No les importaba porque no era de ellos. Se abstuvieron. Fue chocante".

Claver Carone, un cubano estadounidense que fue nombrado por Donald Trump y representaba los intereses del ala conservadora del establishmente de los Estados Unidos, fue expulsado del BID por haber mantenido una relación amorosa con una empleada directa y por haberle subido cuatro veces el sueldo en un año, entre otros cuestionamientos ético.

Sin embargo, el ex funcionario sostuvo que "al final fue un juicio político. No se pudo concretar que hubo violación de alguna regla. Llegó una carta anónima que alegaba una relación con mi jefa de gabinete. La investigación dijo que no había evidencia de una relación existente. Fue una excusa. Admito que tenía una relación conflictiva con el directorio porque quería hacer cambios en el Banco. Quedé solo en el Banco y no pude aguantar los movimientos para removerme".

Por último, elogió al actual ministro Sergio Massa y criticó a su antecesor, Martín Guzmán. "La primera persona que se entró conmigo como adulto fue Sergio Massa. No me habló de personas. Me habló de su plan para tener éxito y salvar al país o frenar la crisis abrumadora que se venia", dijo.