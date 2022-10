La afirmación de la senadora nacional Carolina Losada en la TV porteña sobre que "en Rosario, en una esquina estaban vendiendo bebés a $60.000″ sigue generando repercusiones. Ayer fue el intendente Javkin el que ante una pregunta periodística tomó posición: "Hay que tener mucho cuidado, no hay que acostumbrarse a hablar mal de Rosario. No niego los problemas que Rosario tiene, pero tampoco hay que entrar en el facilismo", fue el mensaje que le dejó a quien podría ser una potencial aliada electoral. Por su parte, la concejala Norma López (PJ-FDT) pidió que Losada concurra al Palacio Vasallo para dar información y explicaciones. "No puede decir cualquier cosa por rating como si fuese una panelista de televisión. O actuó con desconocimiento o con mala intención, cualquiera de las opciones resultan inaceptables", cuestionó.