En plena disputa interna con el ala dura de Juntos por el Cambio, con los médicos residentes manifestándose frente a la Jefatura de Gobierno y los docentes camino a un nuevo paro, el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta difundió un comunicado con críticas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por cuestionar públicamente las medidas del gobierno del Frente de Todos, y al diputado Javier Milei, por ausentarse de la votación en particular del Presupuesto 2023.

Horas después de que la expresidenta manifestara su discrepancia sobre la autorización del gobierno a las empresas de medicina prepaga para que apliquen un nuevo aumento, el jefe de gobierno y referente del ala moderada cambiemita se explayó desde las redes sociales sobre “los problemas que nos trae la grieta” y se ufanó de trabajar desde “hace tiempo” para que “logremos salir de este barro que no conduce a nada”, no en referencia a los dardos que se cruzan en su espacio sino en el campo oficialista.

Cuestionó puntualmente a la vicepresidenta por “despegarse de las decisiones que toma” el gobierno del que forma parte y le recordó que “fue ella quien designó en la lista a quien hoy es presidente”. Más adelante sugirió que “la Argentina está a la deriva” y que “mientras se pelean por las redes sociales y aprueban presupuestos que suben impuestos y desfinancian la educación, no sabemos nada acerca de qué van a hacer para bajar la inflación, para poner a nuestro país en un sendero de crecimiento ni para generar más trabajo”.

El segundo blanco del comunicado fue Milei, a quien se refirió sin nombrarlo. “Diputados que hablan desde una supuesta superioridad moral incumplieron abiertamente su palabra”, dijo en referencia al líder de Libertad Avanza, con quien coquetean Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros halcones cambiemitas. “Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no tendríamos un nuevo impuesto en la Argentina”, dijo en referencia a la tasa aeroportuaria, que se introdujo para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mediante un gravamen en los pasajes aéreos, votación que el gobierno ganó por apenas un voto. Contrastó la ausencia de Milei con las presencias de Juntos por el Cambio en la votación particular, que desde su óptica permitió evitar los “ataques contra la justicia”, en referencia a la exclusión de los jueces de pagar impuesto a las ganancias, y “al aumento de las retenciones al campo”, otra bandera tradicional del macrismo.