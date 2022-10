La vigésima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca que se desarrollaba ayer con normalidad, se vio paralizada por la irrupción de representantes de trabajadores de la salud provincial, quienes vienen llevando a cabo manifestaciones y quites de colaboración en reclamo de un incremento salarial. Los legisladores de la oposición solicitaron apartarse del reglamento para tratar la cuestión en la sesión, pero no obtuvieron los votos necesarios para que esto suceda.

La diputada Cecilia Guerrero, quien preside la Cámara, brindó luego una conferencia de prensa en la que, aunque consideró que no es la vía adecuada y acusó a la oposición de tratar de “echar leña al fuego” en el conflicto, es cierta la “necesidad de una articulación conjunta que nos permita encontrar un camino de consenso en la convicción de que el conflicto que mantiene en vilo a la salud pública debe tener un diálogo y una pronta resolución en aras del bienestar de los catamarqueños, quienes son los que, en definitiva, están siendo más afectados por la problemática”.

En este sentido, se solicitó un cuarto intermedio para mantener un diálogo y “fundamentalmente para escucharlos”, aseveró Guerrero, quien también expresó que “hemos manifestado la decisión de avanzar en un trabajo parlamentario, que es a lo que nuestras atribuciones compete”, para arribar a una solución del conflicto.

“La vía que utilizaron no fue la más adecuada, y lamentablemente, fueron inducido al error por algunos legisladores de la oposición que procuran hacer un aprovechamiento partidario de una situación que no es agradable para nadie, ni para el personal de salud, ni para el Gobierno de la provincia, pero tenemos la responsabilidad de contribuir a su resolución y no echar más leña al fuego”, manifestó la legisladora.

A su vez, fuentes de la cámara indicaron a Catamarca/12 que la oposición, en la voz del diputado Tiago Puente, planteó el apartamiento del reglamento para poder tratar un proyecto de resolución para pedir al poder ejecutivo una solución al conflicto, aunque por votación nominal con 15 votos positivos y 20 negativos, no prosperó su propuesta.

Diócesis: “Siempre es posible una solución”

Temprano, circuló un documento emitido por el equipo Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Catamarca, que puso de manifiesto su preocupación en relación al conflicto. En uno de los párrafos del documento, expresaron que “las partes en conflicto llevan ya bastante tiempo sin poder llegar a un acuerdo. Por lo que se expresa a través de los principales medios de comunicación parece que cada parte tiene su razón. Sin embargo, hay algo que está impidiendo llegar a un acuerdo. ¿Qué es ese algo? Los protagonistas deben tener una vocación al diálogo sincero. Nos parece que si hay buena voluntad siempre es posible una solución”.

La nota sigue diciendo que “nuestra intervención en este asunto tan delicado está ciertamente motivada por el detrimento de la salud pública, que afecta la paz social y, por lo tanto, se debe buscar pronto una solución al prolongado conflicto de la salud pública. Pero lo que más nos urge y nos interpela es ser conscientes que sin la atención de la salud pública se descuida a los más pobres, porque son ellos los que más podrían sufrir y pasarla muy mal. En efecto, no tienen otro recurso que acudir por sus problemas de salud al sistema público provincial”.

“Por ello nos preguntamos: ¿A quién recurrirán los que carecen de una cobertura de salud? ¿Qué harán si tienen una urgencia? O ¿cómo podrán ser ayudados en aquellos problemas que exigen largo tratamiento? O ¿en aquellas intervenciones que son muy costosas? Nos parece que todos sabemos esto”, plantearon, para luego decir que “invitamos a todos, especialmente a los protagonistas del conflicto, a dejarse interpelar y animar por el ejemplo del Buen Samaritano, y poner todo de sí para poder llegar a un acuerdo razonable, justo y generoso”.