Todo empezó cinco años atrás cuando, durante un evento científico, la física Jess Wade conoció a la estadounidense Kim Cobb, eminencia en climatología que ha sido laureada por sus investigaciones centradas en desarrollar capacidades para soluciones climáticas, a partir del análisis de potenciales impactos futuros, con foco en climas extremos y peligros de inundaciones costeras. Tras un encuentro que dejó a Wade la mar de encantada, la chica googleó a Cobb para seguir indagando en su impresionante trabajo, y no le pasó para nada inadvertido cierto detalle: aún gozando de gran prestigio en el mundillo científico, no había ninguna entrada en Wikipedia que hablara de ella y de su labor.

A sabiendas del gran número de gente que consulta la popular enciclopedia en línea cada mes (alrededor de dos mil millones de personas, según estimaciones recientes), no le pareció un dato menor, en lo más mínimo. Sobrevino el enojo, sí, pero no se quedó renegando: Wade se dispuso a subsanar esa ausencia escribiendo ella misma un perfil de Cobb en la mentada plataforma pública. El primero de muchos, dicho sea de paso, porque pronto observó con preocupación que el caso de la climatóloga no era aislado: innumerables científicas con probados méritos no figuraban en Wikipedia. Razón por la que esta física inglesa, que hoy tiene 33 años, se encomendó a positiva misión: volver esta web tan visitada por internautas del globo un lugar más igualitario al darle mayor visibilidad al trabajo indispensable de mujeres de todo el mundo, muchas veces desconocido para el gran público.

“Todavía no hay suficientes mujeres en la ciencia, y las que sí están no son suficientemente celebradas”, dice Wade en una reciente interviú con el rotativo Washington Post, que justamente destaca sus cinco años de andadura, en los que ha escrito unas ¡1.750 biografías! de científicas en el citado portal. Sin desatender, dicho sea de paso, su propio laburo como investigadora del Imperial College London, donde estudia –a partir de una técnica conocida como espectroscopia Raman- diodos emisores de luz con baja polarización polimérica y circular, que, entre otras utilidades, ayuda a que tanto celulares como televisores consuman menos energía y, por tanto, sean más sostenibles.

Así las cosas, es por su activismo social orientado a promover la igualdad de género en la ciencia que esta joven nacida en Londres en 1988, de madre y padre médicos, se ha vuelto una reconocida referente, varias veces premiada. Sobra decir que Jess Wade cuenta con su propia biografía en Wikipedia.

“Soy un pez pequeño en un mar enorme. Pero seguiré haciendo todo lo posible para que la ciencia sea un lugar más accesible e inclusivo”, manifiesta la modesta muchacha, que espera achicar la brecha con cada biografía que escribe. Mal no le está yendo: Anusha Alikhan, vicepresidenta de comunicaciones de la fundación sin fines de lucro Wikimedia, que alberga a Wikipedia, le contó al Washington Post que “la cantidad de entradas sobre mujeres está creciendo, se está logrando un progreso real”. “En los últimos tres años, el porcentaje de biografías en Wikipedia en inglés que tratan sobre mujeres ha aumentado del 15 al 19 por ciento. Puede parecer un cambio poco significativo, pero representa miles y miles de nuevos perfiles online”, ofrece Alikhan, que celebra el trabajo de Wade y compañía.

Porque además de sentarse en sus ratos libres a componer biografías a partir de un pormenorizado research, Jess enseña a otras personas cómo escribirlas y editarlas. “Realiza talleres de capacitación y maratones de edición en conferencias, escuelas y universidades, además de haber publicado numerosos artículos sobre la desigualdad en el mundo académico, incluido un artículo reciente que aborda la inequidad en física e ingeniería vinculada a la comunidad afrodescendiente”, explica el mencionado medio, que recuerda que asimismo es socia de 500 Women Scientists, organización que lucha para que la ciencia sea abierta, inclusiva, accesible. Además el pasado año lanzó el accesible Nano, un libro ilustrado sobre nanotecnología “para inspirar a mentes curiosas”.

“Wikipedia es una forma realmente poderosa de dar crédito a las personas que, durante mucho tiempo, han sido borradas de la historia”, recalca la incansable Wade, que entiende que no es suficiente con notar una injusticia y echar sapos y culebras; en sus palabras: “Hablamos mucho sobre la subrepresentación, pero no actuamos lo suficiente”. Dicho lo dicho, aclara que crear páginas de Wikipedia sobre científicas “es un movimiento global” y, en charla con el diario El País, cita como inspiración a la estudiante de medicina estadounidense Emily Temple-Wood, que empezó a colaborar en Wikipedia con 12 años. “Tras recibir oleadas de comentarios misóginos, por correo y por redes sociales, Temple-Wood decidió ‘enfocar su ira’ de forma constructiva: comenzó a escribir una página de Wikipedia sobre una mujer investigadora por cada mensaje abusivo”, relata el rotativo.

“Nunca no tuve sobre quién escribir”, revela Wade, que revisa artículos científicos, archivos de biblioteca, notas en revistas especializadas, etcétera, en constante búsqueda de personalidades notables. “En el proceso, aprendo muchísimo; es un viaje divertido”, agrega la eterna entusiasta, que reconoce ciertos escollos en el camino. Y es que, conforme recuerda, administradores voluntarios de todo el mundo aprueban o rechazan las ediciones a partir de un conjunto de criterios de notoriedad que determina qué artículos merecen ser publicados. “Entonces terminás atrapada en una espiral donde la mujer tiene que ser doblemente excepcional para dar con estos requisitos”, señala Jess, que igualmente no se desalienta: sigue trabajando de sol a sol en una iniciativa que alegremente está rindiendo frutos.