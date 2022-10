El delantero de River Pablo Solari asistió a la presentación del triangular internacional que van a jugar con Betis y Colo Colo y dijo en conferencia de prensa que "es muy difícil asimilar la noticia de la salida de Marcelo (Gallardo)". Solari explicó que "la noticia fue algo duro y va a seguir siendo duro, es difícil asimilar algo así con una persona que le dio tanto a este club, como jugador, porque él confió en mí, y como hincha".



En relación a lo que viene con el nuevo entrenador, Solari destacó que "para saber quien va a venir hay tiempo, por ahora hay que disfrutar el día a día, estos dos partidos amistosos que nos faltan jugar y luego se verá cómo sigue todo".



Acerca de sus primeros seis meses en el equipo, el exjugador argentino de Colo-Colo explicó: "No me imaginaba un comienzo como el que tuve, con esos meses que me gustaría fueran más regulares en lo que viene". Y agregó: "Luego de la lesión contra Barracas me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, ahora a pensar en lo que viene en la pretemporada y ponerme de la mejor manera para empezar el torneo que viene como empecé".



Finalmente aseveró sobre el triangular: "Es muy especial, Marcelo me trajo y estoy agradecido como persona y como hincha de River, son partidos muy especiales, a Colo-Colo lo podemos enfrentar por Copa Libertadores, pero con Betis es algo diferente y estoy muy contento de enfrentar a mis excompañeros".



El triangular internacional fue presentado en Santiago de Chile y comprenderá tres partidos a jugarse: el 9 de noviembre en Viña del Mar entre River y Colo-Colo, luego el 13 en Mendoza River enfrentará a Betis y el 16 se cierra en Concepción con Colo-Colo - Betis. Estos dos encuentros amistosos serán el final del ciclo de Gallardo al frente de la dirección técnica de River y el cierre del semestre del equipo, que tras los encuentros iniciará una licencia de vacaciones hasta el 13 de diciembre cuando se inicie la pretemporada. La primera parte de los trabajos de preparación se realizará en el River Camp y después, entre el 3 y el 18 de enero, el plantel viajará a Miami para seguir con la pretemporada y amistosos internacionales que quedaron pendientes del año pasado.



En los últimos días trascendió que el manager de River, Enzo Francéscoli, había manifestado su preferencia por Hernán Crespo como reemplazante de Marcelo Gallardo. Pero Crespo habría hecho saber que por el momento, no tiene pensado retornar desde Qatar, donde se encuentra dirigiendo en la actualidad y que preferíría hacerlo más adelante, cuando sea la primera opción de los dirigentes y no un alternativa a Martín Demichelis, todavía el principal candidato.