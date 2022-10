Volanta:

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof participó del acto en homenaje a Néstor Kirchner organizado por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital Federal. En el marco del evento, se descubrió una placa para conmemorar al ex presidente. “Cuando Néstor nos decía que pertenecía a una generación diezmada, que había sufrido la pérdida de miles de compañeros y compañeras, estaba despertando a otra generación que volvía a sentirse parte de un proyecto y a creer en la política”, afirmó el mandatario provincial.

En compañía de los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky; y de ATE Capital, Daniel Catalano; y el subsecretario de Ejecución de Obra Pública de la Nación, Edgardo Depetri, el gobernador destacó que “después de muchas frustraciones, Néstor nos enseñó que cuando el Estado está en manos de la clase trabajadora, puede ser un instrumento para transformar y brindar dignidad a nuestro pueblo”. “Esta es una fecha con sentimientos encontrados: es muy difícil conmemorar la muerte de Néstor hace doce años porque todos los que estamos aquí sabemos que Néstor no se murió”, reflexionó Kicillof.

Batucadas y bombos, un escenario al aire libre sobre Carlos Calvo, y un público emocionado, fueron el sello del homenaje al ex presidente. En otro pasaje de su discurso, el gobernador destacó que “Néstor vino a continuar los anhelos que tuvimos cuando volvió la democracia y aplicó desde el Estado las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. “Junto a Cristina, encabezó un gobierno que permitió juzgar a los responsables de la dictadura, recuperar la ex ESMA y bajar los cuadros de los represores”, recordó el ex ministro de economía.

En vísperas de la presentación del presupuesto provincial, Axel Kicillof subrayó que “estamos en una coyuntura de mucha complejidad y confusión, en donde la clave es volver a lo que Néstor detalló como su modelo económico basado en el crecimiento con inclusión, con cimientos en la demanda, el consumo y los ingresos populares”. En continuidad con este análisis, el mandatario provincial agregó que “no hay forma de que la economía se expanda y a las pymes les vaya bien si no es a través de la inclusión social y la distribución de la riqueza”.

Por último, Kicillof resaltó que “hoy la disyuntiva es si vamos hacia el proyecto ajustador de la derecha, que baja los salarios y las jubilaciones, o si vamos a volver a trabajar por los derechos”. “Honrar a Néstor es organizarnos y dar esa discusión y ese debate”, concluyó.

En tanto, Hugo Yasky subrayó que “estamos construyendo un momento político para mirar al futuro con esperanza”. “Nuestro programa sigue siendo el de la distribución de la riqueza, la defensa de los derechos humanos y la unidad de América Latina: el ideario de quienes dejaron su vida para luchar por una patria justa, libre y soberana”, sostuvo el titular de la CTA.

Asimismo, Catalano señaló que con la presidencia de Néstor Kirchner “hubo doce años de inclusión social en los que los pibes y las pibas dejaron de ir a comer a los comedores para poder comer en sus casas, y eso fue porque hubo un Estado presente y una planificación para que nuestro pueblo pueda vivir con dignidad”. Por su parte, Depetri dijo que “a Néstor lo quiero recordar desde el lugar del presidente que reivindicó a los trabajadores argentinos y puso al Estado al servicio del pueblo, utilizando todas las herramientas para ponerle un freno a la voracidad de los grupos económicos”.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador Carlos Bianco, las ministras de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, el de Trabajo Walter Correa, el diputado Daniel Gollan, las diputadas Vanesa Siley y Agustina Propato, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires Roberto Baradel e integrantes de las Madres de Plaza de Mayo.