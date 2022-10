"¡A Evo Morales lo pusimos a rapear, y hasta lo hicimos socio de Sadaic!" León Gieco se ríe pero lo que dice va en serio: fue sobre la letra de un poema del expresidente boliviano que el autor de "Carito" puso su música. Se sumaron luego los arreglos y la producción de Gustavo Santaolalla, y el rapeo de Miss Bolivia, que terminaron de redondear un tema hipnótico en su potencia, que viaja entre el folklore y el rap, el rock y pop, de fuerte contenido ancestral pero también super actual. "Mama Coca" es la canción que sobre el cierre de "Seremos millones", la película sobre Evo Morales que se estrenará en el Festival de Cine de Mar del Plata, abre un estallido de colores y ritmo. La sucesión de imágenes resulta un fresco de la cultura de Bolivia, del pasado y el presente de ese país, incluídos los momentos luminosos y dolorosos de esa historia. El resto de la música de la película también es de Gieco, con "Cuando los ángeles viajan", y temas instrumentales con ronroco de Santaolalla.

Gieco califica ese final de "glorioso, feliz, epopéyico", resalta lo contagioso de su ritmo, el hecho comprobado de que "dan ganas de salir a bailar" al escucharla. Y cuenta en diálogo con Página/12 cómo fue el proceso de creación de la música original, el impacto que le produjo ver un avance de la película, la cercana relación que tiene con Evo Morales, para quien ha cantado más de una vez y quien ha ido a uno de sus conciertos "como un fan más". Y Miss Bolivia revela por qué resultó particularmente difícil para ella sumar su rapeo a esta canción que terminó teniendo "textura de raíz, fuerza del rap, el ángel de León y el Fuego de Santaolalla".



Procesos

"Todas las canciones tienen sus procesos, pero cuando una canción es para una película, tiene un proceso mayor", marca Gieco. "A mí me invitaron a ver un borrador del documental, donde estaba bien planteada la idea general: un documental sobre el golpe que le hizo la derecha a Evo, con la ayuda de la derecha argentina y ecuatoriana, o sea de Macri, Bullrich y Lenin Moreno, mandando material bélico para la represión. Y también sobre la vida de Evo, sus comienzos, su gobierno, su exilio en México y Argentina, hasta lo que fue su regreso, cuando el MAS gana nuevamente las elecciones, una cosa muy épica. A mí eso que vi me impactó".

"Los musicalizadores eligieron música de Gustavo y mía, pero cuando la vi yo quise sumar una canción original para la película. Estando con ellos reunidos y pensando en qué canción hacer, recordé que habíamos hecho para el disco Desenchufado con Gurito (Luis Gurevich) un tema sobre una poesía del Che Guevara. Así que pregunté si así como el Che había hecho poesías, Evo tenía escrito algo. Me dijeron que sí, me lo mandaron y me di cuenta que sin grandes palabras, Evo lograba decir algo simple pero importante, y además con mucha onda. Me llamó la atención una que se llamaba "Mama Coca", por cómo sonaban las palabras. Pensé en un coro medio pop, que le de un ritmo al tema, y después empecé a improvisar una música que sea como un grito cantado, a modo de baguala o de copla, pero con ese fondo rítmico".

"A esa base se sumó el técnico de grabación y también músico Tomás Vigo, que empezó a ponerle unas máquinas. Ahí quedo una canción folklórica pop rockera, y entonces Willy (Walter Piancioli) de Los Tipitos le metió unas guitarras, una especie de mandolín, y unos teclados. Y después necesitabamos un poco de sikuri y charangos, llamamos a César Castillo, un gran instrumentista que trabaja con Los Tipitos. Fue muy gracioso buscar un discurso de Evo en aymara y ponerlo en repetición, parecía que rapeaba. También rescatamos en aymara unos coritos de unos chicos que resultaron muy emotivos.

"Para mi fue un desafío y un honor que León me invite, y cuando vi lo enorme que era el proyecto... me pasó que me trabé", dice ahora entre risas María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia. "León me había pasado varios poemas de Evo para tener de referencia. Y al principio me costó muchísimo, era como que sentía que no iba a estar a la altura. ¡Me destrabé cuando le conté a León que estaba trabada!", se sigue riendo. "El enseguida me desbarató la neurosis, me dijo, Paz, no somos más que un granito de arena para hacer de este mundo un mundo menos peor. Va a estar buenísimo el que aportes vos, el que sea tuyo", recuerda.

--¿Cómo se suman Santaolalla y Miss Bolivia?



--Pensé que Miss Bolivia tenía que rapear y crear un poco más de letra, le dije: vas a compartir la autoría con Evo. Y mientras tanto ocurrió una gran sorpresa, Gustavo decidió producir el tema, no sólo lo ordenó, creó unos arreglos tan hermosos que ya se metían en la melodía del tema. Le dije, mirá, ahora la melodía tiene otro significado, compartamos la composición. La canción comenzó a tener un sonido de película, unos acordes epopéyicos, que solo Gustavo, ganador de dos Oscar, puede imaginar.

--¿Y cuando vio la película terminada, qué le pareció?

--Buenísima, moderna, y también muy esclarecedora sobre cómo la derecha mueve sus fichas para conseguir el poder. Es una película fuerte, en especial las imágenes de la represión en ese golpe de Estado que le hicieron a Evo. Y es muy alentadora en todo lo que es su regreso a Bolivia, está muy bien que se llame Seremos millones. Es un gran documental, para tener muy en cuenta.



--¿Qué relación tiene con Evo Morales?

--Con Evo somos amigos, le he cantado en muchas oportunidades. Y él participó con fan cuando toqué en El Alto, el barrio que está en la parte más alta de La Paz. Me había dicho: hoy tengo que ir a Uruguay a ver a Pepe Mujica, si vuelvo a horario voy al show. Y así fue, yo estaba cantando y él llegó, se sentó en la primera fila, y terminó saltando como un fan más. No sé qué significa para él haber estado actuando de fan de León Gieco (risas)... pero para mí es un honor total.

Tuve la suerte de cantarle a Evo en la casa de Gobierno de La Paz "Cinco siglos igual". Siempre creí que si de alguna forma se podían cambiar esos Cinco siglos igual, era porque Evo, por primera vez un indígena, podía ser presidente. Evo transformó Bolivia, la modernizó y la nacionalizó. Y las empresas bolivianas reconocieron que ganaron más dinero que nunca. Pero la derecha, además del dinero, quiere el poder. Esa es la lucha de Evo, y del socialismo en Bolivia.

Texto completo de la canción "Mamá Coca"





Tu eres mi amorcito

verde cogollito

has entrado en mí

para hacerme feliz.





Mama coca

Hoja milenaria de nuestra dignidad

Nunca me faltes

Nunca te mueras





Mama coca

Siempre encarcelada

por imperios yanquis.

Hoy puedes florecer

Viviendo en libertad.





Inspiras la lucha

por la integración

símbolo eres tú

de la liberación.





Mama coca es el fuego

Pa´ sanar la energía

Mama coco, coquito

Dame amor cada día





Mama coca es el fuego

Pa´ sanar la energía

Mama coco, coquito

Dame amor cada día.





Mama coca tierra fértil,

pueblo fuerte, soberanía.

El trueno y la Pacha Mama

prenden la brújula que me guía.





El tiempo seca la sangre y cura las costras de las heridas

El viento sopla la historia con las palabras que las abuelas decían

Mama coca cantaba y yo me aprendía cada letra, cada copla en la memoria cada melodía





Van cinco siglos igual y la cosa se pone más grave.

La dignidad está intacta cuando la lucha se vuelve la clave.

A veces la espalda erguida, a veces cansada y rota,

Mama sudamericana que aguanta firme como una roca.





Tu eres mi amorcito

Verde cogollito

has entrado en mí

para hacerme feliz.





Tu eres mi amorcito





Mama coca tierra fértil

Pueblo fuerte, soberanía





Verde cogollito





El trueno y la Pacha Mama

Prenden la brújula que me guía





Has entrado en mí

para hacerme feliz.





A veces la espalda erguida, a veces cansada y rota

Mama sudamericana que aguanta firme como una roca.





Tu eres mi amorcito

Verde cogollito

has entrado en mí

para hacerme feliz.





¡Jallalla pueblos indígenas!





Los responsables de la canción y el video

Letra: Evo Morales Ayma - María Paz Ferreyra - León Gieco

Música: Gustavo Santaolalla - León Gieco

Intérpretes:

León Gieco - voces

Gustavo Santaolalla- Voces y Ronroco

Miss Bolivia- Voz

Tomás Vigo- Secuencias

César Castillo - Quenachi, Sikus, Arpa de boca

Walter Pancioli- Guitarra, ukelele, sintetizador, flauta, coros

Estudios Eclectic Tomás Vigo

Estudios Mondo Mix Juan Blas Caballero

Estudio La Casa (L.A.) Aníbal Kerpel

Mezclado y masterizado: Aníbal Kerpel

Producción general: Gustavo Santaolalla

Dirección: Diego Briata - Santiago Vivacqua

Producción audiovisual: María Eugenia Ferrer - Virginia Taranto

Cámaras: Facundo Nolasco- Diego Briata - Alejandra Palacios

Edición: Fede Caneda