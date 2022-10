DOMINGO 30

CINE

Un hombre de cine La historia política de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria profesional de Néstor Gaffet (1928-1982), abogado, distribuidor y productor de cine, publicista, ocasional guionista, crítico y docente. Llevó a Leopoldo Torre Nilsson a triunfar en festivales internacionales para ubicarlo entre los mejores directores del mundo. Se especializó en distribuir cine de vanguardia y luchó contra la censura cinematográfica de dictaduras y débiles democracias. En dos ocasiones sus litigios con los censores llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Una historia oculta del cine argentino.

A las 18, en el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

Asterisco Transitando su novena edición, el Festival Internacional Asterisco de Cine LGBTIQ+ estimula la experiencia comunitaria del encuentro plural a través del cine y sus derivaciones. La programación del CCK incluye competencias de cortometrajes, un conversatorio y un programa de cine canadiense. Esta tarde podrá verse Out in the ring, de Ryan Bruce Levey. Un documental que explora el ascenso y la historia de los luchadores profesionales LGBTQ+ y la representación en el deporte.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Gente Conversando Fanáticos de las secciones de usados, el cine B y la corriente basura, urgidos en el éxtasis del cachivache, sus melodías varían desde el experimental inocente hasta la más cruda pretensión del hit. La banda nació en el 2014 en Buenos Aires , con un puñado de shows en vivo donde Detective Juan, Martín Cajales, Abelardo el Pollo, Lisandro Francucci y Guillermo Masse se han permitido montar espectáculos con diferentes vestuarios, escenografías y apartados performáticos que desafían la clásica consigna de una banda independiente como sinónimo de minimalismo. Esta noche se presentan junto al grupo pop Las Bermudas.

A las 18, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: $1500.

TEATRO

Chongo triste Este es un drama leather, situado en los albores de los años 2000, en una suite que combina una vista majestuosa de la cordillera apenas nevada, junto con una cama con fustas, máscaras y cuerdas de polietileno. Frente al paisaje fulgurante que amenaza con romper la ventana y entrar, en la fría comodidad de un hotel de lujo, Kevin y Aníbal esperan el sonido de un mensaje en la sala gay del chat de Uol. Del otro lado de la notebook está @chongo triste, un personaje que llegará al hotel para conformar un triángulo sexual y afectivo cuyos puntos y ángulos serán, finalmente, difíciles de unir. Con Sergio Boris, Gonzalo Bourren, Mikaela Herrera y Cristián Jensen. Dirección: Antonio Villa.

A las 21, en el Teatro Cervantes, Av. Córdoba 1155. Entrada: desde $300.

ETCÉTERA

Fiesta Neptuno Este ciclo se creó para unir a las almas más sensibles, los sonidos más alternativos y controversiales del under porteño. Neptuno mezcla rock, nuevos sonidos, misticismo, arte, y expansión creativa. Es amistad y comunión entre las bandas y artistas, alejados de la feroz industria cultural hegemónica, cada vez más competitiva y comercial.

A las 19, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: desde $800.

LUNES 31

ARTE

Sin palabras Guillermo Saccomanno presenta su muestra de dibujos y pinturas revelando una faceta paralela a su escritura. Aquí están sus escenarios narrativos predilectos, esos que son parte de su literatura: lo urbano, la costanera sur y constante el mar de Villa Gesell, donde el escritor decide callar en favor de la contemplación del oleaje. Si bien esta es su primera muestra, el dibujo y la pintura no han sido ajenos sino complementarios de su trabajo. Al respecto comenta: “Ese que veo de espalda mirando a otra parte, el agua, el cielo, ese no soy yo: es el otro que dibuja y pinta visiones a ver si averigua quién es, quién soy”.

Hasta el 30 de diciembre, en Librería y Espacio de Arte Menéndez, Paraguay 431. Gratis.

Decolonial gift shop Si la pantalla del celular es un espejo negro, en el trabajo de Ojeda Bär la tela en blanco funciona como su contracara, un white mirror a la espera de imágenes procesadas con filtros integrados a las plataformas móviles de sociabilidad online. Ojeda Bär pone de manifiesto el humor lacónico con el que empuña su pincel. Invitando al espectador a pasar a través de la superficie blanda del cuadro y entrar a un mundo de distorsiones espacio-temporales, donde la luz se convierte en una partícula maciza y el instante laborioso de la pintura adquiere por fin la capacidad de componer un autorretrato del mundo.

En Moria Galería Thames 608. Gratis.

Cuadro de situación Se presenta la nueva obra del artista Mariano Molina. Nació en Buenos Aires en 1970 donde vive y trabaja. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en 1998. Asistió a los grupos de análisis de obra dirigidos por Luis Felipe Noé en 1999. La muestra se complementará con la entrega de premios del Concurso Nacional de Composición Arthaus 2022.

A las 11, en Arthaus, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

Espacios de placer Se presenta la exhibición de Eduardo Santiere que reúne una selección de obras nunca antes exhibidas, realizadas con la singular técnica del scratching, creada por el artista. Con gubias de las que se usaban en los orígenes del grabado y elementos cortantes que parecen escalpelos, Santiere hace texturas híper delicadas y micro incisiones controladas. A veces, al extraer con infinita paciencia una capa del papel convierte la superficie en una especie de seda traslúcida. En otros casos, separa la hoja hasta darle volumen. En sus trabajos el soporte deviene piel, superficie de placer.

En Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

Schhhhiii Malba presenta la primera exposición panorámica de la artista brasileña Anna Maria Maiolino en la Argentina, que abarca más de cincuenta años de producción artística. La exhibición reúne una selección de más de 200 obras, entre las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados, esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e instalaciones, realizadas desde fines de los años 70 hasta la actualidad. Curada por Paulo Miyada, la muestra se presentó en San Pablo y es el resultado de tres años de investigación y muchas horas de conversación e intercambio con la artista.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $450.

MARTES 1

ARTE



Retrato creciente Guadalupe Ortega Blasco presenta un conjunto de objetos, imágenes y prácticas que resultan de la continuidad de su investigación. Existe una tensión entre el paisaje y el cauce que lo ordena. Como la que vibra entre la materia y el soporte. Ninguno logra contener, ni avanzar sobre el otro. Habitar esa tensión es posible al concebir el tiempo de producción de estas pinturas como el tiempo necesario para pensar la forma. Volver a la geometría como el ejercicio inútil por alcanzar la realidad. Curador: Federico de la Puente.

En Quimera Galería, Güemes 4474. Gratis.

El límite Esta es una exposición de obras del patrimonio del Museo Moderno en diálogo con obras de artistas invitados. El programa despliega un discurso holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. La exposición se despliega en dos salas. En la primera, los artistas abordan el dolor ante vivencias traumáticas. En la segunda sala, a partir de una ecología artística ligada al territorio, a sus recursos naturales y a los saberes que surgen de los mismos.

Hasta el 20 de febrero, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

CINE

Cine africano Esta edición de su correspondiente festival internacional renueva la oportunidad de revisitar el continente y su gente con películas de todos los rincones de África. También participan las afrodescendencias, las diásporas africanas en América y Europa e historias de migrantes que nutren culturalmente distintas regiones del planeta. Este año el país invitado será Senegal. Son 53 miradas, 53 enfoques fílmicos de y sobre África, con películas que nunca antes se proyectaron en Argentina. En la programación se podrá encontrar documentales que reconstruyen de manera minuciosa algunos tramos importantes de la historia del continente.

Hasta el 6 de noviembre, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

Día de muertos Esta tradicional celebración mexicana, declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, celebra el regreso transitorio de las ánimas de los difuntos al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. La Librería del Fondo ofrecerá distintas actividades alusivas: un altar de muertos en homenaje a Sylvia Molloy y Noé Jitrik, espectáculos musicales y ofrendas gráficas.

En la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal, Costa Rica 4568. Gratis.

Borges e Israel: diálogo La exposición, curada por Laura Rosato y Germán Álvarez del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, recorre los puntos de contacto del escritor con la cultura judía e Israel mediante el uso de gigantografías y textos y, en especial, con la exhibición de libros pertenecientes a su biblioteca personal y a las colecciones de la Biblioteca Nacional.

Hasta el 30 de diciembre, en la Biblioteca Nacional, Aguëro 2502. Gratis.

MIÉRCOLES 2

CINE

La chica nueva Jimena viaja a Río Grande, isla de Tierra del Fuego, al encuentro de su medio hermano Mariano. Casi sin dinero para el pasaje, se las arregla para llegar con la única esperanza de que esa región fabril la reciba. El viento, el frío, y el complejo contexto de crisis económica son el marco donde Jimena desarrollará su empatía y pertenencia en relación a las personas que la rodean para por fin reconocerse. La ópera prima de Micaela Gonzalo llega a salas después de un gran recorrido por festivales. Con Mora Arenillas, Rafael Federman, Laila Maltz, Marta Salinas, Juliana Simones, Stella Maris Maidana y Mariela Gutierrez.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Cine insurrecto Se presenta un ciclo dedicado a Gonzalo García Pelayo. El programa está integrado por diez largometrajes de un realizador inclasificable, idiosincrático y diáfanamente contracultural, siempre enfrentando a los modelos predominantes de la industria cinematográfica. Hoy se verá Chicas en Kerala. Silvia vuelve al que fue su hogar. En este viaje a la India le acompaña su amiga Cristina y su hija Lucía. Silvia se ha convertido en maestra de vida de Cristina, que siente una fascinación por su mentora. Durante el trayecto Silvia le enseñará a Cristina aspectos de la cultura hindú y le guiará a las preguntas que por su juventud se hace. Con Silvia Rubí, Cristina Garcia Pelayo, Lucía García Pelayo.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

Swallow Hunter, un ama de casa embarazada, parece tenerlo todo. Pero a medida que crece la presión de sus controladores suegros y su esposo, quien parece un muñeco Ken, aparecen grietas en la fachada que creó con tanto esmero. Hunter desarrolla un peligroso hábito y se filtra un oscuro secreto de su pasado. Con la actuación estelar de Haley Bennett, Swallow es un surreal thriller color caramelo sobre el empoderamiento femenino y la autonomía corporal. Dirigida por Carlo Mirabella-Davis (The Swell Season).

Disponible a través de MUBI.

ETCÉTERA

50 años de Satiricón Homenaje al cumplirse cincuenta años de la revista, uno de los hitos del periodismo y el humor gráfico de la década de 1970. Participan los integrantes del staff: Carlos Ulanovsky, Tomás Sanz y uno de los creadores de la publicación, Oskar Blotta. Satiricón fue una publicación provocadora que basaba su contenido en dos cuestiones: la política y la sexualidad. Se proyectan testimonios de periodistas, dibujantes y lectores de la revista y se exhiben originales de dibujos y tapas donados por los hijos de Sergio Izquierdo Brown.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

TEATRO

Ofi Berta Barsh se encuentra atravesando el peor momento de su vida, pero como pueda deberá seguir con las actividades cotidianas. Entre ellas su empresa y una entrevista laboral que su secretario Murpy pautó con un joven, un tal Artur Puig, quien busca con esperanzas un puesto de trabajo en la empresa de Barsh. Una búsqueda de trabajo, una búsqueda de esperanzas, una búsqueda sin fin.

A las 20.30, en Itaca Complejo Teatral. Humahuaca 4027. Entrada: desde $1200.

JUEVES 3

CINE

El Oso Se estrena la nueva serie de Christopher Storer (Ramy). Una historia de se desarrolla en ocho capítulos breves pero intensos. Un episodio trágico en la familia del chef Carmen –Carm, o el Oso– lo lleva a hacerse responsable de The Beef, el local de comidas rápidas de su familia, que regenteaba su hermano en el momento de su muerte. Se trata de la miniserie revelación del año, que por fin de puede ver a través de una plataforma local. Una mirada dentro del microcosmos de la cocina, a través de un coro de personajes todos queribles y en ebullición, ambientada en los barrios populares de la ciudad de Chicago. Y con una banda de sonido extraordinaria. Actúan Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach.

Disponible a través de Star+

Ni pa, tomar impulso Los Andes y el flamenco se fusionan en esta película de Lupe Pérez García (Antígona despierta), un viaje que muestra la fuerza y pasión de Carmen, andaluza valiente que como otras mujeres emigraron y emigran persiguiendo un sueño. Con su arte flamenco irá zapateando desde su amada Andalucía por los polvorientos caminos de los Andes, las comunidades Qom o por la cuadrícula de Buenos Aires. Lugares donde convivirá con sus familias del alma. Con Carmen Mesa, Rosario Toledo, Manuela Reyes, Chloé Brûlé, Alicia Acuña, José Torres y Héctor Romero.

A las 21, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

3DT Ginóbili, Scola, Nocioni, Oberto, Sánchez, hablando con el mismo entusiasmo con el que los niños hablan de sus juegos, pero con la mirada puesta en los entrenadores. La gloria del triunfo, la entereza en las derrotas, la admirable Generación Dorada es sin dudas el mayor y mejor fenómeno del deporte argentino en el último cuarto de siglo. Y cincelando el fenómeno tres hombres, Rubén Magnano, Julio Lamas y Sergio Hernández, tres técnicos apasionados, lúcidos, estudiosos, ya sea a cargo del equipo o en el rol que fuera. El documental de José Glusman (Cien años de perdón) muestra cómo estas leyendas del deporte lograron transmitir una manera virtuosa de entender la vida y de transitarla.

A las 14, 18 y 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

Familia Saluzzi El consagrado bandoneonista y compositor Dino Saluzzi, considerado uno de los principales artistas de la música, vuelve a un escenario por primera vez desde que comenzó la pandemia. Se presentará a dúo con su hijo, el destacado guitarrista José María Saluzzi. En este concierto íntimo, el dúo de bandoneón y guitarra interpretará composiciones de Dino Saluzzi, de distintas etapas de su trayectoria; algunas de su repertorio conocido y otras inéditas, más improvisaciones sobre temas clásicos del Tango y del Folklore.

A las 21, en Café Vinilo, Estado Unidos 2483. Entrada: $3000.

Fernando Costa El rapero español presenta su show en Buenos Aires luego de su debut local en el festival Nación Urbana. Dará un show completo repasando sus temas más populares y presentará su nuevo disco.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $3500.

VIERNES 4

ETCÉTERA

Pauls por Becerra La terraza del Malba es el lugar de encuentro de estos dos escritores que actualmente viven en ciudades distintas pero se conocen hace muchos años. Alan Pauls participará de un diálogo junto a Juan José Becerra, partiendo de sus dos recientes trabajos, un ensayo sobre la lectura, Trance, y un ensayo sobre la escritura, Fallar otra vez.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

Experiencia Cosmos Maia Mónaco recarga su propuesta fusionando lo más simple y hermoso de la naturaleza con su voz inigualable, que se entrelaza con lo más determinante de los sonidos electrónicos e industriales, invitando a alejarse por un rato de lo más terrenal y viajar a otras dimensiones. La combinación de la música, el baile, los efectos visuales de las proyecciones y los sahumos de hierbas realzan la propuesta multisensorial y la convierten en una instalación de altísimo calibre.

A las 21, en ARTLAB, Rosetti 93. Entrada: desde $2000.

Truenos+Cebra+Chica Atrás hay truenos, Mujer cebra y Dum Chica comparten por primera vez un escenario, dos generaciones que bajos los oscuros sonidos del punk, noise y postpunk se unen para hacer pisar uno de los escenarios más emblemáticos de las últimas dos décadas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1200.

TEATRO

Human Tecno Trans El Dr. Calvo presenta los cinco casos más exorbitantes de la Clínica biotecnológica Human Tecno Trans mientras controla los pensamientos del público presente. Florencia es clonada para curar su tumor, la conciencia de Marcos se mantiene viva a la espera de ser transferida a otro cuerpo, Paula se transforma física y mentalmente en un personaje de animé, Lola modifica los recuerdos dolorosos de su hija antes de morir y Marisa adapta su cuerpo a las necesidades del beneficiario que lo recibirá. Cuando la biotecnología vuelve todo posible, ¿se distingue lo humano de lo tecnológico? De Luciano Saiz, con Manuel Vicente, Verónica Piaggio, Laura López Moyano y Lucas Ferraro, entre otros.

A las 21, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1500.

SÁBADO 5

CINE

El tiempo perdido Un grupo de personas se reúne desde hace dieciocho años, en un bar de Buenos Aires, a leer el mismo libro: En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Atravesando sus recuerdos y emociones, el grupo le da a la novela un significado nuevo y personal. ¿Cuándo queda demasiado tiempo y cuándo empezamos a sentir que se nos termina? María Álvarez realizó también Las cinéphilas (2017) y Las cercanas (2021), que completan una trilogía documental que relaciona el paso del tiempo y el arte. Con sus dos últimos documentales ganó la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata en 2020 y en 2021.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

Ruido Tras su distinción en la categoría Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, la coproducción argentino-mexicana de Natalia Beristain llega a las salas. Ruido acompaña la historia de Julia (interpretada por Julieta Egurrola), quien tras nueve meses aún no tiene datos de su hija desaparecida. El retrato social que asoma es duro, atravesado por una violencia enquistada, de silencios cómplices, que el film de Beristain repele desde la acción amorosa de una mujer decidida.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

Passos + Galvão Se presenta la cantante y guitarrista brasilera Rosa Passos, esta vez junto al gran guitarrista Lula Galvão. Ella es una de las más respetadas intérpretes brasileras, considerada por los especialistas internacionales de música como una de las mayores cantantes del mundo. Con su particular modo de articulación rítmica jazzística, su afinación impecable y una interpretación propia del cancionero popular brasilero, ha conquistado el mundo en sus años de trayectoria.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $3800.

TEATRO

Hielo negro Cartas que hablan de posibles escenas, de accidentes, de animales y de muertes. Cuatro intérpretes que apenas encuentran sentido a sus acciones en el vacío, donde no saben quiénes son. Confían, en todo caso, en la magia. Cuerpos tomados por los cuerpos de otra obra que se desmoronan sobre el escenario provocando un estruendo aún mayor. Hielo negro es el último residuo de la nieve cuando se seca sobre el asfalto. Una fina capa de hielo transparente que no se ve, pero puede matarte. Con Milva Leonardi, Francisco Dibar, Santiago Gobernori, Luciana Acuña (quien también dirige) y Matías Sendón.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $650.

La gran renuncia Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad de vida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición. La gran renuncia aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación permanente que provoca el teléfono celular. Elenco: Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes y Lisandro Fiks. Dramaturgia y dirección: Lisandro Fiks.





