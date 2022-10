El presupuesto nacional 2023 que votó esta semana la Cámara de Diputados de la Nación contempla para las tres universidades públicas de la provincia (Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral y la recientemente creada Universidad Nacional de Rafaela), recursos por 53 mil millones de pesos de los que a la UNR le tocan 34 mil millones. Pero más allá de esta masa de recursos que está dirigida a pagar sueldos y al funcionamiento de todas las facultades y escuelas universitarias; la de Rosario es la universidad del país que más financiamiento recibió del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla la ejecución de 167 intervenciones en universidades nacionales. Las obras son implementadas en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y reciben el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional. "Hay una gran inversión del gobierno nacional en obras de infraestructura. Esto nos permite además avanzar en trabajos de gran envergadura que por su impacto sería muy difícil hacerlas con presupuesto propio", reconoció a Rosario/12 el rector Franco Bartolacci.

Consultado sobre las posibilidades que otorgarán los recursos contemplados para el año próximo, Bartolacci dijo que es difícil ponderarlo "porque este año no tuvimos presupuesto porque no fue aprobado por el Congreso, y eso para las universidades nacionales fue una muy mala noticia porque lo que genera es incertidumbre". Y explicó que el gobierno nacional a partir de lo que aprueba el Congreso "nos envía trece partidas destinadas a salarios, los doce meses de sueldo más el aguinaldo, y otras doce destinadas a gastos de funcionamiento. Si este monto que se aprobó en Diputados no contempla la última paritaria que se aprobó en octubre, y ésta se manda como presupuesto adicional en el transcurso del año que viene que es lo que nos manifestó el ministro de Educación; estaremos bien para el funcionamiento".

El rector de la UNR señaló que "nosotros estamos con muchas obras ahí hay un escenario virtuoso porque hay muchos trabajos en las facultades y escuelas, hay una planificación sostenida y consecuente de la universidad. Y hay inversión del gobierno nacional en obras de infraestructura. Esto nos permite además avanzar en obras de gran envergadura que por su impacto sería muy difícil hacerlas con presupuesto propio", dijo.

Actualmente se está desarrollando por el Programa de Infraestructura Universitaria de nación: Un edificio nuevo para la facultad de Ciencias Veterinarias, la culminación del ala oeste de patio central de la facultad de Humanidades, la terminación del anexo de la facultad de Odontología, la construcción de un aulario en el área salud, una primera etapa del edificio de la facultad de Psicología, un aulario en calle Rioja, la reparación de las cubiertas de los talleres del Politécnico y la culminación del edificio de Ingeniería.

Bartolacci:

"Y también aplicamos para el programa Construir Ciencia con el que vamos a hacer dos nidos más del edificio Innova que se está haciendo en la ciudad universitaria con laboratorios, más un invernadero conjuntamente con el Conicet de Rosario", se entusiasmó el rector.

"Esto implica que la Universidad Nacional de Rosario es hoy la universidad de todo el país con la mayor cantidad de obras financiadas por el gobierno nacional. Esto nos permitió no sólo avanzar mucho en materia de infraestructura sino además utilizar parte de nuestro presupuesto propio para dar cuenta de otras deudas que tenemos. Por ejemplo, la refuncionalización del edificio de la facultad de Derecho que son 600 millones de pesos", recordó Bartolacci.