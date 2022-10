El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, participó de un panel en el VI Encuentro Federal de Derechos Humanos y no evitó lanzar dardos internos en medio de las discusiones que atraviesan al Frente de Todos. "Nos decían que si no acordábamos con el FMI, iba a pasar esto y esto. Y ahora pasó. Lo que nosotros queremos, para que nadie se ponga mal, porque hay como una hipersensibilidad en algunas personas por las críticas que reciben, es que usen esa hipersensibilidad para mirar a su gente. No te pongas mal porque te tenés que acostumbrar", afirmó el líder de La Cámpora, en un mensaje que pareció estar destinado a Alberto Fernández.



Bajo el clima de tensión por la estrategia electoral para el 2023, el diputado nacional afirmó que "las elecciones se ganan o se pierden", pero que "el problema siempre es ver cómo se construye la victoria". En ese sentido, subrayó que "Cristina (Kirchner) no se aferró a ninguna candidatura" y que fue "la única que cedió del 2019" para derrotar al macrismo. "Ni el poder económico, ni los medios ni quienes se marean en el poder a veces han cedido", concluyó, mientras lo observaban numerosos referentes de derechos humanos.