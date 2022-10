El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, dijo a este diario que solo el 8 por ciento de los contribuyentes es el universo que pagará alícuotas impositivas con aumentos mayores al 60 por ciento. Al explicar el proyecto de Presupuesto 2023, López explicó que el 92 por ciento restante en ningún caso deberá afrontar una suba de impuestos mayor a la inflación esperada, que es del 60 por ciento igual que la nacional.



La discusión presupuestaria bonaerense tiene un matiz diferenciado respecto de lo que ocurre a nivel nacional. No solo se discute el plan de gastos sino también la legislación impositiva para el año que viene.

--La ley impositiva define las pautas de recaudación propias de la provincia --dijo López.

--¿Con qué criterios fue definida por Hacienda y Finanzas?

--Un criterio es el contexto de base, que está asociado al rol del Estado que le venimos dando desde el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Una cosa importante a tener en cuenta es que la recuperación no solo es virtuosa en términos productivos y sociales sino que permite generar mayores recursos.

--¿Por mayor actividad y mayor recaudación?

--Sí. Cuando uno dice las palabras “Estado presente” habla de un Estado que apoya e incentiva la producción para que el mercado interno crezca y se profundice. De modo que, por un lado, para 2023 esperamos que sigan fortaleciéndose los recursos de la provincia y por otro lado vamos a seguir apoyando a las empresas. Por ejemplo, con el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, así pueden tener beneficios.

--¿Cuál es la política impositiva contemplada para las pymes?

--Incrementamos los topes de facturación. Así habrá más pymes con alícuotas reducidas cuando tienen que pagar Ingresos Brutos. El criterio es siempre ir avanzando en la progresividad. Que aquellos que mayor contributiva tienen sean los que más aportan.

--¿Esto se aplica al patrimonio?

--Tiene que ver con quienes poseen bienes con mayor valuación fiscal y se verá reflejado en el impuesto inmobiliario urbano, inmobiliario rural y automotor. Pero en términos reales para la amplísima mayoría la carga quedará igual en relación con la inflación esperada o será menor a ese índice.

--¿Por qué el Presupuesto contempla una inflación del 60 por ciento para 2023?

--Siempre se alinean los escenarios de inflación a los que fija el Presupuesto Nacional. Y el proyecto enviado por el Presidente está estructurado alrededor de esa cifra.

--Ya son públicas las quejas por el aumento en patentes automotores, que llegarán al 40 por ciento.

--Pero en términos reales es una disminución de carga. Si la inflación esperada es del 60 y programamos un aumento del 40, los números son bien claros.

--¿Por qué lo hicieron?

--Porque en los años pasados ya trabajamos mucho en la progresividad.

--Pero no lo hicieron con el inmobiliario, rural y urbano.

--No. El plan ajusta por el 60 por ciento. Aunque solo los campos de más alta valuación van a tener un inmobiliario rural con alícuota más alta del 60 por ciento. Y lo mismo en materia de propiedades urbanas.

--¿Cuántos contribuyentes representan?

--Solo el 8 por ciento. Nadie más pagará por encima del 60 por ciento.

--El 8 parece un número emblemático para el gobierno bonaerense. El presupuesto prevé subir la inversión pública del 7 al 8 por ciento del total.

--El objetivo es seguir profundizando las inversiones que hace la provincia en áreas prioritarias y claves. Que la provincia como Estado pueda incrementar la inversión pública. Vial, hídrica, educativa, sanitaria, en seguridad, penitenciaria y en vivienda. Venimos haciéndolo y seguiremos profundizándolo.

--La inversión tiene efectos indirectos sobre el crecimiento. No es lo mismo sacar animales de un campo por un camino rural destruido que por un asfaltado. ¿Hay estímulos directos, también?

--Programas de apoyo productivo y creación de empleo. Se refleja en el mismo presupuesto, cuando uno lo analiza por jurisdicción y observa los gastos en Trabajo, Desarrollo Agrario, Producción… Hay muchos programas especiales por área. Por ejemplo, el Arriba Parques, para que se sigan desarrollando los parques industriales. Para eso tenemos en cuenta la incorporación de tecnología y la transformación digital, que sirven para dar servicios a las empresas y bajarles los costos operativos. O el Programa Recreo, que tiene que ver con el turismo y los fines de semana. Hoy el turismo en la provincia no es solo la costa y la sierra. Cada ciudad tiene para ofrecer atractivo turístico. Puede poner en valor la historia. O museos específicos que quizás sean poco conocidos. Hasta los planes de viajes de egresados tienen impacto productivo y no solo social, porque estimulamos que se desarrollen dentro de la provincia de Buenos Aires y sabemos que no se concentran en temporada alta, cuando los sectores del turismo explotan de por sí. Le dan continuidad a la actividad turística. La verdad, confeccionar el presupuesto es resultado de un trabajo enorme y muy colaborativo. Involucra a todas las áreas de gobierno en su permanente y en los proyectos que va planteando.

--¿Y la mirada territorial?

--La recogen las áreas, para tenerla en cuenta en la síntesis final. El impacto es diferenciado en las regiones. El rubro de caminos rurales, para volver a lo que hablamos, tiene mayor impacto en el interior de la provincia que en el conurbano, aunque siempre hay que recordar que en el conurbano también quedan zonas rurales. Igualmente, como en años anteriores, desde el Gobierno estamos abiertos a discutir todos los puntos que sean necesarios. Queremos un debate rico y fructífero porque el presupuesto es nuestra hoja de ruta.

--Tomemos un caso: vivienda.

--Centralmente queremos apoyar la construcción de viviendas nuevas, tanto a nivel de planes de vivienda popular como de clase media. El Programa Crea tiene una amplia gama de opciones de monto y de objetivos. Desde pequeñas reparaciones hasta remodelaciones o ampliaciones.

--¿Cómo entra la política salarial?

--En ese sentido el presupuesto da solo valores indicativos. Lo salarial se define a partir de negociaciones paritarias, como viene ocurriendo y como lo vimos hace poco, el 17 de octubre, con el anuncio del arreglo con todos los gremios estatales.