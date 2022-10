La sentencia del juicio al hombre acusado de asesinar a su ex pareja Claudia Repetto en Mar del Plata y enterrar su cuerpo en un descampado, en marzo de 2020, se dará a conocer mañana en los tribunales locales, luego del pedido de prisión perpetua realizado por parte de la fiscalía y de la familia de la víctima.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 marplatense, integrado por los jueces Mariana Iriani, Ricardo Perdichizzi y Juan Galarreta, dará a conocer desde las 12 su fallo en el proceso oral a Ricardo Alberto Rodríguez (57), imputado por el femicidio.

Rodríguez está acusado de haber asesinado a la mujer cuando ella salía de su casa, ubicada detrás de la de él, en el barrio Termas Huinco, en la zona sur de la localidad balnearia.

La desaparición de Repetto fue denunciada el 2 de marzo de 2020, y tras 27 días sin rastros de ella ni de él, el hombre confesó el crimen luego de ser detenido y aportó información que permitió localizar el cadáver.

El caso llegó a juicio el último lunes 17, y a lo largo de cuatro jornadas, la fiscalía consideró acreditada la responsabilidad penal de Rodríguez, con quien la víctima había terminado una relación siete meses antes del crimen.

El fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, solicitó la máxima pena para el imputado, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Según precisó en su alegato de cierre, Rodríguez mató con una "feroz golpiza" a Repetto, tras interceptarla cuando salía de su casa, ubicada en el mismo terreno que la de él, sobre la calle Don Orione al 1500.

Dio por probado además que, tras el crimen, el acusado trasladó antes del amanecer el cuerpo de la mujer en una moto y lo enterró en un descampado a 13 kilómetros al sur de la ciudad. Arévalo señaló que "Rodríguez tenía planeado matarla", y que "ejerció una violencia de género que además estuvo presente en toda la relación" de casi un año que habían mantenido, y también luego de que ella lo dejara.

El pedido de prisión perpetua fue acompañado en los alegatos del juicio por el abogado que representa a los hijos de Repetto, Maximiliano Orsini, quien solicitó además que se incorporen los agravantes de "premeditación, nocturnidad, extensión de daños, indefensión de la víctima y falta de arrepentimiento sincero".

Orsini aseguró que "no existen dudas del calvario que vivió" la víctima y que su ex pareja "ejerció una violencia psicológica para que ella no reaccionara" y para que "pensara que podía controlarlo", más allá de las advertencias de allegados y de la madre de los hijos del imputado, quien al declarar en el juicio relató que lo había acusado años antes por tratar de ahorcarla.

Rodríguez no estuvo presente en el debate oral, y solo siguió la apertura y el cierre por videoconferencia desde la Unidad Penal 44 en la que cumple prisión preventiva.

En sus últimas palabras ante el tribunal, pidió "perdón a los hijos y familiares" de la víctima, que durante las cuatro audiencias estuvieron presentes en el TOC 1, en el séptimo piso de los tribunales.

El defensor oficial del imputado, Christian Rajuan, no discutió la materialidad del hecho ni la autoría, pero se refirió a presuntas "incoherencias" en los informes periciales de los médicos que analizaron el cuerpo de la víctima, y cuestionó la calificación legal, por lo que propuso una figura de homicidio culposo.