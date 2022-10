Juntos por el Cambio entró en una de sus batalles centrales por el control de la Ciudad de Buenos Aires. El acto de los radicales en Costa Salguero con bandera de largada para la candidatura de Martín Lousteau en la Ciudad y el guiño de Horacio Rodríguez Larreta que pasó por el acto, dejó varios heridas abiertas. La gobernadora María Eugenia Vidal disparó la primera respuesta ayer a la mañana con un tuit con fuego doble, destinado Larreta y a la interna más amplia con los radicales. El próximo jefe de Gobierno porteño, dijo, "tiene que ser del PRO", lanzó



“Para mí el sucesor de Horacio (Rodríguez Larreta) en la Ciudad tiene que ser del PRO. Tanto Mauricio (Macri) como él hicieron un gran trabajo en los últimos 16 años y en el PRO hay equipo de sobra para continuar ese trabajo”, disparó al retuitear un fragmento de una entrevista en el diario Perfil. Los coletazos por el acto en Costa Salguero no se detuvieron. La marcada de cancha de Vidal logró sumar ayer a la tarde el exsecretario de Medios del macrismo, Hernán Lombardi, y el halcón Fernando Iglesias.













La previa del sábado

La UCR no sólo plantó bandera en territorio porteño sino que durante la conmemoración por los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín cargó contra la bolsonarización del nuevo Mauricio Macri que ahora advierte que volverán para una política de shock y vaciamiento del Estado. “Del lugar en donde estamos se sale con shock. Pero no con un shock que sea una guadaña, sino con un shock que sea un cambio de rumbo colectivo de la Argentina”, aseguró Martín Lousteau cuando habló sobre el escenario en el que se proclamó "candidato a jefe de gobierno de una coalición". Gerardo Morales recordó que ya no quieren ser la cola del león. El radicalismo, dijo, “tiene todo para ser protagonistas de la transformación en la Argentina. Tenemos líderes, tenemos 400 intendentes, gobernamos 3 provincias, y gobernamos bien. Por eso, no vamos a aceptar la descalificación de los que nos tratan de populistas por aferrarnos a nuestras convicciones”.



"En el campo del debate de ideas, todo lo que quieran. Pero no cuenten con nosotros para ofensas personales", lanzó Lombardi. "A los correligionarios de la @ConvencionUCR el gesto de unidad de @juntoscambioar, tan necesario, y al gobernador @GerardoMorales el apoyo involuntario que ha brindado a los candidatos del @proargentina. Si el sabio aprueba, bien. Si el necio niega, mejor".