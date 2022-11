Algo está cambiando en el fútbol. El australiano Josh Cavallo, lateral izquierdo del Adelaide United, anunció hace un año que era homosexual. Se trata del primer jugador masculino en un equipo de máxima categoría (la A-League australiana) que forma parte de la comunidad LGTBIQ abiertamente. Los equipos femeninos en España conquistan cada vez más espacios y visibilidad. En marzo aprobaron los estatutos de La Liga Ellas, la primera liga profesional de categoría femenina. La culé Alexia Putellas también hizo historia al ganar por segunda vez el Balón de Oro. Y pese a todo, resuenan las voces reaccionarias.

Álex Alcaide ha sido la última víctima de estas voces, cuyo odio retumba en las cámaras de eco de las redes sociales. El futbolista debutó esta temporada en el Club Esportiu Europa. La cuestión es que Álex es un hombre (un hombre trans), y aunque comenzó su transición hace más de tres años, sus documentos de identidad todavía no reconocen su verdadero género, por lo que juega en la filial femenina.

Alcaide juega al fútbol desde los nueve años y empezó en equipos femeninos

El dorsal nueve del Europa fue el blanco de múltiples insultos y mensajes de odio el pasado domingo, tras el partido contra el Pujades. El equipo de Alcaide logró una aplastante victoria con un 23-0. Álex tan solo metió dos goles de toda la veintena, pero cuando el club publicó una foto en la que aparecía junto a una compañera rival, una horda de tránsfobos forofos atacaron al delantero por redes sociales.

"Yo soy hombre trans, lo que quiere decir que nazco y se me asigna el género femenino por mis genitales. Pero yo decidí hacer el cambio hace tres años y medio", explica Alcaide a Público. "Empiezo a jugar al fútbol con nueve años y empiezo en el femenino. He seguido jugando toda la vida: hago el cambio y sigo en un equipo femenino. Este año me llama el Europa para jugar en su filial y no me lo pienso".

Cuando Álex decidió comenzar la transición, el apoyo de sus compañeras en el campo fue fundamental. "Les quería comentar algo porque al final van a verlo y quiero que sean parte de esto", cuenta Alcaide que dijo a las jugadoras. "Les dije: 'He decidido que voy a empezar la transición, que a partir de ahora quiero que me llamen Alex y que me traten como quien soy, que soy un hombre'. Con todos los nervios, me abrí en delante de ellas".

"Ellas me dijeron: 'Oye, ole tú. Gracias por confiar en nosotras y por contárnoslo. Que sepas que vamos a estar contigo y que te apoyamos. Tomes la decisión que tomes, estaremos aquí'. Eso me hizo estar mucho más tranquilo y me dio confianza para saber que estaba yendo todo bien", comenta el delantero del Europa.

Este apoyo no vino solo por parte de sus compañeras de equipo, sino que se extiende también a los grupos rivales. "No soy el primer caso ni el último. Dentro del caos que se ha generado parece que es muy nuevo, pero creo que es algo que está muy normalizado en el fútbol femenino. Los equipos rivales ven que el partido no se decanta por una sola persona, sino por otras cosas, y no se le da tanto boom como se le ha dado ahora".

Alcaide explica que en su club lo tienen tan normalizado que no se imaginaron la reacción que tendría la imagen de la discordia durante el partido contra el Pujades. "Es una decisión de un segundo. Cada semana se publica el resultado de media parte y el del final del partido. Había tres fotos a elegir y esa fue la que más gustó. Se publicó sin intención de ofender al rival o de mostrarme a mí como ventaja. Si nos dicen que se iba a generar lo que se generó no se habría publicado. Pero lo tenemos tan normalizado que era una foto sin más".

"Por parte del equipo rival, no hay ningún problema. Es más, nos escribieron a nosotros. Nos hicieron llegar un mensaje diciendo que nos apoyan, que nos envían todo su apoyo hacia mí y hacia mis compañeras y que no están para nada de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo", explica Alcaide.

Misoginia y LGTBIfobia a las puertas del Mundial

A pesar de la red de seguridad en la que se mueve el delantero, no todo el fútbol es así. Este mes tendrá lugar el Mundial de Qatar, un país conocido por sus leyes misóginas y la gran represión contra las personas LGTBIQ. "Lo que mueve todo esto es el dinero, los intereses, y el que más dinero ponga es el que se lo va a llevar", denuncia el jugador.

Los jugadores temen anunciar que son homosexuales "por el miedo a la reacción de la gente"

"Considero que el fútbol es un deporte muy machista, es un deporte que incluso está costando a jugadores profesionales y no profesionales", añade Alcaide. "Jugadores incluso por debajo de los primeros equipos amateurs solo a día de hoy están empezando a decir que son homosexuales por el miedo a la reacción de la gente. Entonces, si ya les cuesta decir que son homosexuales, imagínate una persona transexual".

El dorsal nueve del Europa inició su transición con 22 años, pero todo adulto trans fue una vez una infancia trans. "No tomas la decisión de un día para otro. Muchos creen que me levanto hoy y decido que quiero ser hombre. Es algo que llevas dentro desde hace mucho tiempo, y en mi caso, desde bien pequeño. Lo tenía muy claro, era algo que siempre había expresado, pero no tenía las herramientas que se tienen hoy en día", expresa.

"En el colegio se ríen de ti, escuchas burlas y acabas pensando que igual eres tú el que está equivocado e intentas hacerte un personaje para pasar desapercibido en la sociedad y sufrir lo menos posible, sin que te afecte lo máximo", confiesa el delantero. "Cuando consigo liberarme de todo eso y mi mente está limpia, empiezo a pensar que algo no encaja. Vi que un compañero de clase había hecho la transición y le escribí. En ese momento mis ojos se abrieron. Por fin le pude poner nombre, por fin sé quién soy. Soy un chico y soy Álex".

El camino hacia la Ley Trans

En sintonía con el sufrimiento que pasó como niño, Alcaide lamenta los continuos retrasos para tramitar la Ley Trans en el Congreso español, el último de ellos acordado entre el PP y el PSOE. "¿Por qué ponerle tantas trabas? Además, todos los comentarios que se leían por Twitter sobre la Ley Trans y sobre mí demostraban que hablaban sin saber. No sabían si soy hombre o mujer, comentaban por comentar sin ni siquiera leerse el titular de cualquier noticia", denuncia el futbolista.

La histórica figura socialista del feminismo filosófico, Amelia Valcárcel, es una de las principales opositoras a la Ley Trans. Sin embargo, Valcárcel también se posicionó en contra de que Alcaide jugara en un equipo femenino, algo que la nueva norma solucionaría. "Te estás posicionando en contra de algo que, si lo votas, hace desaparecer todo aquello que criticas", concluye a este respecto el delantero del Europa.