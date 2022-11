Cines

66 PREGUNTAS A LA LUNA

Con Sofia Kokkali y Lazaros Georgakopoulos. Dir: Jacqueline Lentzou. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Sáb 5, a las 18 hs. Dom 6, a las 22.30 hs.

AMENAZA EXPLOSIVA

Con Jo Woo-jin y Lee Jae-in. Dir: Kim Chang-ju. SAM 13 años.

Showcase. Cas: 21.50 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana y sáb 5, a las 22.30 hs.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 17.40, 19.30, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs.

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES

Con Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani. Dir: Alejandro González Iñárritu. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 16.00hs.

Hoyts: Cas: 18.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 16.20, 21.45 hs.

BLACK ADAM

Con Dwayne Johnson y Sarah Shahi. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 14.30, 22.40* hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 15.45, 18.00, 19.30*, 20.30*, 23.10 hs. 2D Sub: 22.15 hs. (*Cancelada mié 9)

Hoyts: DBOX Cas: 17.25, 20.10, 22.55 hs. 2D Cas: 12.50, 15.40, 16.10, 18.30, 21.30, 22.00 hs. 2D Sub: 13.20, 19.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.00, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 13.30*, 14.20, 16.15, 17.05, 19.10, 19.55, 21.55, 22.35 hs. Sub: 14.00 16.40, 19.35, 22.15 hs. (*Solo sáb y dom)

CABARET QUIR DE AYELÉN BEKER

Documental. Música. ATP.

Cine El Cairo: Sáb 5, a las 20.30 hs.

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30 hs

Hoyts: Cas: 13.00, 15.30, 18.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 17.00 hs.

DURAN DURAN: A HOLLYWOOD HIGH

Documental. Dir: Gavin Elder, George Scott y Vincent Adam Paul.

Hoyts: Sub: Hoy, a las 20 hs.

EL ASCENSOR DEL DIABLO

Con Yu Duong y Thi Kieu Trinh Nguyen. Dir: Peter Mourougaya. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.15, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 14.00, 16.15, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 20.05 hs. Sub: 22.05 hs.

EL DECAMERÓN

Con Franco Citti y Ninetto Davoli. Dir: Pier Paolo Pasolini. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

EL EXORCISMO DE DIOS

Con María Gabriela de Faría y Joseph Marcell. Dir: Alejandro Hidalgo. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: Sáb 5, a las 22 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: Mañana y mar 8, a las 22 hs.

EL SUPLENTE

Con Juan Minujín y Bárbara Lennie. Dir. Diego Lerman. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.25, 19.15 hs.

ENNIO, EL MAESTRO

Documental. Dir: Giuseppe Tornatore. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

Con Jamie Lee Curtis y Andi Matichak. Dir: David Gordon Green. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 20.10 hs. Sub: 22.30 hs.

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

Con Austin Abrams y Zoe Margaret Colletti. Dir: André Øvredal. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: Hoy, a las 22 hs. Sáb 5, a las 00.40 hs.

ISLA DE PERROS

Animación. Dir: Wes Anderson. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 6, a las 18 hs.

JACK EN LA CAJA MALDITA

Con Ethan Taylor y Robert Nairne. Dir: Lawrence Fowler. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: Lun 7, a las 22 hs.

JU-ON: LA MALDICIÓN

Con Megumi Okina y Misaki Ito. Dir: Takashi Shimizu. SAM 16 años.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

LA CASA DE LOS TÍOS

Documental. Dir: Verónica Rossi. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 20.30 hs.

LA FAMILIA ADDAMS

Animación. Dir: Conrad Vernon y Greg Tiernan. ATP.

Cine Lumière: Sáb 5, a las 17 hs.

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Con Isabelle Fuhrman y Julia Stiles. Dir: William Brent Bell. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 16.55, 21.40 hs.

LA CHICA NUEVA

Con Mora Arenillas y Rafael Federman. Dir: Micaela Gonzalo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y dom 6, a las 20.30 hs.

LA LUZ DEL DIABLO

Con Jacqueline Byers y Colin Salmon. Dir. Daniel Stamm.

Cinépolis: Cas: 20.50, 23.00* hs. (*Cancelada mié 9)

Hoyts: Cas: 15.10, 17.30, 19.40, 21.50; tras sáb, 00.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.40 hs

Showcase: Cas: 15.55, 18.10, 20.30, 22.40 hs.

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

Con Jason Isaacs , Lesley Manville. Dir: Anthony Fabian. ATP

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.30 hs

Showcase: Sub: 19.20 hs.

LAS DOS REINAS

Con Saoirse Ronan y Margot Robbie. Dir: Josie Rourke. SAM 13 años.

Cine Lumière: Sáb 5, a las 20 hs.

LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP

Transmisión en vivo.

Cinépolis: Sub: Sáb 5, a las 20 hs.

Hoyts: Sub: Sáb 5, a las 19.30 hs.

LILO, LILO COCODRILO

Animación: Con Javier Bardem, Constance Wu. Dir: Will Speck , Josh Gordon. ATP.

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs

Hoyts: Cas: 12.20, 14.50, 17.20, 19.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.40, 19.10 hs

Showcase: Cas: 12.15*, 14.40, 17.15, 17.40, 19.45 hs. (*Solo sáb y dom)

LITTLE JOE, EL NEGOCIO DE LA FELICIDAD

Con Emily Beecham y Kerry Fox. Dir: Jessica Hausner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.20 hs.

ONE PIECE FILM RED

Con Shuuichi Ikeda, Mayumi Tanaka. Dir: Goro Taniguchi.

Cinépolis: 4D Cas: 17.30* hs. 4D Sub: 20.00** hs. 2D Cas: 14.00, 16.30, 19.00 hs. 2D Sub: 21.30 hs. (*Cambia el mié 9 a las 16 hs) (**Cancelada el mié 9)

Hoyts. XD DBOX Sub: 13.50, 16.30, 19.20, 22.00; tras sáb, a las 00.30 hs. 2D Cas: 14.40, 17.15, 22.30 hs. 2D Sub: 19.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs. Sub: 19.50, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 14.30, 16.50, 17.10 hs.

PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE (PRE-ESTRENO)

Con Daniel Kaluuya y Letitia Wright. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Solo mié 9: Sub: 20.20 hs.

Cinépolis: Solo mié 9: 4D Cas: 18.30 hs. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 22.30 hs. 2D Cas: 19.00 hs.

Hoyts: Solo mié 9: XD 3D DBOX Cas: 23.00 hs. XD 3D DBOX Sub: 19.30 hs. 3D DBOX Cas: 21.30 hs. 3D DBOX Sub: 18.00 hs. 3D Cas: 18.3, 18.45, 22.00 hs. 3D Sub: 22.15 hs. 2D Cas: 19.00, 19.15, 22.45 hs. 2D Sub: 22.30 hs.

Showcase: Solo mié 9: 3D Cas: 19.10, 22.30 hs. 3D Sub: 19.30, 22.50 hs. 2D Cas: 18.10, 19.00, 21.30, 22.20 hs. 2D Sub: 18.00, 18.30, 19.20, 21.20, 21.50, 22.40 hs.

PASAJE AL PARAÍSO

Con Julia Roberts y George Clooney. Dir: Ol Parker. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.00, 19.00 hs.

REY

Con Rodrigo Lisboa y Claudio Riveros. Dir: Niles Atallah. SAM 13 años.

Cine Lumière: Cas: Hoy, a las 20 hs.

SCREAM 5

Con Neve Campbell y Courtney Cox. Dir: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: Dom 6, a las 22 hs.

SONRÍE

Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 20.10, 22.40 hs

Hoyts: DBOX Cas: 14.55 hs. 2D Cas: 20.25, 23.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.45, 19.25, 22.00 hs. Sub: 22.20 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.10, 18.10 hs

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs

Showcase: Cas: *13.40, 15.50, 18.00 hs. (*Solo sáb y dom)

UN CRIMEN ARGENTINO

Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 16.30, 21.35 hs.

Música

AUTÓDROMO MUNICIPAL

Av. Jorge Newbery y García del Cossio.

Abel Pintos. El cantautor argentino regresa a Rosario para presentar un concierto donde recorre los grandes éxitos de su carrera. Mañana, a las 21 hs

Joan Manuel Serrat. El cantante confirmó a la ciudad en su tour de despedida El vicio de cantar. Sáb 5, a las 21.30 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Márama. La banda de cumbia pop uruguaya se presenta el Dom 6, a las 21 hs.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario con un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 26, a las 21.30 hs

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Garupá. Tortul-Chiavarino-Venegas presentan nuevo disco. Sab 5, a las 21 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Mi amigo invencible. El sexteto inicia el último tramo 2022 de su "Gira de Oro". Jue 25, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Marcela Morelo. La artista celebra 25 años desde el inicio de su carrera discográfica. Mañana, a las 21 hs

Agarrate Catalina. Una de las murgas más premiadas y reconocidas de los últimos años del carnaval uruguayo presenta La Involución de las Especies. Mié 9, a las 21 hs

Sergio Dalma. El artista español celebra sus 30 años de carrera y presenta su nuevo álbum Alegría. Sáb 12, a las 20 hs

Música para Volar. Presenta Cerati Sinfónico a la carta + Extras. Dom 13, a las 20 hs

LA COMEDIA

Mitre 958

César "Banana" Pueyrredón regresa a Rosario para presentar un concierto donde recorrerá toda su carrera discográfica. Hoy, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Farolitos. La banda que se forjó en el oeste de Rosario vuelve a los escenarios de la ciudad. Sáb 12, a las 20 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2485.

Festival +B. Un encuentro para despertar e impulsar la conciencia social y ambiental. Mañana, desde las 17 hs

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Cristian Loza y Juan Gabino. Dúo de guitarras de jazz. Hoy, 21 hs

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Dos más Uno. El trío repasará obras de sus dos discos. Mañana, a las 21 hs

Franco Luciani. La armónica argentina - 20 años, con Leonardo Andersen, Pablo Motta, Bruno Resino y artistas invitatdos. Mar 8, a las 20.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 788

Siemprevivas. Espectáculo de canciones e historias que intenta rescatar la memoria de las mujeres que no han tenido voz. Sáb 5, a las 21 hs.

ASTENGO

Mitre 754.

Les Luthiers presenta su nueva obra Más tropiezos de Mastropiero. Vie 18 y sáb 19, a las 21 hs. Dom 20, a las 20 hs.

BAR PLAZA WARRIOR

Sarmiento y Pasco

Melina Belén. Noche de música en vivo. Sáb 5, a las 20.30 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Alejandro Dolina. La venganza será terrible, el programa de radio de Dolina. Sáb 5, 21.30 hs

Be, una fantasía urbana. En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Vie 18, a las 21 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

La razón blindada, de Arístides Vargas. Con Nico Terzaghi y Dany Lopez. Dir: Héctor Ansaldi. Sáb 5, 21.30 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

La consagración de la primavera. Obra con intérpretes de la Compañía Rosarina de Danza Contemporánea. Hoy, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

El Fabuloso Mundo de la Tía Betty. Texto, Dramaturgia y Dirección: Aldo El-Jatib. Mañana, a las 21 hs

LA COMEDIA

Mitre 958.

Malvinas, canto al sentimiento de un pueblo. Con Bárbara Zapata, Maru De Rosa y Juan Nemirovsky. Dir: Griselda De Lorenzi. Mañana, a las 20.30 hs.

Frágil. El segundo unipersonal escrito y protagonizado por Sebastián Wainraich. Sáb 5, a las 21 hs

Radojka. Con Patricia Palmer y Cecilia Dopazo. Dir: Diego Rinaldi. Vie 11, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La muerte del deseo. Unipersonal. Obra de teatro físico y danza. Vie 11 y 18, a las 21 hs

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

La Royalle. Salvador Trapani. Humor excéntrico musical. Mañana, a las 21.30

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Natalia Carulias presenta su nuevo unipersonal de stand up. Sáb 26, a las 21 hs

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Celular, hasta el último pulso. Intensa, provocativa, real. Con Milton Bloise, Cristhian Ledesma. Dramaturgia: Pablo Albarello. Mañana y vie 11, a las 21.hs