El 75,4% de las trabajadoras del servicio doméstico en la Argentina no percibe descuento jubilatorio, mientras que el 68,7% no tiene vacaciones pagas, un 68,9% no recibe aguinaldo, al 70,8% no le pagan en caso de enfermedad, y el 73,9% carece de obra social. Además, el 79,7% también está a cargo de la realización de este trabajo en sus hogares de manera no asalariada y, por tanto, no remunerada. Los datos surgen de la última edición del informe “Trabajadoras del servicio doméstico”, de EcoFemiData, el equipo de datos de Ecofeminita, que visibiliza las condiciones de trabajo, con especial atención sobre los derechos y las formas de participación en el mercado laboral de este sector.

“El interés por analizar distintas características de las trabajadoras de servicio doméstico radica principalmente en la magnitud que dicha ocupación presenta, en su estrecho vínculo con la división sexual del trabajo y la feminización de este sector”, explica el informe, y por las condiciones diferenciadas, acceso a derechos “y bajos ingresos que perciben a cambio de su trabajo”. Realizado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec correspondientes al primer trimestre de 2022, entre hogares y personas de 31 aglomerados urbanos, el estudio revela que 730.257 mil personas componen ese universo entre las grandes ciudades del país, y la tasa de feminidad es del 99%, es decir que casi en su totalidad se trata de trabajadoras mujeres.

Aquellas que realizan tareas domésticas y de cuidado en hogares particulares, representan casi un 13% dentro del total de ocupadas mujeres. “Esto significa que 1 de cada 8 ocupadas en la Argentina trabaja en este sector de la economía. Al mismo tiempo, estas trabajadoras representan un 17,2% dentro del total de ocupadas-asalariadas”, subraya. “O sea que dentro de las mujeres que trabajan en relación de dependencia, alrededor de 1 de cada 6 tiene como ocupación principal el trabajo en hogares particulares”.