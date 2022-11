El rapero Trueno sorprendió con su colaboración en la nueva versión del clásico de 2 Minutos "Ya no sos igual" junto al líder vocal de Die Toten Hosen, Andreas "Campino" Frege. El joven oriundo del barrio porteño de La Boca sumó un nuevo hito a su corta y meteórica trayectoria musical al ponerle voz y rap al himno del punk nacional y latinoamericano que formará parte del próximo disco que lanzará el grupo de Valentín Alsina por motivo de sus 35 años de música.

El videoclip dirigido por Octavio Lovisolo se estrenó este miércoles en la plataforma de Youtube, y en él se puede apreciar un compilado de imágenes de la histórica banda grabando el material en su estudio, registros de "Mosca" junto al cantante alemán en su última visita a la Argentina en octubre pasado, y videos de la improvisación de Trueno desde México. Además, el audiovisual trae al presente las problemáticas similares a las de mediados de los noventas, con varias tomas actuales de la Policía de distintos distritos actuando de forma represiva.

"Ya no sos igual" es la última canción del gran álbum "Valentín Alsina" de 2 Minutos, publicado en 1994, y una de las más famosas del grupo. En esta oportunidad, la versión 2022 fue grabada en mayo pasado por Edu Pereyra en Romaphonic y Alejandro Vázquez en El Parral, con asistencia de José Busso y Juan Mariano Taboada.



La banda 2 Minutos trabaja hoy día en la grabación de su disco homenaje por sus 35 años de trayectoria. El álbum contará la participación de artistas invitados, dos inéditos sencillos y la reversión de grandes clásicos que consolidaron a la banda como una de las más importantes del género en Latinoamérica. Asimismo, próximamente se presentarán en el Teatro Opera de La Plata, la Sala de las Artes de Rosario y en el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros recintos.

¿Qué canta Trueno en la nueva versión de "Ya no sos igual"?

El clásico que corearon al unísono cientos de miles de jóvenes en el auge del neoliberalismo hacía referencia a un tal Carlos, un pibe del barrio que se dejó de juntar con los amigos en los bares y en la cancha para ir a patrullar por la ciudad.

"Carlos se vendio al barrio de Lanus, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca mas por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad molestando y levantando a los demás", dicen las primeras estrofas de la canción de 2 Minutos. En tanto, el estribillo repite las frases "Ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal, sos buchón".

En la nueva versión, Trueno hace un enérgico aporte a la narrativa con su rap: "Carlos se vendió al barrio que lo vio crecer, cambió de cara por poder. Nadie se olvidó cuando lo volvimos a ver entre la espada y la pared. Rencor ya no tengo, aunque me dejen vengo, siempre vengo para decirtelo: sos un vigilante y un botón. No soy amigo de los que cooperan, los quiero fuera, fuera fuera, vos te pasaste del otro lado de la vereda, esa es la diferencia entre la gorra y la visera”, entona Mateo Palacios Corazzina, como se llama realmente el cantante.