El encargado de un edificio se convirtió esta semana en héroe al evitar que un vecino violento del edificio donde trabaja, en el barrio porteño de Balvanera, matara a golpes a otro residente del lugar.



“Me salvó la vida. Si no se metía, hoy estaba en Chacarita”, dijo la víctima de la agresión a los medios de comunicación este jueves. A su vez, explicó que la golpiza empezó de forma inmediata y sin intercambio de palabras.

Cuando la realidad supera a la ficción: el violento ataque

“Ayer por la mañana sentimos ruido y era que con él, con el destornillador, nos rayó una cruz en la puerta. Nosotros nunca le dijimos nada. Ayer vino directamente a nosotros. Cuando le pido explicaciones no me dijo nada y me agarró a las trompadas”, relató.

En tanto, Víctor, el encargado del edificio, contó que no era la primera ocasión en que el agresor, identificado como Darío Di Paola, tiene este tipo de actitudes. Y explicó que creen que padece de alguna enfermedad.

De hecho, hace dos años se vivió una situación similar, por lo que, desde ese entonces, hay siempre una consigna policial en la puerta del edificio.

“Su enfermedad se agravó cada vez más. Está las 24 horas haciendo gimnasia. Y es agresivo con todos los vecinos. Anda con un hierro. Alterado permanentemente”, comentó el encargado.

Y añadió: “No pensamos que sea un adicto, pensamos que es un enfermo. El tipo no duerme. Está las 24 horas haciendo gimnasia. El ritmo fue siempre igual”.

Además, Víctor reveló que después de la agresión, cuando la policía hizo un allanamiento, encontró una pistola calibre .9 mm con dos cargadores enteros.