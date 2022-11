TEATRO

Los miedos

Ale Gigena dirige esta improvisación teatral que ya lleva cinco temporadas en escena. “Los artistas se arrojan a lo incierto, nada está preparado ni planeado: todo emerge en el presente”, dice la presentación. “Nunca se sabe hacia dónde va la narración. No hay guión, ni personajes asignados, ni participación del público. Hay actores, actrices, músicos, cantantes, bailarines, un iluminador y un director en escena. Hay miedo”. El vestuario es de Delfina Tulli, la iluminación de Julian Pinto, la escenografía de Gina Mantegna y los músicos son Juan Lepo, Federico Pellegrini y Joaquin Vitola. Con Javier Abril Rotger, Lautaro Bakir, Sofia Brihet, Yasmin Eisenberg, Luciana Lifschitz, Román Martino, Debora Nishimoto, Camila Peralta, Franco Quercia, María Soldi y Max Suen.

Sábado a las 17, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $1200.

Aire de montaña

Lorena regresa con su hijo Tomás a la ciudad que abandonó treinta años atrás. Tocan timbre en la casa vecina, se reencuentra con Marina y Jorge. Quizás, el reencuentro no es tan casual. La noche, el alcohol y los discos avanzan. El calor de los cuerpos se filtra en los recuerdos, las palabras se embriagan y todo comienza a ser una avalancha de sensaciones. Cada segundo adquiere la espesura de la eternidad. Esta noche el amor, el deseo, la vida y la muerte se contagian en cada mirada, cada brindis, cada risa, cada palabra, cada silencio, cada canción y cada foto. Dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz, escenografía de Julieta Potenze, vestuario de Valentina Remenik, iluminación de Lucía Feijoó y música original de Milagros Garcilazo. Con Carlos Portaluppi, Clarisa Korovsky, Juan Tupac Soler, María Inés Sancerni.

Martes a las 21, en Ítaca, Humahuaca 4027. Entrada: $1600.

MÚSICA

Bomba nuclear

“Todos me preguntan qué pasó con vos/ prefiero pensar que fue una bomba nuclear/ la que nos separó”, canta la tecladista Raquel Luco en el segundo y último simple de su trío Media Hermana antes del estreno de su esperado álbum debut. De la mano del sello platense Laptra y el valenciano Futuras Licenciadas, el grupo debutó en 2019 con un simple homónimo, conteniendo apenas dos temas: “Marcha atrás” y “Robot”. Por entonces eran un dúo, ya que a los sintetizadores y teclados de Luco se había sumado la guitarra de Henry Navia. La formación se completó este año después de los shows que realizaron en Buenos Aires y Montevideo con Amigovio, con la incorporación de Fabio Suárez en bajo. Al flamante “Bomba nuclear” lo precedió este año “Otra temporada”, y ya están anunciando la presentación en vivo de su álbum debut propiamente dicho el sábado 19 en JJ Cultural (Jean Jaures 347), acompañados por Estupendo.

Volevo fare la rockstar

Tal vez sea un buen momento para descubrir el disco que la cantante italiana Carmen Consoli supo editar el año pasado, y que en su momento mereció los elogios de Elvis Costello. Consoli a fin de este mes estará de gira por estos pagos, con shows anunciados en Bahía Blanca, Rosario y Córdoba. En Capital se estará presentando gratis en el Teatro Coliseo, aunque se deben reservar las entradas anticipadamente. Además de ser acompañada por la baterista Marina Rei, de participación estelar en su último simple, se anuncia la presencia –al menos en el show del Coliseo– de Hilda Lizarazu, Lula Bertoldi y Brenda Martin, que interpretarán temas propios y harán un repaso por el repertorio de la cantante italiana, bajo la dirección musical de Lito Vitale. Será el lunes 21, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 20.

ONLINE

Blockbuster

Es bastante irónico que la compañía que comenzó alquilando dvds por correo antes de revolucionar la industria del streaming, Netflix, produzca una serie sobre el último local de la cadena Blockbuster en el mundo, pero así son las cosas en el mundo del entretenimiento: nada personal. Randall Park es Timmy Yoon, el muy cinéfilo y algo ingenuo encargado del videoclub en cuestión, ubicado en uno de esos pequeños mini malls típicamente estadounidenses. La historia comienza cuando un llamado telefónico de la compañía madre lo pone sobre aviso de la particular situación y la posibilidad del desalojo está a la vuelta de la esquina, como le informa su mejor amigo, interpretado por J. B. Smoove (el gran Leon Black en Curb Your Enthusiasm). El tono está jugado al humor permanente y el formato, de media hora por capítulo, más el apoyo de un reparto de secundarios –los jóvenes empleados del local–, cada uno con sus particularidades, apoya la idea de la serie como descendiente de las sitcoms clásicas.

Bosé

Si Luis Miguel tuvo su propia (y muy exitosa) serie, ¿por qué no Miguel Bosé? Paramount+ está de estreno con esta saga biográfica en la cual Iván Sánchez y José Pastor interpretan al famoso cantante y actor español en diferentes etapas de su vida, desde el batacazo en los años 70 a períodos más maduros de su carrera. “Se va a mostrar absolutamente todo”, afirman los responsables de los seis capítulos, cada uno titulado a partir de una canción del músico, destacando la difícil relación con su padre, el famoso torero Luis Miguel Dominguín, y su madre, la actriz Lucía Bosé, pasando por las múltiples historias románticas, los escándalos que no faltaron en su vida y el postergado deseo de ser padre.

CINE

Sin novedad en el frente

La tercera adaptación de la novela de Erich Maria Remarque –llevada al cine un año después de su publicación en 1929, en la versión dirigida en Hollywood por Lewis Milestone– regresa a sus orígenes geográficos y fue la elegida por la academia de cine alemana para representar al país en los premios Oscar. La historia es la de siempre: el joven soldado germano Paul Bäumer se alista con orgullo y alegría en el ejército, pero descubre muy rápidamente que la vida en las trincheras del frente occidental de la Gran Guerra dista mucho de las imágenes de gloria y honor dibujadas por el patriotismo de esos tiempos. Disponible en Netflix, la película dirigida por Edward Berger reconstruye con las armas del cine de gran espectáculo moderno el anti belicismo del texto original, describiendo los horrores de cualquier contienda y la pérdida total de la humanidad. Daniel Brühl participa en un papel secundario como el responsable de firmar el armisticio con los franceses, muy cerca de la Navidad de 1918.

Los Hermanos Marx en la Lugones

“Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho en su favor”, dice Groucho Marx en una escena de Animal Crackers, el debut marxista en la pantalla grande. Groucho, Harpo, Chico y Zeppo están de regreso en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530), con un ciclo que reúne seis de sus largometrajes más famosos, realizados entre 1930 y 1946. Con tres funciones diarias hasta el jueves 10, se están exhibiendo verdaderos clásicos de la comedia de comienzos del cine sonoro como Sopa de ganso y Plumas de caballo, además de recordadas Una noche en la ópera y Una noche en Casablanca. La programación completa, días y horarios pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

Rogue Heroes

Corre el año 1941 en El Cairo. Un joven soldado crea un plan que va en contra de todas las reglas de la guerra moderna, reclutando a los soldados más duros y corajudos para una pequeña unidad secreta diseñada para crear el caos detrás de las líneas enemigas. En simultáneo con su estreno en el Reino Unido en la BBC One, la señal exclusiva de DirecTV está ofreciendo semanalmente los seis capítulos de esta serie histórica que narra el nacimiento y evolución del Servicio Aéreo Especial (conocido por sus siglas en inglés SAS) del ejército británico, nacido en el fragor de la Segunda Guerra Mundial. Alfie Allen (Theon Greyjoy en Game of Thrones) y Connor Swindells (Sex Education) interpretan a dos de los militares de rango encargados de darle forma al nuevo cuerpo de aviadores, en una miniserie que, a pesar de estar basada en hecho reales a través de la novela de Ben Macintyre, no esquiva las secuencias de súper acción y la mirada romántica sobre el conflicto bélico.

Jueves a las 21, por OnDirecTV.

Coyote

Con la cabeza nuevamente rapada, Michael Chiklis (La Mole en Los cuatro fantásticos y el protagonista de The Shield) es ahora Ben Clemens, un policía de la Patrulla Fronteriza que justo el día de su retiro encuentra un túnel en la frontera con México destinado a pasar mercadería ilegal de un país a otro. A partir de ese momento no habrá paz para Clemens, que lejos de la tranquila jubilación se ve transformado, de un día para el otro, en la presa de criminales muy peligrosos, los mismos que ha intentado detener durante toda su vida. Paradójicamente, deberá trabajar mano a mano con aquellos a quienes impidió metódicamente su ingreso a los Estados Unidos.

Martes a las 22.40, por Universal Premiere.