Con un foco de incendio activo en la localidad de Victoria, Entre Ríos, y el humo afectando el ambiente y la salud de los ciudadanos, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, se reunió ayer para discutir el proyecto de Ley de Humedales. Aunque por las notables ausencias opositoras decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 10 sin dictamen, tras más de 3 horas de debate. El intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, cargó contra los diputados nacionales que no se hicieron presentes en el plenario de comisiones para debatir una ley de humedales este jueves en el Congreso y reclamó: “No nos sigan boludeando, ¿por qué no están acá para debatir?”. Sin la presencia formal de la comisión de Agricultura, encabezada por Ricardo Buryaile, ni del grueso de Juntos por el Cambio (participaron sólo tres diputadas de ese espacio), el diputado Eduardo Toniolli definió la actitud del interbloque más grande de la oposición como un "boicot", y señaló que insistirán con la aprobación de la norma antes de la finalización del año legislativo.

De esta manera, se retomó ayer el debate por una ley de humedales, que no funcionó a pleno por la ausencia de la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio, asistiendo únicamente las radicales Dayana Tavela, Soledad Carrizo y Dolores Martínez. Los legisladores opositores habían anunciado que no concurrirían al plenario por considerar que se trató de “una convocatoria no reglamentaria”.

A la reunión se invitó a representantes de provincias del norte para que manifiesten sus posturas, pero sólo asistió ministra de Medio Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien dijo sentir “tristeza y decepción” porque al no haber plenario formal no se podría avanzar con un dictamen este jueves. “No hay hippies con Osde y ecocidas asesinos, creo en las terceras posiciones”, dijo Vilar. Pero fue contundente al analizar la auseica de Cambiemos: "Eso implica que estaremos otro año más sin la necesaria ley de humedales", lamentó.

Por su parte el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti -quien formó parte de una comitiva de mandatarios de la costa del Paraná santafesina que apoyan la sanción de una regulación de esos ecosistemas, y de la que estuvo ausente el rosarino Javkin- recordó que “en nuestras costas viven más de dos de millones de personas” y reclamó: “No nos sigan boludeando, no nos pueden tomar de rehenes a los más de dos millones de santafesinos”.Participaron además intendentes cordobeses y de la provincia de Santa Fe, como Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez, Martín Gherardi de Pueblo Esther, y el presidente de la comuna de Fighiera, Rodolfo Stangoni.

“Nosotros vamos a volver a nuestros pueblos y vamos a poder mirar a la gente de frente. Queremos que esto se termine, no queremos seguir apagando incendios, que no se encienda más el fuego, no se trata solo de tener un Estado de presente, también debe haber leyes”, continuó.

Y agregó: “¿Por qué le temen a una ley de humedales?, que le expliquen a la gente de Santa Fe, que expliquen que no hay otros intereses que esconden para que no haya ley. Nosotros tenemos el mandato de los territorios, ¿cómo podemos dar la cara a nuestra gente si no venimos?” Por otro lado, aclaró que el debate no es una cuestión de “política partidaria, sino de salud y ambientales”. “No es en contra de la producción, que es lo que necesitamos para salir adelante, pero sí que sea sustentable, y para eso debe haber un marco regulatorio e inversión. Pero a algunos les resulta mucho más sencillo que siga así”, señaló.

Y concluyó: “A los que dejaron las sillas vacías, vayan a ver cuando nos tapan nuestras ciudades de humo, es invivible, deberían explicar por qué no sacan una ley de humedales”.

P or su parte el diputado Toniolli definió la actitud del interbloque más grande de la oposición como un "boicot". "Pasaron 6 semanas desde la suspensión del plenario de comisiones que debía hacerse para avanzar con la Ley de Humedales, a pedido de un grupo de gobernadores que quería intervenir en el debate. Nos tomamos ese tiempo para convocarlos, para intentar que participen, se logró el compromiso para que algunas de esas provincias envíen funcionarios, se le puso fecha a la reunión, y se convocó también a intendentes del sur de la provincia de Santa Fe, de ciudades afectadas por las quemas” explicó el Toniolli y señaló: “Cuando estaba todo listo, Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y -lamentablemente- todo Juntos por el Cambio detrás, decidieron boicotear una de las últimas oportunidades que teníamos para dictaminar en el año con vistas a tener media sanción".

Para Toniolli, la demora en la aprobación de la ley se debe a que “algunas corporaciones lograron instalar una falsa contradicción entre producción y cuidado del ambiente”. Sin embargo, para el legislador “la verdadera contradicción está entre el efectivo control del territorio por parte del Estado, o el descontrol que hoy tenemos y que habilita a que quienes delinquen -por ejemplo quemando sin permiso- puedan hacerlo sin que nadie los frene y sin sufrir ninguna represalia".

“La Ley de Humedales precisamente permitiría dotar a los estados de herramientas como un inventario, un ordenamiento territorial, recursos y mecanismos de monitoreo, para controlar el territorio y hacer cumplir normas existentes pero muchas veces ignoradas cómo la Ley General de Ambiente o la Ley de Quemas" puntualizó el diputado santafesino.