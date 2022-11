El ex presidente de Bolivia Evo Morales está en Santa Fe, invitado por el diputado Leandro Busatto para participar de la quinta edición de la Feria del Libro Nacional y Popular, que comienza ayer y y cerrará el domingo. En una conferencia de prensa, elogió a Néstor y Cristina Kirchner, y se mostró esperanzado hacia el futuro tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil. “Para nosotros es un orgullo recibirlo en la ciudad, estamos muy honrados con su presencia en Santa Fe y en la Feria”, afirmó el legislador. “Estoy muy contento de estar aquí, gracias a la invitación del hermano Leandro Busatto. Estuve hablando mucho con él sobre la provincia, sobre el biodiesel por ejemplo. Hoy tenemos un problema muy serio, importamos diesel, gasolina, y tenemos mucho interés en conocer sobre el tema. Esta es una provincia muy reconocida por sus exportaciones, por la agricultura, por la ganadería, así que estamos tratando de llevarnos lo mejor de esta experiencia en nuestro país hermano”, expresó Evo.

Sobre el reciente triunfo de Lula da Silva en Brasil, quien logró imponerse en el balotaje ante Jair Bolsonaro, sostuvo que aún no se comunicó con Lula, pero que sin dudas representa una esperanza hacia el futuro. “No quise molestar al hermano Lula, pero me comuniqué con su personal de campaña. Cuando yo fui candidato Lula me ayudó mucho, luego cuando fui presidente Néstor Kirchner también. Me ayudaron mucho ellos, Hugo Chávez, Cristina, Fidel Castro. Lo que vemos es una rebelión democrática de los pueblos contra la dominación extranjera”, agregó.

“Por historia y por vivencias, somos antiimperialistas”, remarcó, y opinó que “cuando Estados Unidos pierde influencia, empieza a ejercer la violencia”. “En su momento Obama, Trump, con algunos ex presidentes de Argentina, de Brasil, Chile, armaron el grupo de Lima, para derrotar este tipo de movimientos en América Latina”, insistió.

Luego hizo un breve repaso por la historia de su país, para enmarcar lo que él denomina una decisión “clave” en sus gestiones: la nacionalización de los recursos naturales: “Bolivia se funda en 1825. Recién en 1937 se nacionalizaron los recursos naturales. Duró dos años: hubo un golpe de Estado. Hasta 1969 fueron 30 años más de saqueo. Otros dos años: y en 1971 otra dictadura y siguió el saqueo”, rememoró.

“Cuando llegamos nosotros, en 2005, nuestro país tenía 180 años. Y siempre se habían saqueado los recursos. En ese momento el PIB era de 9.000 millones de dólares. En 2006 nacionalizamos los recursos naturales. Las empresas petroleras nos decían que no iban a invertir. No nos importó: les dijimos que si querían operar en el país, era el 82% para el país y 18% para ellos”, explicó.

Allí recordó una actitud del ex presidente argentino, Néstor Kirchner: “En ese momento me llamó para que convocara a la prensa. Me dijo que lo ponga en altavoz. Y me dijo delante de todos: «Evo, si las empresas no quieren invertir, nosotros vamos a invertir en Bolivia”». Y ahí sí decidieron invertir, pero bajo nuestras condiciones. Por eso guardo un gran recuerdo de Néstor”.

Luego, precisó: “En 2005 teníamos 9.000 millones de dólares del PIB. En 2019, momento del golpe de Estado, llegamos a 42 mil millones de dólares. En 2005 la inversión era de 600 millones de dólares. En 2019 teníamos programados más de 8000 millones de dólares. Sentamos la soberanía económica de nuestro país con la nacionalización de recursos naturales”.

Por último, se refirió a la industria del litio, y cómo decidieron llevarla adelante: “En mi experiencia como presidente experimenté algunas negociaciones que no me gustaron. En 2010 me invitó Corea del Sur. Me llevaron a ver una planta de la industria del litio. Pregunté cuánto costaba y me dijeron 300 millones de dólares. En ese momento teníamos de reserva 1700 millones de dólares. Entonces me pregunté ¿si tenemos esa reserva, cómo no vamos a tener 300 millones para una planta? Pero Corea del Sur no quería eso: quería nuestra materia prima. Los países industrializados sólo nos quieren a los latinoamericanos para que les demos materia prima”.

“Con el vicepresidente García Linera empezamos a desarrollar esa industria. Entre ellas la del cloruro de potasio, y otra de carbonato de litio, que procesa mil toneladas al año. El golpe de Estado fue porque el neoliberalismo no acepta otro programa económico que no sea el de ellos. Fuimos el país que más creció en esos 13 años. Cuando fue el golpe de Estado, esa industria había crecido hasta tener más de 15.000 millones de dólares”, detalló.

Sobre el final, recordó una anécdota con el ex presidente Mauricio Macri: “Una vez me preguntó cómo hacíamos para crecer 5 puntos en un año. Mi respuesta fue simple: hay que nacionalizar los recursos naturales. Y no le gustó”.

Además de Evo Morales, estarán el fundador del Grupo Puebla, Marco Enriquez Ominami, Alejandro Dolina (con su histórico programa “La venganza será terrible”), El Choque Urbano y Dady Brieva. También estarán presentes, entre otros, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y el interventor de la AFI, Agustín Rossi. Habrá presentaciones de libros, intervenciones artísticas y shows musicales. La información completa de la Feria está disponible en las redes de No Me Olvides Cultura.

La quinta edición de la Feria del Libro Nacional y Popular es organizada por el diputado Leandro Busatto y No Me Olvides Cultura, e invitan a la misma Poder Mutual, el concejal Federico Fulini, Festram y Lotería de Santa Fe.