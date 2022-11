#Festivalipsis La Expo Cannabis 2022 cultiva la cultura cannábica a través de distintos enfoques, como sus aspectos medicinales, industriales y de uso adulto, con más de 80 talleres, conferencias y consultorios legales, veterinarios, científicos, culinarios y cosméticos y hasta venta de semillas, reguladas por el Instituto Nacional de la Semilla (4, 5 y 6/11, La Rural).

#HacelaSimple Canciones para salvar momentos. Skay Beilinson agita la musa industrial ricotera con Yo soy la máquina, mientras que Babeblade eriza pieles con el simple Fuego. También salieron nuevas canciones de Nina Suárez, hija de Rosario Bléfari (Batalla naval); de Ramiro Abrevaya (Fake, con feat del periodista Reynaldo Sietecase), de El Soldado (Haiku blues), de los rosarinos Camperas (Una casa), de Robot Zonda (De sol a sol), de Micaela Basadoni (Aventura) y de Detroit DTT (Dualidad).

#CualquieraPuedeGooglear Clic y ronda de free: la FMS Argentina tendrá fecha cordobesa el 6/11 en Plaza de la Música, con el líder Papo y sus perseguidores Larrix, Klan, Mecha y Stuart. Clic enfiestado: la Fiesta BPM meterá feria y mini-sets de Penny Peligro, The Puñeters, Amplilabial, Anita Konfundida, Excursionistas y otrxs, el 5/11 con entrada libre en Strummer. Clic de solo lectura: la Feria del Libro Feminista FILFEM contará con presencias de Georgina Orellano, Susy Shock, Flor Sichel y Colectiva Las Clito, entre otras, el 6/11 en C Complejo Art Media, con entrada libre. Clic en un cumple: La Naranja celebra sus 30 años con toque el 5/11 en The Roxy.

#DeCatálogo Lit Killah corona un año en el que soltó una decena de simples con la aparición de su segundo disco, SnipeZ, doce aventuras con cameos como L-Gante, Los Palmeras, De La Ghetto, Snow Tha Product y Rei, entre otrxs. También hay lanzamientos de El Viento (En silencio, nueve canciones de impronta bohemia, ácida y tanguera; de los mismos creadores de Pequeña Orquesta Reincidentes); de la rapera cordobesa Flakush (Buen trip, su EP debut, gestado en el seno del colectivo La Yesera), de Los Bilis (Con amor, narcótica y osada experiencia de punk electrónico, emocional y libre de toda viola) y de Otro Mambo (Ni cuervos ni palomas, álbum de nueve canciones con espíritu de mantra folk, profético y rural).

#Pantallazos El Festival Internacional de Cortos de Animación Cartón tendrá 192 películas breves en competencia, además de charlas y presentaciones (6 al 12/11, presencial en La Tribu Mostra Bar y virtual en OctubreTV). Y para calmar la manija mundialista, debutan Beckham: salva a nuestro equipo, docuserie con el histórico pateador de la selección inglesa David Beckham al frente de un equipo infantil (9/11, Disney+) y Robo mundial, comedia ucrónica argentina con Joaquín Furriel y cameos de Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri y el Pollo Vignolo, sobre un intento de chorearse la Copa del Mundo (9/11, Star+).







