El multipremiado artista rosarino Franco Luciani, reconocido como uno de los más destacados instrumentistas de la música popular, celebra sus veinte años de trayectoria musical con la armónica; instrumento por el que es considerado uno de los mejores armonicistas del mundo y el más destacado del país. El próximo martes, a las 20.30, lo hará con un recital en la sala Lavardén, con entrada gratuita disponible desde unos días antes a través de la web de la sala. Estará acompañado por Leonardo Andersen (guitarra), Pablo Motta (contrabajo), Bruno Resino (percusión) y artistas invitados.

El repertorio elegido por el artista para estas presentaciones abordará temas de algunos de los diez álbumes que realizó a lo largo de su carrera como solista, así como temas de grabaciones en las que ha participado convocado como Invitado especial en un amplio abanico de artistas de distintos orígenes y géneros (más de ciento treinta participaciones). Algunos de estos colegas con los que Franco se ha cruzado a lo largo de su camino musical, serán parte de la fiesta, en la que también estrenará nuevo material. El hilo conductor irá desde el tango y el folklore hacia otras músicas, con versiones y composiciones propias.

Franco Luciani ha sido recientemente nominado a los Latin Grammy 2022 por el disco Milonguero, del Pablo Motta Ensamble con Franco Luciani.

“Veinte años es un número redondo y significativo. Si bien mi trayectoria musical arrancó mucho antes, son veinte años con la armónica, que han sido como un largo viaje para mí. Sé que tengo mucho por delante aún, seguramente más de lo vívido. Es un camino de muchos paisajes recorridos, no sólo en lo geográfico -que me ha llevado por destinos que tal vez ni hubiera podido imaginar-, si no también respecto a los paisajes sonoros", expresó Luciani sobre la celebración. Y describió esos paisajes desde su "columna vertebral de la Música Popular Argentina (el Tango y el Folklore) hacia una gran diversidad de géneros como el jazz, el rock, la música académica, clásica y contemporánea, los folklores del mundo". Luciani tocó como solista y también acompañó a los grandes, en muchos casos, los forjadores de cada uno de estos géneros.

Para Luciani, la armónica fue en su trayectoria la conexión entre distintos paisajes y territorios. "Más tarde llegué a crear mis propias canciones y también cantar con mi voz. El camino continúa, pero veinte años son un trecho recorrido como para revisar el pasado y proyectar el futuro. Principalmente, para celebrarlo”, expresó.