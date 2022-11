Tras seis meses de paro, marchas y movilizaciones desde los diferentes sectores y gremios de la Salud Pública de Catamarca el próximo miércoles podría haber un acuerdo salarial con el Gobierno. El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, hablaron sobre la situación actual presupuestaria, los incrementos salariales que ya se dieron, y la necesidad de mantener un diálogo “maduro” con los gremios.

“Venimos invirtiendo mucho. No se pueden dar más aumentos. Tenemos que apostar al diálogo y para eso hay una reunión hoy", dijo Jalil a la prensa en horas de la mañana. Agregó además que: “En salud se da lo mismo que en educación. La inversión es muy importante, pero no se lee en los resultados y creo que lo tenemos que rediscutir como lo estamos haciendo hoy en las escuelas”.

El gobernador se refirió a los incrementos que se han dado al sector: “En algunos ítems hemos aumentado un 88 por ciento. Son unos de los mejores sueldos del norte. Siempre digo que los recursos son uno solo. Porque si uno aumenta en un lado tiene que dejar de hacer viviendas, por ejemplo. El salario real ha caído para todos, no solamente para los médicos. Es un fenómeno mundial”, resaltó.

“Se está discutiendo el salario de la guardia. En Buenos a Aires están pagando 500 pesos y acá está a más de 1680 pesos la guardia. La solución es el diálogo donde todos los gremios deben juntarse a dialogar en un consejo de salario. En Salud y en Seguridad es donde más empleados pusimos en planta permanente, estamos agradecidos, pero hay un límite. No nos podemos exceder porque el presupuesto es único”, reiteró.

Al respecto, el ministro Miranda, explicó que la provincia destina mil millones de pesos a la salud, 400 mil millones al pago de las guardias y mil millones de pesos más al pago de órdenes de OSEP. “Los médicos tienen una dedicación de 4 horas por día. Ustedes no pesarán que es el único trabajo que tienen. Cuando no son reconocidos trabajan en el sector público y recurren a la guardia. Pero cuando son reconocidos terminan en el hospital y atienden en su consultorio. Hay una inversión en OSEP similar a lo que se paga a los trabajadores del sector público y la plata sale de un solo lado. Hemos estado dialogando por separado, pero ahora tenemos que hacerlo con todos juntos. No sectorizando. Tienen que tener madurez y sentarse todos como intersindical como se hace en educación”, dijo.

Reunión

La reunión con ATE, ATE Salud y Autoconvocados con el Ministro de Gobierno, se realizó en horas de la tarde. El gremio Aprosca, que estaba invitado, se retiró porque dijo no sabía que se había invitado a todos ni que se quería conformar una multisectorial.

Respecto del tema salarial, desde el sector gremial señalaron que tanto los contadores de Autoconvocados y ATE confirmaron que se están acercando los montos respecto del pedido de aumento que pretenden los gremios. Además, se avanzó para que los aumentos no estén ajustados al presentismo y en mejoras en la situación de los precarizados, que son quienes limpian Hospitales del interior y trabajan con becas municipales.

Por Autoconvocados, José Traverso aseguró que “la reunión fue positiva” y destacó: “participaron los compañeros autoconvocados de la Maternidad y Hospital de Niños. Estamos acercando propuestas y contrapropuestas y tendremos una nueva reunión el día miércoles para trabajar sobre eso y buscar un acuerdo”.

Sobre otro de los temas que dialogaron, expresó: “hemos avanzado bastante con el tema de los precarizados. Tenemos gente que está limpiando los hospitales que cobran muy poco, son becados y otros becados municipales en el interior, en eso se está avanzando y hay casi un visto bueno del gobierno, faltaría materializarlo”.

Por su parte, el secretario de ATE, Ricardo Arévalo, afirmó que “hay una predisposición de nuestra parte como del Gobierno para llegar a un acuerdo, a una solución. Para eso estamos trabajando en una mesa con todos los compañeros haciendo las propuestas y escuchando también de qué manera se puede llegar a mejorar los números en el balance general de todo lo que se viene peticionado”.

En la reunión programada para el próximo miércoles, además de los gremios presentes, se espera la presencia de ATSA.