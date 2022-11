Los exámenes médicos arrojaron un veredicto que, no por esperado, no deja de ser doloroso. Giovani Lo Celso, uno de los titulares indiscutidos de la Selección Argentina, no podrá jugar el Mundial de Qatar. Los médicos de Villarreal, el equipo español en el que se desempeña el volante rosarino, ratificaron que lo que en un principio parecía un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha terminó siendo un desprendimiento en la zona de la inserción del músculo, lo que demandará un tratamiento de seis a ocho semanas que impedirá la participación de Lo Celso en la inminente Copa del Mundo.

El grupo de médicos de Villarreal y el Tottenham de Inglaterra, el club dueño del pase del jugador, recomiendan un intervención quirúrgica para acelerar los tiempos de recuperación. Hasta ahora, Lo Celso venía negándose a ella con la esperanza de que un tratamiento rápido aumentara sus chances de estar en el plantel. Pero Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya descartaron al volante rosarino, porque de realizarse dicho tratamiento se perdería los primeros partidos de la Copa del Mundo. En declaraciones periodísticas realizadas la semana pasada, Scaloni afirmó que no irá al Mundial ningún jugador que no esté en condiciones de participar de al menos del 90 por ciento de los partidos.

Que Scaloni haya calificado a Lo Celso como "futbolísticamente irreemplazable" da la pauta de la importancia que tenía para el equipo argentino que debutará el martes 22 a las 7 de la mañana (hora de nuestro país) ante Arabia Saudita en el estadio Lusail de Doha, la capital de Qatar. Ahora deberá encontrarle reemplazo. Y en la lista preliminar de 32 futbolistas que el cuerpo técnico anunció a última hora del domingo, hay cuatro principales candidatos que podrían ocupar la posición de Lo Celso.

Alejandro "Papu" Gómez, hasta ahora una opción de recambio, podría competir mano a mano con Alexis Mac Allister por un lugar en el partido estreno. El volante del Sevilla no ha podido afirmarse en la titularidad desde que Jorge Sampoli se hizo cargo de la dirección técnica del equipo español, en tanto que el mediocampista del Brighton ganó mucho terreno en la consideración de Scaloni durante el último año y su gran presente en la Premier League podría impulsarlo ante la ausencia de Lo Celso.

Otra opción que no puede descartarse la de Enzo Fernández, quien ha entrado muy bien al Benfica y parece haberse adaptado a la exigencia de la Superliga portuguesa y de la Champions League. El exvolante de River apenas registra dos partidos con la camiseta de la Selección Argentina; debutó en la última gira por Estados Unidos, donde ingresó en los segundos tiempos ante Honduras y Jamaica.

El tucumano Exequiel Palacios también podría ingresar en esa lista de postulantes, pero perdió un poco de terreno en el último tiempo a partir de sus lesiones. El futbolista del Bayer Leverkusen casi seguro integrará la lista definitiva de 26, pero en lo que va de la temporada no jugó nunca un partido completo y el último fin de semana volvió a sumar minutos en la Bundesliga tras casi dos meses de inactividad.