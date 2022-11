Cines

AMENAZA EXPLOSIVA

Con Jo Woo-jin y Lee Jae-in. Dir: Kim Chang-ju. SAM 13 años.

Showcase. Cas: 21.50 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 17.40, 19.30, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs.

BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES

Con Daniel Giménez Cacho y Griselda Siciliani. Dir: Alejandro González Iñárritu. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 16.00hs.

Hoyts: Cas: 18.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 16.20, 21.45 hs.

BLACK ADAM

Con Dwayne Johnson y Sarah Shahi. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 14.30, 22.40* hs. 2D Cas: 14.00, 15.00, 15.45, 18.00, 19.30*, 20.30*, 23.10 hs. 2D Sub: 22.15 hs. (*Cancelada hoy)

Hoyts: DBOX Cas: 17.25, 20.10, 22.55 hs. 2D Cas: 12.50, 15.40, 16.10, 18.30, 21.30, 22.00 hs. 2D Sub: 13.20, 19.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.00, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 13.30*, 14.20, 16.15, 17.05, 19.10, 19.55, 21.55, 22.35 hs. Sub: 14.00 16.40, 19.35, 22.15 hs. (*Solo sáb y dom)

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30 hs

Hoyts: Cas: 13.00, 15.30, 18.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 17.00 hs.

EL ASCENSOR DEL DIABLO

Con Yu Duong y Thi Kieu Trinh Nguyen. Dir: Peter Mourougaya. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.15, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 14.00, 16.15, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 20.05 hs. Sub: 22.05 hs.

EL SUPLENTE

Con Juan Minujín y Bárbara Lennie. Dir. Diego Lerman. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.25, 19.15 hs.

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

Con Jamie Lee Curtis y Andi Matichak. Dir: David Gordon Green. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 20.10 hs. Sub: 22.30 hs.

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Con Isabelle Fuhrman y Julia Stiles. Dir: William Brent Bell. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 16.55, 21.40 hs.

LA LUZ DEL DIABLO

Con Jacqueline Byers y Colin Salmon. Dir. Daniel Stamm.

Cinépolis: Cas: 20.50, 23.00* hs. (*Cancelada hoy)

Hoyts: Cas: 15.10, 17.30, 19.40, 21.50; tras sáb, 00.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.40 hs

Showcase: Cas: 15.55, 18.10, 20.30, 22.40 hs.

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

Con Jason Isaacs , Lesley Manville. Dir: Anthony Fabian. ATP

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.30 hs

Showcase: Sub: 19.20 hs.

LILO, LILO COCODRILO

Animación: Con Javier Bardem, Constance Wu. Dir: Will Speck , Josh Gordon. ATP.

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.15, 18.30 hs

Hoyts: Cas: 12.20, 14.50, 17.20, 19.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.40, 19.10 hs

Showcase: Cas: 12.15*, 14.40, 17.15, 17.40, 19.45 hs. (*Solo sáb y dom)

LITTLE JOE, EL NEGOCIO DE LA FELICIDAD

Con Emily Beecham y Kerry Fox. Dir: Jessica Hausner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.20 hs.

ONE PIECE FILM RED

Con Shuuichi Ikeda, Mayumi Tanaka. Dir: Goro Taniguchi.

Cinépolis: 4D Cas: 17.30* hs. 4D Sub: 20.00** hs. 2D Cas: 14.00, 16.30, 19.00 hs. 2D Sub: 21.30 hs. (*Cambia hoy a las 16 hs) (**Cancelada hoy)

Hoyts. XD DBOX Sub: 13.50, 16.30, 19.20, 22.00; tras sáb, a las 00.30 hs. 2D Cas: 14.40, 17.15, 22.30 hs. 2D Sub: 19.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs. Sub: 19.50, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 14.30, 16.50, 17.10 hs.

PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE (PRE-ESTRENO)

Con Daniel Kaluuya y Letitia Wright. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Solo hoy: Sub: 20.20 hs.

Cinépolis: Solo hoy: 4D Cas: 18.30 hs. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 22.30 hs. 2D Cas: 19.00 hs.

Hoyts: Solo hoy: XD 3D DBOX Cas: 23.00 hs. XD 3D DBOX Sub: 19.30 hs. 3D DBOX Cas: 21.30 hs. 3D DBOX Sub: 18.00 hs. 3D Cas: 18.3, 18.45, 22.00 hs. 3D Sub: 22.15 hs. 2D Cas: 19.00, 19.15, 22.45 hs. 2D Sub: 22.30 hs.

Showcase: Solo hoy: 3D Cas: 19.10, 22.30 hs. 3D Sub: 19.30, 22.50 hs. 2D Cas: 18.10, 19.00, 21.30, 22.20 hs. 2D Sub: 18.00, 18.30, 19.20, 21.20, 21.50, 22.40 hs.

PASAJE AL PARAÍSO

Con Julia Roberts y George Clooney. Dir: Ol Parker. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.00, 19.00 hs.

SONRÍE

Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 20.10, 22.40 hs

Hoyts: DBOX Cas: 14.55 hs. 2D Cas: 20.25, 23.00 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.45, 19.25, 22.00 hs. Sub: 22.20 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.10, 18.10 hs

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs

Showcase: Cas: *13.40, 15.50, 18.00 hs. (*Solo sáb y dom)

UN CRIMEN ARGENTINO

Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 16.30, 21.35 hs.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Budapest. Trío de jazz, funk y rock, que cuenta con más de diez años de trayectoria. Hoy, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario con un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 26, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Imaginería. Proyecto que une a los compositores Martín Neri (Rosario), Rodrigo Carazo (Tierra del Fuego) y Lucas Heredia (Córdoba). Mañana, a las 21 hs.

The Rock And Rule Swing Orchestra. La orquesta despliega una puesta de nivel internacional con un repertorio basado en el estilo “neo swing”. Vie 11, a las 21 hs.

La Cofradía Del Santo Reproche. La banda tributo a Joaquín Sabina presenta “Incluso en estos tiempos”. Sáb 12, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Killer Burritos. Coki Debernadi se presenta junto a su banda en compañía de los españoles Derby Motoreta´s Burrito Kachimba. Hoy, a las 20 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Mi amigo invencible. El sexteto inicia el último tramo 2022 de su "Gira de Oro". Jue 25, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Agarrate Catalina. Una de las murgas más premiadas y reconocidas de los últimos años del carnaval uruguayo presenta La Involución de las Especies. Hoy, a las 21 hs

Sergio Dalma. El artista español celebra sus 30 años de carrera y presenta su nuevo álbum Alegría. Sáb 12, a las 20 hs

Música para Volar. Presenta Cerati Sinfónico a la carta + Extras. Dom 13, a las 20 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

NEXT. La banda tributo oficial de INXS cumple 9 años y homenajea a la banda australiana repasando todos los éxitos. Vie 11, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Roque Narvaja. El destacado músico presenta su último trabajo. Vie 18, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Farolitos. La banda que se forjó en el oeste de Rosario vuelve a los escenarios de la ciudad. Sáb 12, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Kabusacki - Sevilla - Pietrafesa - Samalea. Los cuatro artistas se reúnen para dar forma a esta original propuesta. Mañana, a las 21 hs.

Teatro

ASTENGO

Mitre 754.

Les Luthiers presenta su nueva obra Más tropiezos de Mastropiero. Vie 18 y sáb 19, a las 21 hs. Dom 20, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Be, una fantasía urbana. En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Vie 18, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Proyecto vestuarios. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Vestuario de Mujeres: Vie 4 y sáb 12, 19 y 26, a las 21.30 hs. Vestuario de Hombres: Sáb 5 y vie 11, 18 y 25, a las 21.30 hs.

Jazz Dance Night. Show coreográfico de alumnos de danza jazz. Dom 13, a las 20 hs. Dom 4 y 18 de dic, a las 20 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

El fulgor, destello de algún querer. Obra escrita por Rody Bertol y dirigida por Sofía Dibidino. Sáb 12, a las 20.30 hs

DEL RAYO

Salta 2991.

Luz quebrada. Teatro de testimonio sobre el sufrimiento de las mujeres de la guerra y posguerra española. . Mañana y vie 11, a las 21 hs.

Trastorno. Versión libre sobre la obra "El pasado" de Florencio Sánchez. Dir: Hugo Cardozo. Vie 18 y sáb 19, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Radojka. Con Patricia Palmer y Cecilia Dopazo. Dir: Diego Rinaldi. Vie 11, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La muerte del deseo. Unipersonal. Obra de teatro físico y danza. Vie 11 y 18, a las 21 hs

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085

Natalia Carulias presenta su nuevo unipersonal de stand up. Sáb 26, a las 21 hs

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Celular, hasta el último pulso. Intensa, provocativa, real. Con Milton Bloise, Cristhian Ledesma. Dramaturgia: Pablo Albarello. Vie 11, a las 21.hs