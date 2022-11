Para condimentar lo que sucederá este miércoles y el fin de semana en Costanera Sur, el Primavera Sound organizó varios sideshows a lo largo de la semana, y en distintas salas de Buenos Aires. Si bien algo parecido hizo Lollapalooza, en este caso la diferencia radica en el fino trabajo curatorial, característica que distinguió al festival español de otros eventos masivos. En su primer desembarco porteño, el encuentro de origen barcelonés trajo consigo, amén de su idiosincrasia, algunas de sus actividades paralelas. Tras el acto inaugural de mediados de octubre, llamado “Road to Primavera” y en el que Jack White hizo historia con toda una apología al rock, entre el pasado lunes y este viernes estará sucediendo “Primavera en la ciudad”. Se trata de una propuesta que redime a los artistas de última generación, y que en algunos casos pone a dialogar a los argentinos con los foráneos.



Al mismo tiempo que el colectivo de música urbana Rip Gang (entre sus integrantes está Dillom, devenido revelación 2022) ponía a vibrar al Teatro Vorterix, en C Complejo Art Media las performances de El Príncipe Idiota, Shaman Herrera y La Valenti, entre otros, daban cuenta de la pluralidad de la escena musical argentina. Mientras eso sucedía, en Niceto Club, otra de las sedes de “Primavera en la ciudad”, actuaba la figura internacional de la jornada: Helado Negro. Lo hizo luego de las presentaciones de Kaleema, BB Asul y Dopple Gangs, laboratorio sonoro de Simón Poxyran (ex frontman del grupo Perras on the Beach). El músico mendocino, a manera de preludio del show texturado de su par estadounidense, protagonizó un recital en el que tiñó de psicodelia ese repertorio solista parido en la baja fidelidad de su estudio casero. Mixturado con un presente que mira hacia la experimentación y la electrónica.

Aparte de revisitar su último single, “Metamorfosis”, y de presentar “Sci- fi”, ambos partícipes de su inminente álbum, el recital sirvió para que Simón se reencontrara con su nueva formación: Cajú en sintetizadores y el uruguayo Paul Higgs en guitarra. Si bien parecía que le había dejado el escenario bien servido a Helado Negro, hubo que esperar un rato para comprobarlo. El músico y productor estadounidense, de origen ecuatoriano, estuvo una sola vez en la capital argentina, en 2015, cuando se presentó en el mismo lugar. Aunque en un formato unipersonal que contó con la complicidad de bailarinas disfrazadas de felpo marciano. Sin embargo, en esta ocasión estuvo acompañado por un baterista y otro músico que se desdobló en guitarrista y bajista. También vino de la mano de su nuevo álbum, Fat In (2021), en el que su impronta onírica tomaba prestado del ritmo de la música negra estadounidense.

Justo su lista de temas arrancó con el que abre ese repertorio, “Wake Up Tomorrow”, secundado por otros dos de ese material: “Purple Tones” y “Gemini and Leo”. En “There Must Be a Song Like You”, Roberto Carlos Lange (el nombre detrás del álter ego) había pasado por el teclado, la guitarra y ya estaba con micrófono en mano bailando. Lo que hechizó al público, y le permitió llevarlo a estados instrospectivos y otros más lumínicos. Pero sin perder la esencia de esas canciones paradisíacas bilingües, al igual que esa pasión por la cadencia que forma parte de su raigambre. Con poco, hizo mucho. Superando lejos su debut local. Esto habla muy bien de un artista que a sus 42 años no para de trabajar en su reinvención. Aunque sin desatender su pasado en el folk experimental, para lo que invocó “País nublado” y “Ya no estoy aquí”. Coronando así un show impecable.

Después de ese inicio descontracturado, “Primavera en la ciudad” tiene programados 18 sideshows más. Destacan el de la blusera japonesa Mitski este jueves en Vorterix, tan esperada su visita que se agotó. En la misma sala estará este viernes la banda emblema del indie español Los Planetas, escoltados por su par platense 107 Faunos. El gran plenipotenciario argentino del género, Santiago Motorizado, también se sumó a esta fiesta de la música representativa de la minoría de masas. Eso sucedió el martes en C Complejo Art Media. En la sala de la Chacarita estarán el jueves Damas Gratis y L-Gante. La trapera boliviana Vaccix y su colega iraní - holandesa Devdaliza agotaron la función del miércoles en Niceto Club. En el mismo lugar, pero al día siguiente, dos iconos españolas se subirán al escenario: Christina Rosenvinge y Amaia, ganadora de Operación triunfo en 2018 y revolucionaria del reality.

Una de las fechas especiales del “Primavera en la ciudad” sucederá el viernes en Niceto Club. Estará curada por Juana Molina, y reunirá a Lucy Patané, la cordobesa Candelaria Zamar, la baterista Carolina Zelashi y Galindez. El único show que acontecerá en Groove será este jueves, y tendrá a una de las bestias de la música urbana española: Soto Asa, junto a la deidad sevillana de esa escena, Juicy Bae. Otro sideshow a tener en cuenta, quizá por su cualidad rockera, es el que recibirá Camping el jueves. Y es que junta a Carca con los españoles Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. La terna la cierra la psicodelia de los chilenos Föllakzoid. Por supuesto que también habrá electrónica en toda esta semana de agitaciones, y además de manufactura africana. Todo esto por cortesía del colectivo ugandés Nyege Nyege, que se activará este jueves el dancefloor de Underclub.

Björk (Imagen: AFP)

El miércoles la Usina del Arte se tornará en una pista de baile a cielo abierto, en tanto que el viernes será vitrina del indie local. Alrededor de 100 artistas serán parte del “Primavera en la ciudad”, cuyas as entradas se podrán adquirir por evento. Mientras todos estos sideshows sacuden a Buenos Aires, Björk comandará este miércoles una fecha femenina y feminista en Costanera Sur. La artista que puso a Islandia en el mapa de la cultura pop regresa a la capital argentina con nuevo álbum: Fossora, lanzado este año, creado en cuarentena y que redime el carácter disruptivo de su autora al debatirse entre un pop reflexivo y la electrónica. También prometió que hará versiones orquestales de sus clásicso. La grilla la completan la chilena Javiera Mena, la mexicana Julieta Venegas y la argentina Feli Colina, quien abrirá los shows a las 17:15 en Costanera Sur, sede del Primavera Sound este sábado y domingo.