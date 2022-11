Desde Santa Fe

El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver dijo ayer que el secretario de Justicia Gabriel Somaglia debería renunciar a su cargo. “Es el mayor responsable” de que el gobierno decidiera proponer a la Legislatura la designación de 36 jueces comunitarios seleccionados “en un concurso que es un escándalo”. Insistió en pedir que retiren los 36 pliegos y reveló que 19 postulantes tienen militancia política. “Yo no invalido que sean militantes, lo que sí discutimos es si tuvieron algún favoritismo para ser elegidos, a pesar de sus malos exámenes”.

Palo Oliver negó que sus críticas al proceso de selección de los 36 jueces comunitarios obedezcan a “pujas políticas”, como dijo Somaglia. “Generalmente, los que lesionan la actividad política, terminan haciendo antipolítica”, ironizó. “La verdad es que en cualquier país normal y serio, con democracias que respeten sus instituciones, Somaglia no sería secretario de Justicia”. Y le recordó un supuesto intento de “beneficiar” al ex ministro Marcelo Sain y la decisión de Perotti que “lo corrió del concurso para designar el fiscal general y los fiscales regionales del MPA, que también es grave”. “La verdad que el concurso es un escándalo y el mayor responsable es él, como secretario de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura”.

-¿Debería dejarse sin efecto? –le preguntó un periodista de LT8.

-Nosotros entendemos que el gobernador debería retirar los pliegos. Se lo pedimos junto con los diputados Carlos del Frade, Rubén Giustiniani, Dámaris Pacchiotti y Agustina Donnet. En este concurso se incumplió con el decreto 593 de 2014 (del ex gobernador Antonio Bonfatti) y su modificatoria, el decreto 268 de 2019 (del ex gobernador Miguel Lifschitrz). Somaglia dijo que el decreto 593 no está vigente. Esto ya es el absurdo total porque tenemos un secretario de Justicia que desconoce la normativa vigente o bien miente en forma deliberada para generar confusión en la opinión pública.

Cuando le pidieron “ejemplos” de “favoritismo”, Palo Oliver mencionó tres:

*Andrea Zurbrigen: propuesta como jueza comunitaria de Recreo. “También es militante del PJ. Es la esposa de Francisco Dallo, el subsecretario de Registros de Personas Humanas y Jurídicas, que dependen de Somaglia. Su marido concursó, sacó 100 puntos, que es bastante poco común y después desapareció de los listados. Supongo yo que era porque terminaron eligiendo a su esposa que no tuvo el mismo desempeño en el concurso”, dijo Palo Oliver.

*Martín Ceschi: nominado como juez comunitario de La Criolla. “Militante reconocido del Partido Justicialista y sobrino del ingeniero (Oscar) Ceschi, administrador de Vialidad Provincial. Se matriculó como abogado en 2019. Sacó apenas 60 puntos, que es el mínimo para pasar a las otras instancias. Y terminó primero, obviamente salteando unos cuantos casilleros y esto es lo que reprochamos”.

*María Ana Menghini: candidata a jueza comunitaria de San José del Rincón. “Ex concejal socialista en Rufino hasta diciembre de 2019. Sacó 67 puntos en el examen escrito. Estaba ubicada en el puesto número 12 y mágicamente, pasó a conformar la terna y luego el gobernador envió su pliego a la Legislatura”.