La actividad industrial creció 4,2 por ciento en septiembre en comparación con igual mes de 2021, marcando asi una desaceleración respecto de la performance de meses previos. De todos modos, la producción creció en 13 de las 16 ramas fabriles y se sostiene en niveles elevados. En los primeros nueve meses del año, la manufactura avanzó 6 por ciento frente a igual período del año anterior. En cambio, en la comparación con agosto retrocedió 0,2 por ciento. Fue la quinta marca negativa en la comparación intermensual a lo largo del año.

Los datos publicados este martes por el Indec confirman un menor ritmo de suba de la producción industrial. A su vez, si bien el entramado automotriz contribuyó con fuerza al crecimiento industrial en septiembre, las estadísticas muestran una desaceleración respecto de los dos meses previos atribuída al conflicto gremial en el sector de los neumáticos. Otras dificultades son los sobrecostos financieros y las demoras en las importaciones, que obligan a readecuar los niveles de producción, y la contracción que empieza a mostrar el consumo.

El rubro alimentos y bebidas registró una suba moderada, del 2,9 por ciento interanual. Sobresalió un dato negativo para la molienda de oleaginosas (aceite y subproductos de la soja).

El complejo automotor, en cambio, creció 14 por ciento respecto de septiembre de 2021, lo cual representó una leve desaceleración contra julio y agosto. Las exportaciones continuaron mostrando una buena performance (crecieron 40,3 por ciento), al igual que las ventas en el mercado doméstico (con un incremento del 36,4 por ciento). Las primeras se explican mayormente por los envíos a Brasil y en las segundas impacta en mayor medida el patentamiento de origen nacional.

En tanto en las industrias metálicas básicas la producción creció 7,7 por ciento interanual, con repuntes notorios en la fabricación de aluminio, en primer lugar, y en la fundación de metales, en segundo. El mayor nivel de producción se vincula con una progresiva restitución de la plena actividad de las instalaciones productivas, afectadas durante el año previo por la emergencia sanitaria. Se registraron mayores ventas de productos y piezas destinadas principalmente a la industria automotriz, la actividad de la construcción y los sectores eléctrico, minero y petrolero. Por su parte, la siderurgia tuvo un desempeño más moderado (creció 2,2 por ciento intearnual).

Respecto al sector de indumentaria y calzado se registró un aumento del 9,6 interanual, si bien puntualmente el rubro prendas de vestir se mantuvo en niveles similares a igual mes del año anterior y tuvo mayor incidencia en este sector la rama del calzado (creció 28,2 por ciento).

En cuanto a los productos minerales no metálicos, que son mayormente usados en el rubro de la construcción, se registró un crecimiento del 8,1 por ciento versus septiembre de 2021. Dentro de este conjunto sobresalieron el vidrio y los artículos fabricados con este, relacionado principalmente con la mayor fabricación de envases (botellas de vidrio para gaseosas, cervezas, aguas y vino). La producción de cemento portland y de productos de cemento y yeso (esto es la producción de hormigón elaborado, placas de yeso y mosaicos) también tuvieron buenos datos de desempeño en septiembre.

La elaboración de sustancias y productos químicos creció 2,4 por ciento interanual en septiembre. Los agroquímicos y las materias primas plásticas y de caucho sintético son los rubros con mayor incidencia en este sector y mostraron tasas de crecimiento de dos dígitos.

Las expectativas del sector son moderadas. Según la encuesta del Indec, el 44 por ciento de los empresarios no esperaba cambios de la demanda interna en el período octubre-diciembre y el 51,8 de ellos advirtió que no se modificará la capacidad instalada de la firma. En el caso del empleo, el 78,8 por ciento indicó en ese momento que la plantilla no variaría, mientras que en el caso de las horas trabajadas, el 64 por ciento dijo que no habría cambios.