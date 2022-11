Una mujer fue denunciada por haber prendido fuego al perro de su pareja, en el medio de una discusión. También el hombre, guardador del perro, terminó denunciado por omisión ya que no le garantizó asistencia veterinaria. Una vecina rescató al animal y quedó internado.

La abogada especialista en derecho animal Carmen Céspedes Cartagena representa a uno de los denunciantes, el titular de la organización Protectora de Animales de Salta (PAS), Lucas Iñigo. La cuñada de la acusada es otra denunciante, quien aseguró que antes le mató un gato.

La rescatista del cachorro fue la vecina Bárbara Navarrete, quien intervino luego de recibir un mensaje de la hermana del guardador del perro, que demoró en decirle donde se encontraba el animal. "El domingo a última hora le brindan datos de donde estaba el perrito, el lunes la mujer (que lo rescató) lo lleva al veterinario a las 8", explicó Céspedes Cartagena. La letrada es integrante del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

"El hecho ocurrió en la casa de la pareja del chico. El perro se escapa, unos muchachos de la zona logran apagar(le) el fuego. (El cachorro) Sale corriendo hacia el cerro, el dueño lo va a buscar, lo lleva a la casa de la hermana. Se ponen en contacto con Bárbara", relató.

La organización PAS se enteró de la situación del animal por redes sociales. La abogada dijo que por "dichos de los vecinos, fue quemado por la señora de 24 años".

La cuñada de esta mujer declaró que vio la discusión de pareja, "no especifica que presencie que la chica (acusada) haya prendido fuego a la cucha", puntualizó Céspedes Cartagena. Indicó que fueron vecinos quienes relataron haber visto que la acusada prendió fuego al perro.

En la causa intervino el fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, quien citó a la acusada y al guardador del perro que también está denunciado. Céspedes Cartagena señaló que éste último, cuando encuentra al perro, no le brinda atención veterinaria, por lo que incurre en el delito de "omisión" ya que el animal estaba bajo su guarda. La letrada explicó que el fiscal impuso medidas de prohibición de acercamiento a la joven acusada respecto a la denunciante (su cuñada) y a su familia. Y dijo que como parte en la causa solo fue notificada por la citación a la pareja, todavía no hubo imputación.

El perro está todavía internado. "Cada día está un poquito mejor, la recuperación va a ser lenta, con medicación y cremas para controlar la quemadura de cuarto grado", contó Céspedes Cartagena. La vecina que asumió la responsabilidad de esa internación es Navarrete, no es proteccionista, pero decidió comprometerse con el cuidado del animal, destacó la letrada.

Según refirió, la acusada vive en la calle y además tiene problemas de adicción a sustancias estupefacientes, al igual que su pareja. "El 3 de noviembre mató un gato de la hermana de (la pareja). La denuncia es por maltrato animal, por el cachorro Zeus, por la muerte del gato y por lesiones que le propinara la acusada a la cuñada en la calle.

Para la abogada, la problemática de adicciones no implica que por ello haya inimputabilidad, "al momento de cometer estos hechos, son responsables", aseguró. "El hecho de maltrato es una violencia indirecta", explicó, debido a que la mujer dañó al perrito, a quién "él (su pareja) quiere". Señaló que hay un círculo de violencia en esa pareja y que vuelven a estar juntos. Asimismo, indicó que no hay equipos interdisciplinarios que asistan ante la problemática de adicciones, como tampoco ante ante esas situaciones de violencia.

"Es una venganza lo que tuvo esta chica contra su pareja, quiso causarle daño donde más le afectaba a él. El perrito estaba siendo bien criado, bien alimentado, es muy cachorro, hace pocos meses que lo tenía", señaló. Resaltó esas condiciones generales del animal, pese a que la familia vive en una casa precaria.

"Lo mismo pasó con su hermana (del hombre), (la acusada) fue y la agredió", dijo. Además habría dañado "al gatito de la familia, afectando no solo a la chica sino tambien a los niños de esa familia, que vieron que el gatito entró con sangre, lastimado y que la están pasando mal con esta situación", explicó.

La letrada dijo que para ella "la violencia es una sola", ya sea contra la mujer, contra el hombre o contra un animal no humano. "Es la falta de empatía de los seres humanos que no pueden resolver problemas emocionales", consideró.

La legislación vigente

El maltrato animal está contemplado en la ley 14.346, de 1954, que prevé penas de "condena condicional o en suspenso", de 1, 2 o 3 años. La violencia contra los animales no humanos, se considera en la legislación actual como "delitos menores". Para la abogada, es importante la modificación de esta ley. "No conforma a la sociedad ni a nadie. Todos queremos que las personas paguen con su libertad, de la misma manera que vulneran los derechos de los animales. Tenemos una ley desactualizada", manifestó.

La letrada citó que hace poco, en la localidad de Funes, en Córdoba, hubo una condena a 4 años de prisión efectiva para un ex intendente, "por una masacre de muchos animales en el municipio. Mandó a envenenar a perritos en situación de calle".

Respecto a la implementación de medidas punitivistas, la abogada consideró que "falta mucho para poder decir que realmente las cárceles son para que las personas puedan reinsertarse a la sociedad". Sin embargo, consideró que debe existir la pena de cárcel para quienes cometen crueldades contra los animales no humanos. Expresó que está "convencida de que se los debería penar".

La abogada recordó que en 2019 "no se logró consensuar una ley integral" para la modificación, a pesar de que había 11 proyectos presentados, y dijo que se debió a "un lobby de la industria farmacéutica", que se opone a la protección animal por los testeos y experimentos que realizan. También, de los dueños de criaderos de animales "que consideran que se pierden las razas si no los siguen reproduciendo", además del lucro evidente que consiguen con ello.

Para el Código Civil, los animales no humanos son "cosas", sin embargo, la abogada explicó que no es así. Las cosas no tienen sintiencia, los animales sí. "La consideración de los animales como cosas, se puede revertir. Se tiene que empezar desde los más chicos hasta los más grandes. Un animal es un ser vivo, que siente, tiene conciencia", sostuvo. "Educando se puede llegar por lo menos a respetar la vida, no vulnerar los derechos de todos los animales", indicó.

Políticas públicas

En Salta, las políticas públicas no son muchas en cuanto a protección animal. La abogada dijo que en Capital "te llaman para hacer un proyecto de ordenanza cuando hay campaña política". Más allá de eso, señaló la importancia de que los proyectos conlleven la asignación de presupuestos para implementarlos.

"Hay un proyecto que pretende castrar animales de todas las razas. Hay animales broncoencefálicos, que no pueden ser castrados en campañas de castración masiva porque necesitan un pre y post quirúrgico diferente", advirtió la abogada. También dijo que tampoco se puede castrar a los animales muy pequeños, de menos de 5 meses.

Para la letrada, hay dos posturas en lo que atañe a las políticas, que apuntan por lo general al control de la población de fauna. Dijo que hay quienes manifiestan que hay que castrar y no contemplan, por ejemplo, los estudios pre y post quirúrgicos necesarios. Y por el otro lado, manifestó que están quienes consideran que las castraciones se deben realizar en condiciones que preserven la integridad física y moral de los animales no humanos.

En este sentido, explicó que en la ciudad de Salta se hacen más castraciones que en los municipios del interior y éstos últimos son su preocupación. Dijo que en algunas localidades son grupos proteccionistas quienes juntan dinero para castrar, aunque en las castraciones masivas hay casos de animales que han muerto, y al respecto señaló que hay muchas denuncias en el Colegio de Veterinarios por mala praxis. Por ello, contó que apuntan a que el Colegio realice controles, y envíe a sus profesionales cuando se implementen esas castraciones masivas para que puedan acompañar a los equipos.

Consideró necesaria una legislación provincial que obligue a los municipios a castrar animales y le garantice esto a los animales domésticos de las familias que no pueden pagarlas. Asimismo, la letrada manifestó que debe haber campañas de sanidad animal y campañas de vacunación. Dijo que hay municipios del interior donde los animales se mueren por leishmaniasis.